CMG-Gala zum Mittherbstfest 2024 findet in Shenyang statt

Beijing (ots/PRNewswire) - CMG-News Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat am Donnerstagvormittag in der Großen Halle des Volkes an der Eröffnungszeremonie des Gipfeltreffens des China-Afrika-Kooperationsforums (FOCAC) in Beijing teilgenommen und eine Grundsatzrede gehalten. Xi betonte, dass die Gründung des Forums im Jahr 2000 ein wichtiger Meilenstein in ...

mehr