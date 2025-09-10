DeFi Technologies Inc.

DeFi Technologies stellt monatliches Unternehmens-Update bereit: Valour meldet 974 Millionen USD an AUM und Nettozuflüsse in Höhe von 91,7 Millionen USD im bisherigen Jahresverlauf, neben anderen wichtigen Entwicklungen

DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen („DeFi") überbrückt, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs"), zum 29. August 2025 ein verwaltetes Vermögen („AUM") von 974 Mio. USD gemeldet hat. Dies entspricht einem Anstieg von 2,86 % gegenüber dem Vormonat, der auf steigende Preise für digitale Vermögenswerte und anhaltende Nettozuflüsse in die ETPs von Valour zurückzuführen ist.

Nettozuflüsse und Anlegervertrauen

Im August verzeichnete Valour Nettomittelzuflüsse in Höhe von 1,3 Mio. USD und setzte damit seinen Trend zu konstanten monatlichen Zuflüssen unabhängig von den Marktbedingungen fort. Seit Jahresbeginn haben die Nettozuflüsse insgesamt 91,7 Mio. USD erreicht, was die zunehmende Nachfrage der Anleger nach den ETPs von Valour verdeutlicht. Diese anhaltende Dynamik spiegelt das wachsende Vertrauen der Anlegerinnen und Anleger wider und unterstreicht die Attraktivität der vielfältigen Produktpalette von Valour.

Wichtigste Produkte für Zuflüsse

Eine Kombination aus etablierten und neueren ETP-Notierungen, darunter SUI, LINK und SEI, trieb die Performance an. Die wichtigsten Beiträge leisteten:

VALOUR SUI SEK : 2.644.184 USD

: 2.644.184 USD VALOUR LINK SEK : 829,958 USD

: 829,958 USD VALOUR SEI SEK : 759,806 USD

: 759,806 USD VALOUR BTC SEK : 618.129 USD

: 618.129 USD VALOUR ADA SEK: 599.291 USD

Diese Zuflüsse unterstreichen die führende Rolle von Valour bei der Bereitstellung von Zugang zu verschiedenen digitalen Vermögenswerten.

Top-ETPs von Valour nach AUM

Valour monetarisiert sein AUM in erster Linie durch Handel, Einsätze, Verwaltungsgebühren und Trade-Flow-Arbitrage. Zusätzlich zu den Verwaltungsgebühren behält Valour die Einsatzrenditen als Einnahmen ein und erzielt so einen direkten Wertzuwachs aus den digitalen Vermögenswerten, die in seinen ETPs gehalten werden. Dieses vertikal integrierte Modell ermöglicht wiederkehrende, protokollgesteuerte Einnahmen bei wachsendem AUM. Zum 29. August 2025 waren die ETPs von Valour die ETPs mit dem höchsten AUM:

VALOUR SOL : 315.402.464 USD

: 315.402.464 USD VALOUR BTC : 268.900.204 USD

: 268.900.204 USD VALOUR ETH : 94.686.518 USD

: 94.686.518 USD VALOUR XRP : 59.072.627 USD

: 59.072.627 USD VALOUR ADA : 57.100.298 USD

: 57.100.298 USD VALOUR SUI : 53.671.704 USD

: 53.671.704 USD Valour HBAR : 16.814.783 USD

: 16.814.783 USD VALOUR AVAX : 16.281.669 USD

: 16.281.669 USD VALOUR DOT: 11.674.662 USD

Globale Expansion und strategische Marktentwicklung von Valour

Mit mehr als 85 ETPs, die an Börsen in Europa und Großbritannien notiert sind, baut Valour seine globale Präsenz als führender Anbieter von regulierten digitalen Anlageprodukten weiter aus. Die bevorstehenden Markteinführungen – darunter fremdfinanzierte und auf Optionsscheinen basierende Strukturen – werden den Zugang für Anleger weiter verbessern.

Gleichzeitig treibt Valour seine Strategie weiter voran, in wachstumsstarke Schwellenmärkte in Afrika, Asien, dem Nahen Osten und darüber hinaus einzutreten und sich in den wichtigsten Rechtsgebieten einen First-Mover-Vorteil zu sichern. Diese proaktive Expansion verstärkt das langfristige Engagement von Valour, die weltweite Akzeptanz von regulierten Anlageprodukten für digitale Vermögenswerte zu beschleunigen.

Starke Finanzposition

Kassenbestand: Zum 30. Juni 2025 belief sich der konsolidierte Kassenbestand von DeFi Technologies auf etwa 26,4 Millionen USD.

Treasury-Bestände: Zum 30. Juni 2025 umfassten die Bestände des Unternehmens eine Mischung aus digitalen Vermögenswert-Token im Gesamtwert von etwa 26 Millionen USD.

