CMG-News: Xi Jinping gibt Willkommensbankett für internationale FOCAC-Gäste

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping und seine Ehefrau Peng Liyuan haben am Mittwochabend in der Großen Halle des Volkes in Beijing einen Empfang gegeben, um die afrikanischen und internationalen Gäste des Forums über China-Afrika-Kooperation (FOCAC) in Beijing, willkommen zu heißen.

Xi sagte in einer Rede bei dem Empfang, die Gemeinschaft mit geteilter Zukunft zwischen China und Afrika sei in der traditionellen Freundschaft verwurzelt. Seit der Mitte des vergangenen Jahrhunderts hätten China und Afrika Seite an Seite im Kampf gegen Imperialismus, Kolonialismus und Hegemonismus gekämpft und seien gemeinsam den Weg der Entwicklung und des Aufschwungs sowie der Verwirklichung der Modernisierung gegangen. Unabhängig von den Veränderungen der internationalen Lage bleibe die Freundschaft zwischen China und Afrika beständig und werde mit der Zeit immer stärker.

Die Gemeinschaft mit geteilter Zukunft zwischen China und Afrika zeige sich in der Zusammenarbeit, die für alle von Vorteil sei. Vor 24 Jahren sei das FOCAC im Licht der Morgendämmerung des neuen Jahrhunderts entstanden. Auf der Grundlage dieser wichtigen Plattform hätten China und Afrika gemeinsam Straßen, Eisenbahnlinien, Schulen, Krankenhäuser, Industrieparks und Sonderwirtschaftszonen errichtet und so das Leben und Schicksal unzähliger Menschen verändert.

Die Gemeinschaft mit geteilter Zukunft zwischen China und Afrika wachse durch die Zusammenarbeit mit der Zeit. Seit der Konferenz in Dakar 2021 hätten China und Afrika intensiv an der Umsetzung der Ergebnisse der Konferenz, einschließlich der „Neun Projekte", gearbeitet, einander im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie unterstützt sowie bei wichtigen regionalen und internationalen Fragen eng zusammengearbeitet, um die starke Stimme des Globalen Südens zu erheben.

In der Vergangenheit wie in der Gegenwart seien China und Afrika die Vorreiter beim Aufbau der Gemeinschaft mit geteilter Zukunft und auch in Zukunft würden beide Seiten gemeinsam an der Spitze des Modernisierungsprozesses stehen. Er sei überzeugt, dass die über 2,8 Milliarden Menschen in China und Afrika, wenn sie mit einem Herzen und einem Ziel zusammenarbeiteten, auf dem Weg der Modernisierung Großes erreichen und die Entwicklung des Globalen Südens vorantreiben könnten, um einen noch größeren Beitrag zur Schaffung einer Gemeinschaft mit geteilter Zukunft für die Menschheit zu leisten, so Xi Jinping weiter.

Im Anschluss an den Empfang wurde ein Gruppenfoto zur Erinnerung gemacht.

