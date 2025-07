DeFi Technologies Inc.

Valour tritt mit HBAR und ICP in den Schweizer Markt ein und wird als ETP an der SIX Swiss Exchange notiert

Toronto (ots/PRNewswire)

Valour lanciert erste Produkte an der SIX Swiss Exchange: Valour hat mit der Kotierung von zwei Staking-ETPs – 1Valour Hedera (HBAR) und 1Valour Internet Computer (ICP) – an der SIX Swiss Exchange offiziell den Schweizer Markt betreten.

Valour hat mit der Kotierung von zwei Staking-ETPs – 1Valour Hedera (HBAR) und 1Valour Internet Computer (ICP) – an der SIX Swiss Exchange offiziell den Schweizer Markt betreten. Zugang zu einheimischen Erträgen über regulierte ETPs: Beide Produkte bieten ein sicheres, transparentes und reguliertes Engagement in HBAR und ICP und integrieren gleichzeitig native Staking-Rewards direkt in ihre Struktur.

Beide Produkte bieten ein sicheres, transparentes und reguliertes Engagement in HBAR und ICP und integrieren gleichzeitig native Staking-Rewards direkt in ihre Struktur. Beschleunigung des Weges zu 100 ETPs in Europa: Mit dieser Einführung bietet Valour nun über 75 ETPs in ganz Europa an und baut seine Präsenz weiter aus, um das Ziel zu erreichen, 100 ETPs bis Ende 2025 anzubieten.

DeFi Technologies (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen („DeFi") schließt, freut sich, bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs"), zwei ETPs mit digitalen Vermögenswerten erfolgreich an der SIX Swiss Exchange kotiert hat und damit erstmals ein Produkt in der Schweiz lanciert hat.

Die neu aufgeführten Produkte sind:

1Valour Hedera (HBAR) Physical Staking (ISIN: GB00BRC6JM96)

1Valour Internet Computer (ICP) Physical Staking (ISIN: GB00BS2BDN04)

Diese börsennotierten ETPs werden bereits an anderen wichtigen europäischen Börsen gehandelt und sind nun auch für Schweizer Anleger über ihre bestehenden Maklerkonten zugänglich. Mit wettbewerbsfähigen Verwaltungsgebühren und integrierten Einsatzprämien bieten beide Produkte einen sicheren, transparenten und regulierten Zugang zu digitalen Vermögenswerten und ermöglichen es den Anlegern, von nativen Protokollrenditen zu profitieren.

Informationen zu den aufgelisteten Produkten

1Valour Hedera (HBAR) Physical Staking HBAR ist der native Token des Hedera-Netzwerks, einem öffentlichen Ledger mit hohem Durchsatz und Proof-of-Stake, der für Unternehmensanwendungen entwickelt wurde. Dieses ETP bietet Anlegern ein Engagement in HBAR, während sie gleichzeitig von den Einsatzerlösen profitieren, die direkt an das Produkt ausgeschüttet werden und sich in seinem Nettoinventarwert widerspiegeln, ohne dass die Nutzer selbst Wallets oder die Depotverwaltung übernehmen müssen.

1Valour Internet Computer (ICP) Physical Staking ICP betreibt den Internet Computer, ein dezentralisiertes Netzwerk, das die sichere, skalierbare Ausführung von Smart Contracts und Web-Speed-Blockchain-Funktionen ermöglicht. Dieses ETP bietet ein passives Engagement in ICP und generiert gleichzeitig eine Einsatzrendite, die es den Anlegern ermöglicht, über ein traditionelles Finanzinstrument an der Wirtschaft des Netzwerks teilzuhaben.

Kommentare der Geschäftsführung

Johanna Belitz, Leiterin für Nordeuropa und DACH bei Valour, kommentiert: „Der Start an der SIX ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Mission, den Zugang zu digitalen Assets zu demokratisieren. Die Schweiz ist einer der zukunftsweisendsten Märkte für regulierte Kryptoprodukte, und wir sind stolz darauf, Anlegern hier Zugang zu renditeträchtigen Protokollen wie HBAR und ICP in einem einfachen und konformen Format zu bieten."

