75 Jahre China und Russland: Kulturaustauschveranstaltung in Kasan abgehalten

Kasan, Russland (ots/PRNewswire) - CMG-News, Kazan Anlässlich der Teilnahme des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping am 16. BRICS-Gipfel in der russischen Stadt Kasan hat am Dienstag eine Zeremonie zur Ausstrahlung der dritten Staffel der von der China Media Group (CMG) produzierten Videoreihe „Von Xi ...

mehr