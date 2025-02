Zusätzlicher Veröffentlichungstermin des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) am 07.02.2025

WIESBADEN (ots) - - Niedriglohnquote im Osten in zehn Jahren von 35 % auf 18 % fast halbiert - Im Westen sank die Niedriglohnquote lediglich von 19 % auf 16 % - Auch Verdienstabstand zwischen Gering- und Besserverdienenden in Deutschland zwischen April 2014 und April 2024 gesunken In den zehn Jahren von April 2014 bis April 2024 ist die Zahl der Niedriglohnjobs in Deutschland um 1,3 Millionen gesunken. Wie das ...

