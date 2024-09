REFA AG

Neubrandenburg feiert: 100 Jahre REFA - Festakt mit lokalen Hidden Champions und Gästen aus ganz Deutschland, begleitet durch Star-Geiger Daniel Hope

Darmstadt (ots)

Am 30. September 2024 feiert REFA sein 100-jähriges Bestehen mit einem Festakt in Neubrandenburg. Der REFA-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern unter dem Vorsitz von Prof. Jan Sender (Vorstandsvorsitzender) und Dr. Andreas Dikow (Geschäftsführendes Vorstandsmitglied) hat 600 Gäste zu einem abwechslungsreichen Programm eingeladen, das die Geschichte der Institution sowie die Zukunft der Arbeitswelt beleuchtet.

Die Veranstaltung beginnt mit Betriebsbesichtigungen bei Weber Food-Technology GmbH und Webasto Roof & Components SE, beides Unternehmen, die seit vielen Jahren mit REFA zusammenarbeiten und große Erfolge in ihrer Betriebsentwicklung verzeichnen können. Im Anschluss bieten Vorträge im Haus der Kultur und Bildung einen Rückblick auf "100 Jahre REFA". Des Weiteren werden zukunftsrelevante Themen wie Arbeitsorganisation und Industrie 4.0 beleuchtet. Ein zentrales Thema ist dabei, wie innovative Ansätze in der Betriebsorganisation neu gedacht und praktisch umgesetzt werden können. Zudem wird die Herausforderung der Transformation in Zeiten der vierten industriellen Revolution diskutiert, um Lösungen für aktuelle Hürden in Betrieben aufzuzeigen.

Den Ausklang bildet der Festakt in der Konzertkirche Neubrandenburg, bei dem hochrangige Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft zu Wort kommen werden. Das Festkonzert mit Geiger Daniel Hope und dem AIR Ensemble unter dem Motto "Barocke Entdeckungen auf musikalischer Zeitreise" rundet den Abend ab.

Weitere Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie unter folgendem Link: https://refa.de/blog-refa/1322-100-jahre-refa-festakt-in-neubrandenburg-mit-lokalen-hidden-champions-und-gaesten-aus-ganz-deutschland

Original-Content von: REFA AG, übermittelt durch news aktuell