Gesamtwert der Barmittel und digitalen Vermögenswerte: 52,4 Millionen USD zum 30. Juni 2025. Das Unternehmen überwacht regelmäßig seine Barbestände und Reserven an digitalen Vermögenswerten auf konsolidierter Basis und hat im Rahmen dieser Überprüfung einen Teil seiner Reserve an digitalen Vermögenswerten für die Absicherung des Marktrisikos seiner ETPs zugewiesen. Dieser Ansatz spiegelt sowohl ein umsichtiges Treasury-Management als auch einen disziplinierten Einsatz von Kapital wider, der die Bilanz stärkt und gleichzeitig die Leistung und Widerstandsfähigkeit der ETP-Plattform des Unternehmens direkt unterstützt. Durch eine diversifizierte Mischung aus Bargeld und digitalen Vermögenswerten kann DeFi Technologies die Volatilität besser steuern, sich gegen ungünstige Marktbedingungen schützen und Marktchancen nutzen, sobald sie sich ergeben.

Stillman Digital

Stillman Digital hat im August seine strategischen Prioritäten weiter umgesetzt.

Devisen: Stillman Digital Bermuda erhielt von der Bermuda Monetary Authority die Genehmigung, Devisen unter seiner aktuellen DABA-Lizenz anzubieten. Mit dieser zusätzlichen Produktlinie kann das Unternehmen sein Angebot an Treasury-Management-Lösungen für seinen institutionellen Kundenstamm weiter ausbauen.

DAT Trade Execution: Im Rahmen der Vereinbarung zwischen DeFi Advisory und TenX Protocols hat Stillman Digital eine OTC-Vereinbarung mit TenX geschlossen, das kürzlich 30 Millionen kanadische Dollar für sein auf Layer 1 fokussiertes Treasury-Vehikel für digitale Vermögenswerte mit hohem Durchsatz aufgebracht hat.

Neue Partnerschaften: Darüber hinaus kündigte das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit Checker Corp an, um globale Liquidität für Stablecoins und darüber hinaus zu erschließen. Von Lagos bis São Paulo, von Paris bis Nairobi ermöglicht Checker Anwendungsfälle in den Bereichen Überweisungen, Handel, Gehaltsabrechnung und Dollar-Ersparnisse – wobei Stillman Digital in jeder Phase für nahtlose Liquidität sorgt.

Normal Course Issuer Bid (NCIB)

DeFi Technologies hat am 22. August 2025 ein NCIB aufgelegt, um bis zu 10 % seines Streubesitzes (31.673.791 Aktien) durch Käufe am offenen Markt an der Nasdaq, Cboe Canada und anderen kanadischen ATS zurückzukaufen. Das Programm begann am 26. August 2025 und läuft bis zum 26. August 2026 (oder früher, wenn es abgeschlossen ist). Das Management leitete das NCIB unter Berufung auf eine Unterbewertung ein und meldete bei der Ankündigung ~USD19,8 Mio. in bar. In der ersten Woche wurden 80.000 Aktien gekauft; es wird erwartet, dass weitere Käufe getätigt werden, wobei alle zurückgekauften Aktien annulliert und die Käufe auf www.sedi.ca eingetragen werden. Das Unternehmen hat Ventum Financial Corp. mit der Koordinierung des NCIB-Programms beauftragt.

Insider-Käufe auf dem freien Markt

Im August 2025 kauften der Geschäftsführer, der Präsident, der Finanzvorstand und die Direktoren des Unternehmens Stammaktien auf dem freien Markt. Ausführliche Informationen finden Sie in den Insiderberichten auf www.sedi.ca.

Strategie von DeFi Alpha

Das Unternehmen bewertet und nutzt weiterhin Arbitragemöglichkeiten über seinen spezialisierten Trading Desk, DeFi Alpha. Seit dem Start im zweiten Quartal 2024 hat DeFi Alpha insgesamt 155,9 Mio. C$ (114,1 Mio. USD) an Erträgen erwirtschaftet, einschließlich eines einmaligen Arbitragegeschäfts, das am 5. Mai 2025 bekannt gegeben wurde und einen Ertrag von 23,8 Mio. C$ (17,3 Mio. USD) erbrachte, wobei ein nicht zahlungswirksamer Abschlag für eine Bewertungsanpassung wegen mangelnder Marktfähigkeit berücksichtigt wurde. Diese Strategie hat die Finanzlage des Unternehmens erheblich gestärkt, die Rückzahlung von Schulden ermöglicht und den weiteren Ausbau der digitalen Vermögensverwaltung unterstützt.

