ADAC SE

Ab in den Süden: Mit den ADAC Maut-Tipps geht's noch schneller

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Digitale Vignetten für Österreich und Slowenien im ADAC Mautportal auch am Handy mit sofortiger Gültigkeit verfügbar

Vorab kaufen und an Mautstellen grüne "Video-Maut-Spuren" nutzen

Alternativroute planen: Arlbergtunnel noch bis 22. November gesperrt

(ADAC Medien und Reise GmbH) Sommerzeit ist Urlaubszeit ist Reisezeit. Da sollte man keine Zeit verschenken. Doch oft sorgt das Vorhaben, kurz vor der Grenze in die Nachbarländer noch schnell die Vignette zu kaufen, für Stress und Zeitverlust: Zu viele haben die gleiche Absicht im gleichen Moment und müssen erst einmal lange anstehen, um weiter in den ersehnten Urlaub zu fahren.

Mit diesen Tipps dagegen geht's flotter via Autobahn, Alpenpass oder Tunnelpassage in die südlichen Urlaubsländer:

Das ADAC Mautportal beschleunigt den Ablauf beim Vignetten- und Mautkauf. Und das findet Anklang bei den Reisenden: Allein eine Million Straßengebühr-Tickets für Österreich wurden seit letztem Oktober verkauft. Die gerade neu eingeführte Flex-Maut für Österreich, das automatisierte Abbuchen der Maut erst nach Durchfahrt einer Mautstation sowie der zeitsparende Kauf von Mautprodukten aus mehreren Ländern in einem Bestellprozess und einem Zahlungsvorgang machen die digitale Plattform des ADAC zum "Quick Start" der Urlaubsfahrt. Dabei ist die Bedienung so einfach, dass die Buchung der benötigten Maut-Tickets in weniger als 90 Sekunden vonstattengehen kann.

Digital per Handy im ADAC Mautportal Vignette sofort und ohne Wartezeit gültig. Mit dem ADAC Mautportal bietet der ADAC auch online die Vignetten mit sofortiger Gültigkeit oder zum gewünschten Reisetermin in der Zukunft an. Selbst kurz vor Grenzübertritt kann somit die Vignette noch schnell digital beschafft werden. Streckenmaut-Tickets sind immer ab sofort gültig.

Mautstellen schnell passieren auf den grün markierten Spuren. Mit vorab gebuchter digitaler Maut besteht die Möglichkeit der schrankenlosen Passage der Mautstellen. Damit wird die Durchfahrt deutlich beschleunigt, der Verkehrsfluss nicht mehr unterbrochen. Natürlich können alternativ auch alle übrigen Mautkassenspuren befahren werden. Bei diesen Spuren erfolgt für Reisende im Besitz der digitalen Streckenmaut oder Vignette die Öffnung der Schranke automatisch. Da dort aber auch die direkte Bezahlmöglichkeit besteht, kommt es mitunter zu längeren Wartezeiten.

Die klassische Klebevignette rechtzeitig kaufen. In einer ADAC Geschäftsstelle bekommt man die digitalen, aber auch noch die klassischen Vignetten für die Windschutzscheibe ebenfalls zum Wunschtermin oder mit sofortiger Gültigkeit. Um Ärger zu vermeiden, muss sie richtig angebracht werden: Die Vignette darf nicht im Bereich des Tönungsstreifens kleben. Die exakte Anleitung steht auf der Rückseite der Vignette.

Vorsicht ist bei unseriösen Online-Anbietern geboten. Das ADAC Mautportal bietet die österreichischen Mautprodukte ohne jegliche Zusatzgebühren zum reinen Mautpreis an. Sämtliche Services wie komplette Stornierung oder Änderungen des Kfz-Kennzeichens vor dem Reisetermin sind darin enthalten. Andere Anbieter verlangen oftmals weit überzogene "Bearbeitungsgebühren" oder berechnen im Vignettenpreis bereits enthaltene Leistungen zu "geringen" Zusatzkosten. Zum Teil fallen so bis zu neun Euro zusätzlich an. Reisende sollten sich bei der Buchung deswegen genau über die Konditionen des jeweiligen Anbieters informieren.

Es gibt Ausnahmen von der Vignettenpflicht in Österreich. Diese Autobahnabschnitte in Österreich sind mautfrei und für deutsche Urlauber von besonderer Bedeutung:

Tirol: Inntalautobahn A12 (zwischen der Staatsgrenze bei Kufstein und der Anschlussstelle Kufstein-Süd)

Land Salzburg: Westautobahn A1 (zwischen der Staatsgrenze am Walserberg und der Anschlussstelle Salzburg-Nord)

Vorarlberg: Rheintal/Walgau-Autobahn A14 (zwischen der Staatsgrenze bei Hörbranz und der Anschlussstelle Hohenems)

Es fällt Sondermaut an Pass- und Tunnelabschnitten österreichischer Autobahnen an. Unabhängig von der Vignette ist auf bestimmten Streckenabschnitten Maut zu bezahlen. Für die Brenner-, Tauern- und Pyhrn-Autobahn sowie den Arlbergtunnel (Vollsperrung bis 22. November 2024) und den Karawankentunnel (Richtung Süden) gibt es im ADAC Mautportal vorab digitale Tickets, mit denen die Mautstelle ohne anzuhalten passiert werden kann - vorzugsweise auf den grün markierten Fahrspuren.

Der Arlbergtunnel ist in den Sommermonaten 2024 komplett gesperrt. Vom 15. April bis 22. November 2024 wird der Arlbergtunnel saniert. Dies sind die Ausweichrouten für die Zeit der Vollsperre (auf den unten genannten Passstraßen gelten teilweise Einschränkungen für Gespanne und Lkw):

Arlbergpass Straße (B 197 / L 197) (Österreich)

Fernpass (B 179) (Österreich)

Strecke Rosenheim - München (Deutschland)

Gotthard (Schweiz)

San Bernardino (Schweiz)

ADAC Youtube Vignette und Maut auf dem Weg nach Italien digital vorab und unterwegs

Produktangebot

Die Vignetten, sowohl in der digitalen als auch in der Klebe-Version, sind in allen ADAC Geschäftsstellen erhältlich, österreichische Streckenmaut-Tickets sowie 10- und 1-Tages-Vignetten und die Autobahngebühr für Slowenien auch kurzfristig im ADAC Mautportal am PC und mobil am Handy .

Sowohl vor Ort in der ADAC Geschäftsstelle wie auch online im ADAC Mautportal sind sie sofort nach dem Kauf oder zum Wunschtermin gültig. Infos zur Buchung und Bezahlung der österreichischen und slowenischen Mautprodukte in einem gemeinsamen Warenkorb - unkompliziert und in einem Kaufvorgang - sind hier zusammengestellt.

Über die ADAC SE

Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 25 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien.

Original-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell