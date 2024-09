CMG

„Bunte Welt und kreative Jugend" - Kulturaustauschaktivität zwischen China und Europa in Beijing

Die Kulturaustauschaktivität „Bunte Welt und kreative Jugend" zwischen China und Europa, die von der China Media Group (CMG) und dem Pressebüro der Beijinger Stadtregierung gemeinsam ausgerichtet wurde, hat am Freitag im Shougang-Park im Westen von Beijing stattgefunden.

An der Veranstaltung nahmen die Botschafterin Jiang Yu, Sonderbeauftragte des chinesischen Außenministeriums für die Zusammenarbeit zwischen China und mittel- und osteuropäischen Ländern, Xia Yongmin, stellvertretender Chefredakteur von CGTN der CMG, Yu Junsheng, stellvertretender Leiter der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des städtischen Parteikomitees von Beijing, eine Reihe europäischer Diplomaten in China, Gelehrte von Universitäten der Hauptstadt, internationale Studenten sowie in China lebende und arbeitende Europäer aus verschiedenen Kreisen und Medienvertreter teil.

Xia Yongmin sagte in einer Rede, die CMG habe anlässlich des Staatsbesuchs des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping in drei europäischen Ländern im Mai dieses Jahres die Medienaktion „When Taiji Meets Symphony" in Ungarn gestartet, die junge Chinesen und Europäer zum Mitmachen und Mitgestalten angeregt habe. Die Inhalte der Aktion seien in den sozialen Medien in Übersee insgesamt mehr als 130 Millionen Mal aufgerufen worden. Die CMG werde den kulturellen Austausch und die Kontakte zwischen China und Europa weiterhin fördern, die zwischenmenschliche Kommunikation verbessern und dazu beitragen, ein neues Kapitel in den chinesisch-europäischen Freundschafts- und Kooperationsbeziehungen zu schreiben sowie den Aufbau einer Gemeinschaft der Menschheit mit geteilter Zukunft zu fördern.

Yu Junsheng erklärte in seiner Rede, er hoffe, dass durch die lebendigen Darbietungen der Jugendlichen der kulturelle Austausch die Grenzen zwischen Zivilisationen überschreiten sowie die gegenseitige Wertschätzung der Zivilisationen die kulturellen Gegensätze überwinden könne. So könnten sie zu einem wunderbaren Beispiel für die Freundschaft zwischen China und der EU und die Freundschaft der jungen Menschen werden.

Junge Menschen aus China, Großbritannien, Österreich und Serbien brachten Opern, Musikaufführungen, Tänze, Kampfkunst und andere Darbietungen auf die Bühne und ermöglichten es dem Publikum, den Austausch und die gegenseitige Wertschätzung der herausragenden Kulturen Chinas und Europas sowie ihren unendlichen Charme zu erleben.