Elaine Buehler, Produktleiterin bei Valour, fügt hinzu: „Unser Debüt an der SIX Swiss Exchange spiegelt das wachsende Interesse von institutionellen und privaten Anlegern an digitalen Anlageprodukten wider, die Rendite generieren. Diese ETPs bieten Anlegern nicht nur ein Engagement in zwei hochwertigen Blockchain-Ökosystemen, sondern auch Strukturen, die auf Sicherheit, Einfachheit und Zugänglichkeit ausgelegt sind."

Mit der Aufnahme dieser Produkte an der SIX baut Valour seine Präsenz in Europa weiter aus und bietet nun über 75 ETPs an Börsen wie Spotlight (Schweden), Börse Frankfurt (Deutschland), Euronext (Paris und Amsterdam) und nun auch an der SIX (Schweiz) an. Das Unternehmen bleibt auf Kurs, um sein Ziel von 100 ETPs bis Ende 2025 zu erreichen.

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi") schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell ein diversifiziertes Engagement in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu mehr als fünfundsechzig der weltweit innovativsten digitalen Vermögenswerte bietet, Stillman Digital, ein Prime-Broker für digitale Vermögenswerte, der sich auf institutionelle Ausführung und Verwahrung konzentriert, Reflexivity Research, das führende Forschung im Bereich digitaler Vermögenswerte anbietet, Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien sowie Infrastrukturen entwickelt, und DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsgeschäftszweig des Unternehmens. Mit seinem umfassenden Fachwissen im Bereich Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter. Weitere Informationen finden Sie auf https://defi.tech/

Tochtergesellschaften von DeFi Technologies

Informationen zu Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte („ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Wenn Sie weitere Informationen über Valour wünschen, ein Abonnement abschließen oder Updates erhalten möchten, besuchen Sie bitte valour.com.

Informationen zu Reflexivity Research

Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung von qualitativ hochwertigen, detaillierten Forschungsberichten für die Bitcoin- und Digital-Asset-Branche spezialisiert hat, um Investoren wertvolle Einblicke zu gewähren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.reflexivityresearch.com/

Informationen zu Stillman Digital

Stillman Digital ist ein führender Anbieter von Liquidität für digitale Vermögenswerte, der grenzenlose Liquiditätslösungen für Unternehmen anbietet und sich auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.stillmandigital.com

Informationen zu Neuronomics AG

Neuronomics AG ist eine Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich auf KI-gestützte quantitative Handelsstrategien spezialisiert hat. Durch die Integration von künstlicher Intelligenz, computergestützter Neurowissenschaft und quantitativer Finanzwirtschaft liefert Neuronomics innovative Lösungen, die eine überlegene risikobereinigte Performance auf den Finanzmärkten ermöglichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.neuronomics.com/.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem die Notierung von 1Valour Hedera (HBAR) Physical Staking ETP, 1Valour Internet Computer (ICP) Physical Staking ETP; die Entwicklung des Internet Computer Protokolls, Hedera Blockchain; die Entwicklung zusätzlicher ETPs und die Anzahl der bis Ende 2025 erwarteten ETPs; das Vertrauen der Anleger in die ETPs von Valour; das Interesse und Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte; das aufsichtsrechtliche Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzsysteme; die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften; und die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von Valour ETPs durch Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des dezentralen Finanz- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, prognostiziert oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2733167/DeFi_Technologies_Inc__Valour_Enters_Swiss_Market_with_HBAR_and.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/valour-tritt-mit-hbar-und-icp-in-den-schweizer-markt-ein-und-wird-als-etp-an-der-six-swiss-exchange-notiert-302508764.html

Original-Content von: DeFi Technologies Inc., übermittelt durch news aktuell