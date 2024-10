CMG

CMG-Kulturaustauschveranstaltung in München

München (ots/PRNewswire)

CMG-News -- Die China Media Group (CMG) hat am Freitag, den 11. Oktober, in München eine Kulturveranstaltung anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der umfassenden strategischen Partnerschaft zwischen China und Deutschland organisiert. Vor genau 52 Jahren nahmen China und die Bundesrepublik Deutschland diplomatische Beziehungen auf. An dem Kulturaustauschevent „Beständig voranschreiten und für Neues zusammenhalten" nahmen unter anderem die stellvertretende Intendantin der CMG, Xing Bo, die Gesandte von der chinesischen Botschaft in Deutschland, Zeng Yingru, der Staatsminister a.D. vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Energie und Technologie, Franz Josef Pschierer und Referatsleiter für Asien, Bayern International und Auslandsmessen beim Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, Armin Schwimmbeck, teil.

https://german.cri.cn/2024/10/12/ARTID09uJ8QZhDVjNdKRE49s241012.shtml

Xing Bo sagte in ihrer Rede, die CMG wolle Hand in Hand mit deutschen Freunden aus allen Kreisen voranschreiten und gemeinsam ein neues Kapitel aufschlagen. „Gemeinsam könnten wir als Impulsgeber für die Prosperität Chinas und Deutschlands dienen und die Chancen nutzen, die sich aus der weiteren Vertiefung der umfassenden Reformen in China ergeben. Gemeinsam könnten wir auch als Förderer des gegenseitigen Lernens der beiden Zivilisationen wirken und unsere Zusammenarbeit in den Bereichen Koproduktion, Medienereignisse und wissenschaftliche und technologische Innovation intensivieren, um die Schönheit der chinesischen und deutschen Kultur mit dem Publikum beider Länder, insbesondere der Generation Z, zu teilen.

Franz Josef Pschierer sagte, die bayerische Wirtschaft trete für den Abbau von Handelshemmnissen und für fairen Wettbewerb und Kooperation ein. Vor dem Hintergrund der sich verändernden internationalen Lage sei die traditionsreiche Freundschaft und Zusammenarbeit von unschätzbarem Wert. Er hoffe, dass beide Seiten durch das gegenseitige Kennenlernen von Kultur und Kunst eine Brücke der Freundschaft bauen und die Zusammenarbeit beider Länder auf wirtschaftlichem und anderem Gebiet weiter fördern könnten.

Im Rahmen der Veranstaltung startete die CMG-Tochter „CMG Europa" gemeinsam mit der deutschen Vogel Communications Group das Projekt „Understanding China - China-Reise deutscher Journalisten 2025". Die internationale Version der Dokumentarfilm-Koproduktion von CMG und ZDF „Die Zeit - Eine Reise durch Jahrtausende" wurde auf der Veranstaltung vorgestellt. Außerdem wurde die Liste der Premiumprogramme der CMG beim 12. Chinesischen Filmfestival München bekannt gegeben. Herausragende Programme der CMG wie „Aerial China", „China in Malereien" und „China trifft Deutschland" werden auf dem Filmfest in München zu sehen sein.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2529275/image_5019926_33797080.jpg

