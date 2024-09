CMG

Peng Liyuan und Ehefrauen afrikanischer Staatsoberhäupter nehmen an Konferenz über Frauenbildung in China und Afrika teil

Beijing (ots/PRNewswire)

CMG-News

Peng Liyuan, die Ehefrau des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping und UNESCO-Sonderbotschafterin für die Förderung der Bildung von Mädchen und Frauen, und die Ehefrauen und Vertreter von 26 afrikanischen Regierungs- und Staatsoberhäuptern haben am Donnerstag an einer Konferenz über die Bildung von Frauen in China und Afrika in Beijing teilgenommen.

In einer Rede auf der Konferenz unter dem Motto „Gemeinsame Maßnahmen von China und Afrika, Bildung zur Stärkung von Frauen" hob Peng die Erfolge des chinesischen „Chunlei-Projekts" hervor, das seit über 30 Jahren Frauen durch Bildung dazu befähigt, ihren Lebenswert besser zu verwirklichen. Sie lobte die Fortschritte vieler afrikanischer Frauen, die durch Bildung ihren Lebensweg verbessern konnten. China und Afrika seien auf dem Weg, die Frauenbildung zu fördern und eine bessere Zukunft zu schaffen, gleichgesinnte Partner, so Peng Liyuan. Beide Seiten sollten weiterhin den Geist der freundschaftlichen Zusammenarbeit zwischen China und Afrika fördern sowie gemeinsam die globale Bildung von Mädchen und Frauen in eine gerechtere, inklusivere und qualitativ hochwertigere Richtung lenken, um gemeinsam eine schönere Welt aufzubauen.

Mehrere der anwesenden Ehefrauen drückten in ihren Reden ihre Dankbarkeit gegenüber Peng Liyuan für ihren herausragenden Beitrag zur Förderung der Bildung von Mädchen und Frauen in Afrika aus. Sie lobten Chinas langjährige Unterstützung und Hilfe in diesem Bereich sowie bekundeten ihre Bereitschaft, die Zusammenarbeit mit China zu verstärken, um mehr Frauen ein glückliches Leben zu ermöglichen.

https://german.cri.cn/2024/09/05/ARTIC47HEMvYASNOvXD0KzMX240905.shtml

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2497856/image_5019926_60607204.jpg

View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/peng-liyuan-und-ehefrauen-afrikanischer-staatsoberhaupter-nehmen-an-konferenz-uber-frauenbildung-in-china-und-afrika-teil-302240115.html

Original-Content von: CMG, übermittelt durch news aktuell