Update zum institutionellen Anteilsbesitz

Wachsende institutionelle Basis: Seit Anfang Juli hat sich die Zahl der gemeldeten institutionellen Aktionäre von DeFi Technologies auf 102 erhöht, die zusammen ~35 Millionen Aktien halten (basierend auf den Meldungen auf https://fintel.io/so/ca/defi).

Seit Anfang Juli hat sich die Zahl der gemeldeten institutionellen Aktionäre von DeFi Technologies auf 102 erhöht, die zusammen ~35 Millionen Aktien halten (basierend auf den Meldungen auf https://fintel.io/so/ca/defi). Bemerkenswerte Institutionen: Zu den jüngsten und prominenten Antragstellern gehören VanEck, Marshall Wace, Two Sigma, Goldman Sachs, UBS, Legal & General, Wellington Management, Nuveen, JPMorgan, Morgan Stanley, Schweizer Nationalbank, Barclays, Fidelity, Schwab, Invesco, Rathbones und Bank of Montreal (BMO).

Zu den jüngsten strategischen Entwicklungen im August gehören:

DeFi Technologies kündigt das erste „Insights Symposium" an, das am 25. September 2025 in Frankfurt stattfinden wird

DeFi Technologies wird am 25. September 2025 in Frankfurt das erste Insights Symposium veranstalten, das institutionelle Anleger, Regulierungsbehörden, Technologen und Branchenführer zusammenbringt, um die Konvergenz von DeFi und TradFi über Märkte, Infrastruktur und Regulierung hinweg zu untersuchen. Unterstützt von Partnern aus dem Ökosystem – darunter Valour, Stillman Digital, Reflexivity Research, Neuronomics, SovFi und BTQ Technologies wird das Forum, zu dem nur geladene Gäste Zutritt haben, Keynotes, private Rundtischgespräche und Diskussionsrunden zu den Themen Regulierungswege, institutioneller Zugang zu On-Chain-Renditen, Token-Fonds und Verbriefung, KI in den Märkten und die Auswirkungen des Quantencomputings auf die Infrastruktur für digitale Vermögenswerte anbieten. Das Symposium wird eine fortlaufende globale Reihe sein, wobei zukünftige Ausgaben in Abu Dhabi, Hongkong, São Paulo, London, New York und Zürich geplant sind und bei jeder Veranstaltung eine unter dem Co-Branding von Reflexivity Research erscheinende Zeitschrift mit den wichtigsten Erkenntnissen herausgegeben wird.

DeFi Technologies gibt den Start eines Normalkurs-Emittentengebots (NCIB) bekannt

DeFi Technologies hat ein normales Emittentenangebot (Normal Course Issuer Bid, NCIB) zum Rückkauf von bis zu 10 % seines öffentlichen Streubesitzes – 31.673.791 Stammaktien – durch Käufe auf dem offenen Markt an der Nasdaq, Cboe Canada und anderen kanadischen ATSs gestartet. Die NCIB, die vom Vorstand genehmigt und von Cboe Canada akzeptiert wurde, begann am 26. August 2025 und läuft bis zum 26. August 2026 oder früher, wenn sie abgeschlossen ist. Das Management initiierte den Rückkauf in der Überzeugung, dass der Marktpreis zeitweise nicht den inneren Wert widerspiegelt; das Unternehmen meldete bei der Ankündigung rund 19,8 Millionen USD in bar. Die Käufe unterliegen den geltenden Vorschriften, einschließlich der Begrenzung des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens auf 25 % (ausgenommen Blockkäufe), und alle zurückgekauften Aktien sind zu vernichten. Ventum Financial Corp. wurde mit der Koordinierung des Programms beauftragt.

DeFi Technologies Advisory-Geschäftsbereich sichert sich zweites Mandat bei TenX Protocols

Die neu gegründete Abteilung DeFi Advisory von DeFi Technologies erhielt ihr zweites Mandat von TenX Protocols, einem auf L1 fokussierten Unternehmen für digitale Vermögenswerte. Das Engagement umfasste den Handel über Stillman Digital, Forschung über Reflexivity Research und Unterstützung auf den Kapitalmärkten. TenX hatte im Vorfeld einer geplanten Fusion mit Iocaste Ventures eine Privatplatzierung in Höhe von 29,9 Mio. CAD abgeschlossen, und das Mandat beinhaltete anfängliche 600.000 USD an Basisberatungsgebühren zuzüglich Handelsausführungsgebühren und erfolgsabhängiger Upside – eine weitere Stärkung der vertikal integrierten Plattform von DeFi.

Valour führt acht neue ETPs an der Börse Spotlight Stock Market ein, darunter Shiba Inu (SHIB), Pi (PI), Ondo (ONDO), Cronos (CRO), Mantle (MNT), VeChain (VET), Ethena (ENA) und Celestia (TIA).

