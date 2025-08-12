DeFi Technologies Inc.

DeFi Technologies identifiziert Unausgewogenheiten bei Aktienbesitz und Verwahrung und verschärft Handelsüberprüfung zum Schutz von Aktionärsinteressen

DeFi Technologies Inc. („Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) – ein Finanztechnologieunternehmen, das eine Brücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi") schlägt, gab heute eine wichtige Aktualisierung seiner laufenden Initiative zur Verbesserung der Aktionärsinformationen und Markttransparenz bekannt, die im Juni 2025 in Zusammenarbeit mit Shareholder Intelligence Services, LLC („ShareIntel") und Urvin Consulting LLC („Urvin") ins Leben gerufen wurde.

Im Rahmen dieser Initiative überwacht DeFi Technologies sowohl marktbezogene als auch nicht marktbezogene Aktivitäten im Zusammenhang mit seinen Stammaktien auf den verschiedenen Marktplätzen, an denen sie notiert sind, sowie bei Finanzinstituten, deren Kunden Stammaktien des Unternehmens halten oder handeln.

Erste Ergebnisse zeigen erhebliche Diskrepanzen zwischen der Anzahl der von Proxy-Dienstleistern für wirtschaftliche Eigentümer gemeldeten Aktien und der Anzahl der registrierten Aktien bei den entsprechenden Verwahrstellen, darunter die Depository Trust Company (DTC) und die Canadian Depository for Securities (CDS). Während im normalen Geschäftsbetrieb geringfügige Abweichungen auftreten können, hat das Unternehmen über ausgewählte Zeiträume hinweg unverhältnismäßige und anhaltende Unterschiede festgestellt, die eine weitere Untersuchung rechtfertigen.

DeFi Technologies hat die beteiligten Parteien kontaktiert, um eine Klärung und Erklärung dieser Unstimmigkeiten zu verlangen. Sollten keine zufriedenstellenden Lösungen gefunden werden, ist das Unternehmen bereit, die Angelegenheit weiter zu eskalieren.

„Als Treuhänder unserer Aktionäre sind wir verpflichtet, die Integrität des Handels mit den Stammaktien des Unternehmens an allen Handelsplätzen zu gewährleisten", erklärt Olivier Roussy Newton, CEO bei DeFi Technologies. „Diese Ergebnisse unterstreichen, warum wir ShareIntel und Urvin beauftragt haben – um potenzielle Unregelmäßigkeiten, die sich auf unsere Investoren auswirken könnten, aufzudecken, zu untersuchen und zu beheben. Wir werden Antworten suchen und die Angelegenheit gegebenenfalls eskalieren."

Das Unternehmen betrachtet die sorgfältige Überwachung der Handels- und Abwicklungsdaten als einen wesentlichen Bestandteil des Aktionärsschutzes. DeFi Technologies wird weiterhin mit ShareIntel und Urvin zusammenarbeiten, um solche Unstimmigkeiten zu untersuchen und direkt mit den Marktteilnehmern in Kontakt zu treten, um die Transparenz der Berichterstattung sicherzustellen.

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi") schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell ein diversifiziertes Engagement in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu mehr als siebzig der weltweit innovativsten digitalen Vermögenswerte bietet, Stillman Digital, ein Prime Broker für digitale Vermögenswerte, der sich auf die Ausführung und Verwahrung in institutioneller Qualität konzentriert, Reflexivity Research, das führende Forschung im Bereich digitaler Vermögenswerte anbietet, Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien und Infrastrukturen entwickelt, sowie DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsbereich des Unternehmens. Mit seinem umfassenden Fachwissen im Bereich Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://defi.tech/

Tochtergesellschaften von DeFi Technologies

Informationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, „ETPs"), die es privaten sowie institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Wenn Sie weitere Informationen über Valour wünschen, ein Abonnement abschließen oder Updates erhalten möchten, besuchen Sie bitte valour.com.

Informationen zu Stillman Digital Stillman Digital ist ein führender Anbieter von Liquidität für digitale Vermögenswerte, der grenzenlose Liquiditätslösungen für Unternehmen anbietet und sich auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.stillmandigital.com

Informationen zu Reflexivity Research Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung von qualitativ hochwertigen, detaillierten Forschungsberichten für die Bitcoin- und die digitale Vermögenswertbranche spezialisiert hat, um Investoren wertvolle Einblicke zu gewähren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.reflexivityresearch.com/

Informationen zu Neuronomics AG Die Neuronomics AG ist eine Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich auf KI-gestützte quantitative Handelsstrategien spezialisiert hat. Durch die Integration von künstlicher Intelligenz, computergestützter Neurowissenschaft und quantitativer Finanzwirtschaft liefert Neuronomics innovative Lösungen, die eine überlegene risikobereinigte Performance auf den Finanzmärkten ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.neuronomics.com/.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem die Beauftragung von Shareintel und Urvin, die Ausweitung der Überwachungsaktivitäten des Unternehmens hinsichtlich des Handels mit seinen Stammaktien, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentralisierter Finanzdienstleistungen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten sowie unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem das Wachstum sowie die Entwicklung des dezentralen Finanzsektors und des Sektors für digitale Vermögenswerte, Regeln sowie Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und digitale Vermögenswerte, Preisschwankungen bei digitalen Vermögenswerten sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten, sind jedoch nicht beschränkt darauf. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, prognostiziert oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

