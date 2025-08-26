DeFi Technologies Inc.

DeFi Technologies Advisory-Geschäftsbereich sichert sich zweites Mandat bei TenX Protocols

Toronto (ots/PRNewswire)

Neuer strategischer Geschäftsbereich : DeFi Technologies gründet den Geschäftsbereich DeFi Advisory und unterstützt die wachsende Zahl börsennotierter Unternehmen, die digitale Vermögenswerte verwalten. Die neue Vertikale bietet digitale Vermögensverwaltungsstrategien, Handelsausführung und Unternehmensberatung über eine einheitliche Plattform.

: DeFi Technologies gründet den Geschäftsbereich DeFi Advisory und unterstützt die wachsende Zahl börsennotierter Unternehmen, die digitale Vermögenswerte verwalten. Die neue Vertikale bietet digitale Vermögensverwaltungsstrategien, Handelsausführung und Unternehmensberatung über eine einheitliche Plattform. Zweites Mandat mit TenX Protocols : DeFi Advisory erhält sein zweites Mandat von TenX Protocols – einem auf L1 fokussierten Unternehmen für die Verwaltung digitaler Assets mit hohem Durchsatz. Im Zusammenhang mit seinem Börsengang schloss TenX kürzlich eine Privatplatzierung in Höhe von 29,9 Mio. CAD ab und kündigte eine geplante Fusion mit Iocaste Ventures an. DeFi wird Handelsdienstleistungen (über Stillman Digital), Research (über Reflexivity Research) und Kapitalmarktunterstützung bereitstellen und dafür eine anfängliche Beratungsgebühr in Höhe von 600.000 USD zuzüglich Handelsgebühren und einer leistungsabhängigen Erfolgsprämie erhalten.

: DeFi Advisory erhält sein zweites Mandat von TenX Protocols – einem auf L1 fokussierten Unternehmen für die Verwaltung digitaler Assets mit hohem Durchsatz. Im Zusammenhang mit seinem Börsengang schloss TenX kürzlich eine Privatplatzierung in Höhe von 29,9 Mio. CAD ab und kündigte eine geplante Fusion mit Iocaste Ventures an. DeFi wird Handelsdienstleistungen (über Stillman Digital), Research (über Reflexivity Research) und Kapitalmarktunterstützung bereitstellen und dafür eine anfängliche Beratungsgebühr in Höhe von 600.000 USD zuzüglich Handelsgebühren und einer leistungsabhängigen Erfolgsprämie erhalten. Ausweitung der vertikal integrierten Plattform: Der Geschäftsbereich DeFi Advisory erweitert das vertikal integrierte Modell von DeFi, indem er die institutionelle Handelsinfrastruktur von Stillman Digital mit den Marktinformationen von Reflexivity Research kombiniert und so Unternehmen, die sich mit Treasury-Strategien für digitale Vermögenswerte befassen, umfassend unterstützt.

DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi") schließt, gibt bekannt, dass sein kürzlich gegründeter Geschäftsbereich DeFi Advisory, der ausgewählten Unternehmen aus den Bereichen digitale Vermögenswerte und Fintech maßgeschneiderte Unterstützung in den Bereichen digitale Vermögensverwaltung, Beratung, Handelsausführung und Unternehmensstrategie bietet, sein zweites Mandat von TenX Protocols Inc. („TenX") erhalten hat.

DeFi Technologies wurde im Rahmen eines mit TenX abgeschlossenen Beratungsvertrags („Beratungsvertrag") zum strategischen Berater bestellt. Darüber hinaus wurde Stillman Digital Inc. zum exklusiven Dienstleistungsanbieter für den Handel mit digitalen Vermögenswerten gemäß eines mit TenX abgeschlossenen exklusiven OTC-Vertrags (der „OTC-Vertrag") ernannt. TenX ist ein aufstrebendes Digital Asset Treasury-Unternehmen, das sich auf den Aufbau eines ausgewählten Portfolios von L1-basierten Digital Assets mit hohem Durchsatz konzentriert. Erst kürzlich schloss TenX eine Privatplatzierung von Zeichnungsscheinen im Wert von 29,9 Mio. CAD ab, an der DeFi Technologies beteiligt war, und kündigte eine umgekehrte Übernahmetransaktion mit Iocaste Ventures an, um die Börsennotierung des Unternehmens zu erleichtern.

Im Rahmen des Beratungs- und des OTC-Vertrags werden DeFi Technologies und seine Tochtergesellschaften TenX bei der Strategie für die Verwaltung digitaler Vermögenswerte, der Handelsausführung durch einen Exklusivauftrag mit der Tochtergesellschaft Stillman Digital, der Marktforschung über Reflexivity Research und dem Zugang zu ihrem Netzwerk strategischer Beziehungen im Bereich digitale Vermögenswerte unterstützen. TenX wird geführt von den Brüdern Mat und Filip Cybula – erfahrenen Krypto-Unternehmern mit tiefen Wurzeln in der Blockchain-Infrastruktur und der Verwahrung digitaler Vermögenswerte. Als Mitbegründer von Cryptiv Inc. – einer Depot-Wallet-Plattform, die 2019 von Coinsquare übernommen wurde – verfügen sie über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz beim Aufbau und der Skalierung regulierter Kryptounternehmen. Mat hat einen Master of Science an der London School of Economics erworben und verfügt über zehn Jahre Erfahrung in den Bereichen Kryptomärkte und Blockchain-Innovation, während Filip, Master of Science der Universität Oxford, Experte für Token-Ökonomie und die strukturelle Dynamik dezentraler Netzwerke ist.