Valour hat auf SEK lautende ETPs für Shiba Inu (SHIB), Pi (PI), Ondo (ONDO), Cronos (CRO), Mantle (MNT), VeChain (VET), Ethena (ENA) und Celestia (TIA) an der schwedischen Spotlight-Börse aufgelegt, die jeweils mit einer Verwaltungsgebühr von 1,9 % versehen sind und einen regulierten, börsengehandelten Zugang über Standard-Brokerage-Konten bieten. Die Neuzugänge erweitern das Engagement in den Bereichen L1/L2-Blockchains, tokenisierte RWA-Infrastruktur, modulare Datenverfügbarkeit und Ökosystem-Token mit hohem Engagement, wodurch Valours Angebot auf über 85 ETPs an den wichtigsten europäischen Handelsplätzen wächst.

Ergänzende Materialien und künftige Mitteilungen

Das Unternehmen hat auf seiner Website Materialien zur Verfügung gestellt, die die Diskussion seiner Ergebnisse begleiten sollen, zusammen mit bestimmten ergänzenden Finanzinformationen und anderen Daten. Wichtige Neuigkeiten und Informationen über das Unternehmen, einschließlich Präsentationen für Investoren und den Zeitplan zukünftiger Investorenkonferenzen, finden Sie im Bereich Investor Relations auf der Website des Unternehmens: https://defi.tech/investor-relations.

Analystenberichte zu DeFi Technologies

Eine vollständige Liste der Analystenberichte zu DeFi Technologies finden Sie hier: https://defi.tech/investor-relations#research.

Für Anfragen von institutionellen Anlegern, Fonds oder Family Offices wenden Sie sich bitte an: ir@defi.tech

Kommende Konferenzen Daten Stadt H.C. Wainwright 27. jährliche globale Investitionskonferenz 8.–10. September New York City DeFi Insights Symposium 25. September Frankfurt Cantor Crypto, KI/Energie-Infrastruktur-Konferenz 10.–12. November Miami Benchmark 14. jährliche Discovery One-on-One Investorenkonferenz 4. Dezember New York City Northland Virtual Growth Conference 16. Dezember Virtuell

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi") schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell ein diversifiziertes Engagement in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu mehr als fünfundsiebzig der weltweit innovativsten digitalen Vermögenswerte bietet, Stillman Digital, ein Prime Broker für digitale Vermögenswerte, der sich auf die Ausführung und Verwahrung in institutioneller Qualität konzentriert, Reflexivity Research, das führende Forschung im Bereich digitaler Vermögenswerte anbietet, Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien und Infrastrukturen entwickelt, sowie DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsbereich des Unternehmens. Mit seinem umfassenden Fachwissen im Bereich Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter. Weitere Informationen finden Sie auf https://defi.tech/

Tochtergesellschaften von DeFi Technologies

Informationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, „ETPs"), die es privaten sowie institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Wenn Sie weitere Informationen über Valour wünschen, ein Abonnement abschließen oder Updates erhalten möchten, besuchen Sie bitte valour.com.

Informationen zu Stillman Digital Stillman Digital ist ein führender Anbieter für digitale Asset-Liquidität, der grenzenlose Liquiditätslösungen für Unternehmen anbietet und sich auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung sowie Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.stillmandigital.com.

Informationen zu Reflexivity Research Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung von qualitativ hochwertigen, detaillierten Forschungsberichten für die Bitcoin- und die digitale Vermögenswertbranche spezialisiert hat, um Investoren wertvolle Einblicke zu gewähren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.reflexivityresearch.com/

Informationen zu Neuronomics AG Die Neuronomics AG ist eine Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich auf KI-gestützte quantitative Handelsstrategien spezialisiert hat. Durch die Integration von künstlicher Intelligenz, computergestützter Neurowissenschaft und quantitativer Finanzwirtschaft liefert Neuronomics innovative Lösungen, die eine überlegene risikobereinigte Performance auf den Finanzmärkten ermöglichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.neuronomics.com/.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem das Wachstum der AUM, die Käufe im Rahmen des NCIB-Programms des Unternehmens, die bevorstehende Teilnahme des Unternehmens an Konferenzen, die Ausweitung der ETPs für digitale Vermögenswerte, die mit den AUM von Valour erzielten Einsätze und Darlehenserträge, die geografische Expansion des Unternehmens, das Interesse der Anleger und die Nachfrage nach den ETPs von Valour; das Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte im Allgemeinen; Arbitragemöglichkeiten durch DeFi Alpha; das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Akzeptanz dezentraler Finanzen; die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften; und die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Produkten von Valour durch die Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des Sektors der dezentralisierten Finanzen und digitalen Vermögenswerte, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentralisierte Finanzen und digitale Vermögenswerte, Preisschwankungen bei digitalen Vermögenswerten sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, prognostiziert oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

