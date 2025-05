Thorsten Wittmann

Finanzielle Unabhängigkeit mit der richtigen Strategie - so gelingt es

Berlin

Viele träumen davon, finanziell unabhängig zu sein und von ihrem Vermögen leben zu können. Häufig tritt die Frage auf, wie Superreiche es schaffen, ihr Geld zu vermehren, während man selbst trotz Sparsamkeit kaum über die Runden kommt. Wer sich allerdings genauer mit dem Thema beschäftigt, lernt schnell eine Vielzahl von Methoden kennen, mit denen der Vermögensaufbau funktionieren kann.

"Um finanzielle Freiheit zu erlangen, kommt es darauf an, eine Strategie zu finden, die zur eigenen Situation passt. Zudem ist es ratsam, in die finanzielle Bildung zu investieren", erklärt Thorsten Wittmann. "So lässt sich die richtige Vorgehensweise identifizieren, mit der es gelingt, das eigene Geld für sich arbeiten zu lassen und auf lange Sicht zu Vermögen zu gelangen." Welche Ideen und Tricks der finanziellen Oberschicht sich hierfür auch auf den Durchschnittsbürger übertragen lassen, zeigt Ihnen der Experte im nachfolgenden Beitrag.

Verantwortung für die eigenen Finanzen

Damit es gelingt, die finanzielle Situation zu verbessern, ist es wichtig, sich selbst in die Verantwortung zu nehmen. Was wie eine Selbstverständlichkeit klingt, ist im Alltag nicht immer ohne Weiteres umzusetzen. Um den Vermögensaufbau erfolgreich zu planen und umzusetzen, muss das Thema der Finanzen jedoch einen zentralen Raum im Leben einnehmen.

Das bedeutet, dass man Zeit investieren, Aufwand erbringen und seine finanziellen Angelegenheiten in die eigenen Hände nehmen muss. Es hilft, die eigenen Prioritäten genau zu betrachten und sich selbst zu hinterfragen. Nur wer wirklich bereit ist, den Fokus auf die Vermehrung des Geldes zu legen und Verantwortung dafür zu übernehmen, stellt die richtigen Weichen für die finanzielle Unabhängigkeit. Hierbei reichen im Übrigen keine 60, 70 oder 80 Prozent Motivation aus, in die Selbstverantwortung zu gehen. Man muss immer 100 Prozent geben, um das größte Potenzial auszuschöpfen.

Investments kennenlernen und die passende Anlageform identifizieren

Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, mit denen sich das Vermögen vermehren lässt. Hier gilt es, den Ansatz zu finden, der am besten zur eigenen Situation passt und der einem am meisten liegt. Gerade für Unerfahrene lohnt es sich, Fortbildungen und Seminare zu besuchen und Kenntnisse aufzubauen. Der Vermögensaufbau ist ein vielschichtiger und komplexer Themenbereich, bei dem es immer wieder neue Entwicklungen gibt, weshalb es sich empfiehlt, am Ball zu bleiben.

Es ist wichtig, sich auf dem Finanzmarkt auszukennen. Wer sich also finanziell unabhängig machen möchte, ist gut beraten, in die eigene Bildung zu investieren, ähnlich wie bei einer Ausbildung. So ist es möglich, sich die erforderlichen Grundlagen anzueignen, um sie dann im nächsten Schritt von der Theorie in die Praxis zu übertragen. Mit einem fundierten Fachwissen ist es umso einfacher, erfolgreich zu investieren und Geld zu vermehren.

Die Bedeutung der richtigen Kontakte

In den meisten Berufsfeldern ist ein gutes Netzwerk ein essenzieller Erfolgsfaktor. Dies lässt sich auch auf den Finanzbereich übertragen. Kontakte zu Experten eröffnen Möglichkeiten, erweitern das Know-how und schaffen die Gelegenheit, von deren Erfahrung und Expertise zu profitieren und zu lernen. Neulinge, die nicht wissen, wie sie den Kontakt zu solchen Fachleuten in der Finanzbranche knüpfen sollen, können zunächst die sozialen Medien nutzen, um die besten Köpfe zu finden und ihnen zu folgen.

Daneben gibt es aber auch diverse Optionen, die Netzwerkarbeit offline im realen Leben zu betreiben. Hierfür eignen sich zum Beispiel Branchenveranstaltungen, Seminare oder Workshops. Investorenreisen bieten ebenfalls die Chance, Finanzprofis aus verschiedenen Bereichen kennenzulernen und sich mit ihnen auszutauschen. Wichtig ist das Bewusstsein, dass die Netzwerkpflege eine kontinuierliche Aufgabe ist, die immer weiter verfolgt werden sollte. Daher sollte ihr die nötige Bedeutung und Zeit eingeräumt werden.

Zukunftsorientiert planen

Der Markt befindet sich aktuell in einer Zeit der starken Transformation. Entwicklungen erfolgen immer schneller, weshalb es darauf ankommt, Trends sowie neue Ideen und Möglichkeiten im Blick zu behalten. Daher ist es sinnvoll, stets auf dem Laufenden zu bleiben und die eigenen Kompetenzen so aufzubauen, dass sie auch in Zukunft gefragt sind. Es ist davon auszugehen, dass insbesondere Kryptowährungen, Blockchain oder KI ein hohes Wachstumspotenzial haben. Gerade solche schnell wachsenden Bereiche bieten vielfältige Chancen, um Vermögen aufzubauen.

Gleichzeitig hilft es, die eigenen Skills und Talente genau zu kennen und zu wissen, wie man sich dadurch von anderen abhebt. Gelingt es, sich eine eigene Nische zu schaffen, ist man gefragt und hat die Möglichkeit, finanziell davon zu profitieren. Gerade im Hinblick auf die künstliche Intelligenz wird es in Zukunft wichtiger denn je werden, sich mit menschlichen Fähigkeiten von der KI abzuheben, um konkurrenzfähig zu bleiben.

Global denken und handeln - auch bei der Investition

Viele Menschen neigen dazu, ortsgebunden zu agieren. Dies gilt auch für die Finanzen, etwa, indem Bankkonten oder Investments in einem Land liegen. Dies kann jedoch zu Problemen führen, wenn sich die Wirtschaftslage dort verschlechtert und etwa eine Inflation droht. Angesichts dessen ist es ratsam, sich international breit aufzustellen. Dies senkt das Risiko, da man nicht von den Entwicklungen in einem Land abhängig ist. Zu den besten Ländern für eine gute Geldanlage gehören zum Beispiel Dubai, Liechtenstein oder Singapur. Mit einem internationalen Ansatz steigen auch die Erfolgschancen.

Wer sich intensiver mit den Möglichkeiten für den eigenen Weg zur finanziellen Unabhängigkeit beschäftigen möchte, hat die Möglichkeit zu einem unverbindlichen Austausch mit Thorsten Wittmann. In einem persönlichen Gespräch zeigt er auf, wie individuelle Potenziale optimal genutzt und finanzielle Ziele nachhaltig erreicht werden können.

Über Thorsten Wittmann:

Thorsten Wittmann ist internationaler Finanzautor, Speaker und hat über 20 Jahre Markterfahrung. Er unterstützt Menschen dabei, ihr Vermögen zu schützen und nachhaltig zu vermehren. Mit seinem internationalen 30-köpfigen Team klärt er Menschen in seinen Coachings über finanzielle Themen auf und gibt ihnen erprobte Praxisstrategien für Geldsicherheit und Vermögensaufbau an die Hand. Mehr Informationen unter: https://thorstenwittmann.com/

Original-Content von: Thorsten Wittmann, übermittelt durch news aktuell