DeFi Technologies Inc.

DeFi Technologies verwaltet die HYPE-Treasury-Strategie von Nuvve über die neu gegründete DeFi Advisory Business Line

Toronto (ots/PRNewswire)

DeFi Technologies hat den Geschäftsbereich DeFi Advisory ins Leben gerufen, um börsennotierten Unternehmen institutionelle Treasury-Lösungen für digitale Vermögenswerte anzubieten, die Vermögensverwaltung, Handelsabwicklung und strategische Beratung über eine integrierte Plattform umfassen.

ins Leben gerufen, um börsennotierten Unternehmen institutionelle Treasury-Lösungen für digitale Vermögenswerte anzubieten, die Vermögensverwaltung, Handelsabwicklung und strategische Beratung über eine integrierte Plattform umfassen. Das erste Mandat der Advisory-Sparte ist mit Nuvve Holding Corp. , die DeFi Technologies mit der Verwaltung ihrer HYPE-Token-Treasury-Strategie, einschließlich Verwahrung, OTC-Abwicklung über Stillman Digital und Leistungsoptimierung, beauftragt hat.

, die DeFi Technologies mit der Verwaltung ihrer HYPE-Token-Treasury-Strategie, einschließlich Verwahrung, OTC-Abwicklung über Stillman Digital und Leistungsoptimierung, beauftragt hat. DeFi Technologies wird wiederkehrende Verwaltungsgebühren auf Basis des verwalteten Treasury-Vermögens (AUM) erhalten, die vierteljährlich entweder in Form von Aktien oder Bargeld ausgezahlt werden, was das skalierbare, gebührenbasierte Geschäftsmodell des Unternehmens stärkt, da die Beteiligung des öffentlichen Marktes an digitalen Vermögenswerten zunimmt.

DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen schließt, freut sich bekannt zu geben, dass sein neu gegründeter Geschäftsbereich DeFi Advisory als Vermögensverwalter für die kürzlich angekündigte HYPE-Treasury-Strategie von Nuvve Holding Corp. (Nasdaq: NVVE) bestellt wurde.

Nuvve, ein weltweit führender Anbieter von Vehicle-to-Grid (V2G)-Technologie und Netzmodernisierung, hat seine Corporate Treasury Policy um HYPE erweitert – das native Token von Hyperliquid und eine der am schnellsten wachsenden dezentralen Börsen (DEX) der Welt. Die Investition spiegelt das Engagement von Nuvve für langfristiges Wachstum, digitale Innovation und eine verantwortungsvolle Beteiligung am dezentralen Finanz-Ökosystem wider.

DeFi Advisory wurde gegründet, um börsennotierten Unternehmen institutionelle Treasury-Lösungen für digitale Vermögenswerte bereitzustellen, und wird die sichere Verwahrung überwachen, OTC-Transaktionen durchführen und aktive Strategien zur Optimierung der Performance der HYPE-Position von Nuvve verwalten. Die Vergütung für diese Dienstleistungen wird vierteljährlich auf der Grundlage eines Prozentsatzes des verwalteten Vermögens in Form von Aktien (Optionsscheine oder Aktien) oder Bargeld gezahlt, je nach Ermessen von Nuvve. Die Vereinbarung umfasst auch den Einsatz von Stillman Digital, einer Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, zur Durchführung von OTC-Transaktionen und zur Unterstützung der laufenden Käufe digitaler Vermögenswerte durch Nuvve.

„DeFi Advisory stellt eine bedeutende Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells dar, indem wir unsere bestehende Research- und Ausführungsinfrastruktur in ein dediziertes, institutionelles Dienstleistungsangebot umwandeln", sagte Olivier Roussy Newton, CEO von DeFi Technologies. „Da immer mehr börsennotierte Unternehmen Strategien für digitale Vermögenswerte evaluieren, besteht ein klarer Bedarf an glaubwürdigen, konformen und maßgeschneiderten Beratungslösungen. Durch diese Partnerschaft mit Nuvve zeigen wir, wie sich öffentliche Marktteilnehmer auf sichere und skalierbare Weise strategisch an der dezentralen Wirtschaft beteiligen können."