Im Rahmen des Beratungsvertrags erhält DeFi Technologies ein anfängliches Basis-Beratungshonorar in Höhe von 600.000 USD, das über die anfängliche Laufzeit von 12 Monaten in bar oder in TenX-Aktien ausgezahlt wird. Weitere erfolgsabhängige Aufschläge sind an strategische Transaktionen des Unternehmens gekoppelt. Der OTC-Vertrag soll über die hundertprozentige OTC-Tochtergesellschaft von DeFi, Stillman Digital, zu einem erheblichen Anstieg des Handelsvolumens mit digitalen Vermögenswerten führen und das Renditeprofil des Unternehmens durch diese integrierte Plattformstrategie weiter verbessern.

„DeFi Advisory erweitert unsere vertikal integrierte Plattform um eine neue Klasse öffentlicher digitaler Vermögensverwaltungen", erklärt Olivier Roussy Newton, CEO bei DeFi Technologies. „Die Partnerschaft mit TenX bestätigt die Nachfrage nach umfassender Unterstützung – von der exklusiven OTC-Ausführung über Stillman Digital bis hin zu Marktinformationen von Reflexivity Research und Kapitalmarktberatung –, damit Teams auf verantwortungsvolle und transparente Weise wachsen können."

„DeFi Technologies bringt eine beeindruckende Erfolgsbilanz in den Bereichen Innovation digitaler Vermögenswerte, institutionelle Handelsinfrastruktur und Fachwissen über öffentliche Märkte mit", so Mat Cybula, CEO bei TenX. „Diese Partnerschaft hilft TenX, seine Präsenz im Ökosystem der digitalen Assets mit strategischen, erfahrenen Partnern zu erweitern."

Mit dem Geschäftsbereich DeFi Advisory ist DeFi Technologies bestens aufgestellt, um von der zunehmenden Zahl öffentlicher Unternehmen für die Verwaltung digitaler Vermögenswerte, die derzeit weltweit gegründet werden, weiter zu profitieren. Mit seiner bewährten internen Infrastruktur in den Bereichen ETPs, Handel, Verwahrung und Forschung ist DeFi Technologies einzigartig aufgestellt, um diese Unternehmen bei der Durchführung von Börsengängen, der Verwaltung von Portfolios mit digitalen Vermögenswerten und der Ausführung von institutionellen Handelsgeschäften aus einer Hand zu unterstützen.

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi") schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell ein diversifiziertes Engagement in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu mehr als fünfundsiebzig der weltweit innovativsten digitalen Vermögenswerte bietet, Stillman Digital, ein Prime Broker für digitale Vermögenswerte, der sich auf die Ausführung und Verwahrung in institutioneller Qualität konzentriert, Reflexivity Research, das führende Forschung im Bereich digitaler Vermögenswerte anbietet, Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien und Infrastrukturen entwickelt, sowie DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsbereich des Unternehmens. Mit seinem umfassenden Fachwissen im Bereich Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter. Weitere Informationen finden Sie auf https://defi.tech/

Tochtergesellschaften von DeFi Technologies

Informationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, „ETPs"), die es privaten sowie institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Für weitere Informationen zu Valour, zum Anmelden oder um Updates zu erhalten, besuchen Sie valour.com.

Informationen zu Stillman Digital Stillman Digital ist ein führender Anbieter für digitale Asset-Liquidität, der grenzenlose Liquiditätslösungen für Unternehmen anbietet und sich auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung sowie Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.stillmandigital.com.

Informationen zu Reflexivity Research Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung von qualitativ hochwertigen, detaillierten Forschungsberichten für die Bitcoin- und die digitale Vermögenswertbranche spezialisiert hat, um Investoren wertvolle Einblicke zu gewähren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.reflexivityresearch.com/

Informationen zu Neuronomics AG Die Neuronomics AG ist eine Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich auf KI-gestützte quantitative Handelsstrategien spezialisiert hat. Durch die Integration von künstlicher Intelligenz, computergestützter Neurowissenschaft und quantitativer Finanzwirtschaft liefert Neuronomics innovative Lösungen, die eine überlegene risikobereinigte Performance auf den Finanzmärkten ermöglichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.neuronomics.com/

Analystenberichte zu DeFi Technologies

Eine vollständige Liste der Analystenberichte zu DeFi Technologies finden Sie hier: https://defi.tech/investor-relations#research.

Für Anfragen von institutionellen Anlegern, Fonds oder Family Offices wenden Sie sich bitte an: ir@defi.tech

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem den Beratungsvertrag, zukünftige Mandate von Defi Advisory, Handelsvolumina auf Stillman Digital als Ergebnis von DeFi Advisory und dem Beratungsvertrag, die Strategie von TenX im Bereich digitale Vermögenswerte, die Beteiligung von DeFi Technologies an der Privatplatzierung von TenX, das Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte im Allgemeinen, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzdienstleistungen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren zählen unter anderem die Akzeptanz, das Wachstum und die Entwicklung des dezentralen Finanzwesens und des Sektors für digitale Vermögenswerte, Vorschriften und Regelungen in Bezug auf das dezentrale Finanzwesen und digitale Vermögenswerte, Schwankungen der Preise für digitale Vermögenswerte sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, prognostiziert oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

DIE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2756852/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_Advisory_Division_Secur.jpg

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Presse: KCSA Strategic Communications, defi@kcsa.com; Olivier Roussy Newton, Chief Executive Officer, ir@defi.tech, (323) 537-7681

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/defi-technologies-advisory-geschaftsbereich-sichert-sich-zweites-mandat-bei-tenx-protocols-302539128.html

Original-Content von: DeFi Technologies Inc., übermittelt durch news aktuell