Mit dem neuen DeFi Advisory-Geschäftsbereich ist DeFi Technologies in der Lage, von der zunehmenden Gründungswelle börsennotierter Treasury-Unternehmen für digitale Vermögenswerte auf den globalen Märkten zu profitieren. Mit einer bewährten internen Infrastruktur für börsengehandelte Produkte (ETPs), Handel, Verwahrung und Forschung ist DeFi Technologies bestens gerüstet, um diese Unternehmen bei der Durchführung von Börsengängen, der Verwaltung von Portfolios digitaler Vermögenswerte und der Ausführung von Geschäften in institutioneller Qualität zu unterstützen – alles unter einem Dach.

Der Geschäftsbereich DeFi Advisory ergänzt die bestehenden Geschäftsbereiche von DeFi Technologies und ermöglicht einen mehrgleisigen Ansatz zur Unterstützung der nächsten Generation von Unternehmen im Bereich digitaler Assets. Weitere Mandate sind bereits in Vorbereitung und sollen in den kommenden Monaten bekannt gegeben werden.

Informationen zu Nuvve Holding Corp. Nuvve Holding Corp. (NASDAQ: NVVE) ist ein weltweit führendes Unternehmen, das die Elektrifizierung des Verkehrswesens durch seine firmeneigene Vehicle-to-Grid-Technologie (V2G) vorantreibt. Die Plattform von Nuvve ermöglicht es Elektrofahrzeugen, Energie zu speichern und zu entladen, wodurch sie zu mobilen Energieressourcen werden und zur Stabilisierung des Netzes beitragen. Nuvve hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Kosten für den Besitz eines Elektrofahrzeugs zu senken und gleichzeitig den Übergang zu einer saubereren und widerstandsfähigeren Energieinfrastruktur zu unterstützen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nuvve.com

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi") schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell ein diversifiziertes Engagement in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu mehr als fünfundsechzig der weltweit innovativsten digitalen Vermögenswerte bietet, Stillman Digital, ein Prime-Broker für digitale Vermögenswerte, der sich auf institutionelle Ausführung und Verwahrung konzentriert, Reflexivity Research, das führende Forschung im Bereich digitaler Vermögenswerte anbietet, Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien und Infrastrukturen entwickelt, und DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsgeschäftszweig des Unternehmens. Mit seinem umfassenden Fachwissen im Bereich Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter; weitere Informationen finden Sie auf: https://defi.tech/

Tochtergesellschaften von DeFi Technologies

Informationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, „ETPs"), die es privaten sowie institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Für weitere Informationen zu Valour, zum Anmelden oder um Updates zu erhalten, besuchen Sie valour.com.

Informationen zu Stillman Digital Stillman Digital ist ein führender Anbieter für digitale Asset-Liquidität, der grenzenlose Liquiditätslösungen für Unternehmen anbietet und sich auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung sowie Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.stillmandigital.com

Informationen zu Reflexivity Research Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung von qualitativ hochwertigen, detaillierten Forschungsberichten für die Bitcoin- und die digitale Vermögenswertbranche spezialisiert hat, um Investoren wertvolle Einblicke zu gewähren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.reflexivityresearch.com/

Informationen zu Neuronomics AG Die Neuronomics AG ist eine Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich auf KI-gestützte quantitative Handelsstrategien spezialisiert hat. Durch die Integration von künstlicher Intelligenz, computergestützter Neurowissenschaft und quantitativer Finanzwirtschaft liefert Neuronomics innovative Lösungen, die eine überlegene risikobereinigte Performance auf den Finanzmärkten ermöglichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.neuronomics.com/

Analystenberichte zu DeFi Technologies

Eine vollständige Liste der Analystenberichte zu DeFi Technologies finden Sie hier: https://defi.tech/investor-relations#research.

Für Anfragen von institutionellen Anlegern, Fonds oder Family Offices wenden Sie sich bitte an: ir@defi.tech

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem die Ernennung von DeFi Advisory als Vermögensverwalter für Nuvve, die Geschäftspläne von DeFi Advisory, die von DeFi Advisory im Rahmen seiner Vermögensverwaltungsmandate erzielten Renditen, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzierungen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Produkten von Valour durch die Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des Sektors der dezentralisierten Finanzen und digitalen Vermögenswerte, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentralisierte Finanzen und digitale Vermögenswerte, Preisschwankungen bei digitalen Vermögenswerten sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, prognostiziert oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2734665/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_to_Manage_Nuvve_s_HYPE.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/defi-technologies-verwaltet-die-hype-treasury-strategie-von-nuvve-uber-die-neu-gegrundete-defi-advisory-business-line-302509687.html

Original-Content von: DeFi Technologies Inc., übermittelt durch news aktuell