Ericsson GmbH

Längere Akkulaufzeiten, KI-gesteuerte Automatisierung und Energieeffizienz: Ericsson stellt mit 5G Advanced-Software neue Entwicklungsstufe im Mobilfunk vor

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Hochleistungsfähige programmierbare Netze ermöglichen es Mobilfunknetzbetreibern, das Netzverhalten zu steuern und optimal auf die Geschäftsziele abzustimmen

Sieben neue 5G Advanced Softwarelösungen für programmierbare Netze erhöhen Umsätze, verbessern die Nutzererfahrung und steigern die Effizienz

5G Advanced ergänzt das Softwareangebot für das Radio Access Network (RAN; Funkzugangsnetz) um Technologien wie KI-basiertes RAN, absichtsbasierte Netze sowie serviceorientiertes RAN

Ericsson (NASDAQ: ERIC) hat heute sieben 5G Advanced Softwarelösungen vorgestellt, die Netzbetreibern den Aufbau hoch performanter programmierbarer Netze ermöglichen. Diese Innovationen verbessern die Performance und die Nutzererfahrung, und sorgen für Umsatzwachstum und einen effizienteren Betrieb. Damit eröffnen sie der Branche neue Möglichkeiten.

Ericsson 5G Advanced ergänzt die Software für die Funkzugangsnetze (RAN) um Funktionen, die die Leistungsfähigkeit deutlich erhöhen und programmierbare Netze ermöglichen, die Konnektivität mit Mehrwert bieten. Diese neuen Funktionen basieren auf offenen Netzarchitekturen, künstlicher Intelligenz und Automatisierung sowie auf absichtsgesteuerten Netzen (intent-driven networks). Sie machen es den Netzbetreibern einfacher, das Netz gemäß den eigenen Geschäfts- und Nachhaltigkeitszielen zu steuern, indem sie verschiedene Leistungsniveaus messen und an die vereinbarten Service Level Agreements (SLAs) anpassen.

Ericssons 5G Advanced Software umfasst transformative Technologien wie:

KI-basiertes RAN - dieses nutzt künstliche Intelligenz und Automatisierung für die Datenverarbeitung in Echtzeit und die intelligente Entscheidungsfindung

- dieses nutzt künstliche Intelligenz und Automatisierung für die Datenverarbeitung in Echtzeit und die intelligente Entscheidungsfindung Absichtsgesteuerte Netze - diese ermöglichen es Netzbetreibern, ihre Ziele zu definieren; das RAN übernimmt dann die Steuerung der komplexen Prozesse und Aktionen.

- diese ermöglichen es Netzbetreibern, ihre Ziele zu definieren; das RAN übernimmt dann die Steuerung der komplexen Prozesse und Aktionen. Serviceorientiertes RAN - hier passt sich das Funkzugangsnetz (RAN) an unterschiedliche Konnektivitätsanforderungen an; das ermöglicht Anpassung in Echtzeit und Observability, um Serviceanforderungen und Liefernachweise zu erfüllen.

Mårten Lerner, Head of Product Area Networks at Ericsson, sagt: "Unsere Kunden haben erheblich in den Aufbau von 5G-Netzen weltweit investiert, und nun wird rund 50 Prozent des weltweiten mobilen 5G-Datenverkehrs außerhalb Chinas über Mobilfunknetze auf Basis von Ericsson Technologien abgewickelt. Mit unserer 5G Advanced Software ermöglichen wir Netzbetreibern, schneller auf leistungsstarke programmierbare Netze umzusteigen und ihre Geschäftsziele zu erreichen. Durch die Nutzung dieser neuen Softwareprodukte setzen wir nicht nur neue Maßstäbe in der Konnektivität, sondern ebnen auch den Weg für innovative Anwendungen und Dienste, die Branchen transformieren und das Leben auf der ganzen Welt verbessern werden."

Die sieben neuen 5G Advanced Produkte sind:

- KI-gesteuerte Automatisierung in Echtzeit - das ermöglicht Netzbetreibern die Skalierung der Netzautomatisierung auch in komplexen Szenarien, mit maximaler Netzleistung und Effizienz dank KI und Echtzeit-Koordination mit RAN-Funktionen.

- Outdoor Positioning - ermöglicht Netzbetreibern und Unternehmen die Einführung von standortbasierten Diensten mit oder ohne GPS-Unterstützung auf der 5G-Standalone-Architektur.

- Mission Critical Services - ermöglicht Netzbetreibern neue Services in Wirtschaftsbereichen, die eine hohe Belastbarkeit unter hoher Last erfordern und spezifische Bedürfnisse an die Servicekontinuität haben. Dazu gehören zum Beispiel öffentliche Sicherheit, Verteidigung, Ersthelfer und Eisenbahnen.

- RAN Differentiated Connectivity - ermöglicht Netzbetreibern die SLA-Einhaltung für verschiedene und mehrere Dienste in ihren Netzen gleichzeitig zu gewährleisten.

- Energy Efficiency and Management - eine Innovation von Ericsson und ein absichtsbasierter Ansatz, der die Energienutzung optimiert und die Betriebskosten senkt. Dies hilft, das Energiemanagement durch Automatisierung zu skalieren.

- Premium Network Performance - innovative Funktionen und fortschrittliche Leistungsmerkmale von Ericsson, die mehr Abdeckung und Kapazität in Szenarien mit starker Netzbelastung ermöglichen. Verbessert die Kundentreue, indem ein außergewöhnliches Erlebnis für Premium-Geräte sichergestellt wird.

- Device Battery Performance - ermöglicht Netzbetreibern, die Batterieleistung eines beliebigen 5G-Geräts mit intelligenten, batterieschonenden Netzfunktionen zu verbessern, zum Beispiel von Smartphones, Wearables und AR/VR-Brillen.

Die neuen Softwarelösungen werden zwischen dem dritten Quartal 2024 und dem ersten Quartal 2025 als Software-Abonnements auf den Markt kommen. Diese Software-Suite ist kompatibel mit Open RAN, Cloud RAN und „klassischen“ RAN. Sie baut auch auf früher eingeführten 5G-Advanced-Funktionen wie Critical IoT und Ericsson Reduced Capability (RedCap) auf.

Rémy Pascal, Senior Research Manager Mobile Infrastructure beim Analytsenhaus Omdia, sagt: "Mobilfunkbetreiber sind daran interessiert, ihre 5G-Investitionen zu monetarisieren. Neue Einnahmen werden jedoch aus neuen Dienstleistungen resultieren, die wiederum fortgeschrittenere Netzfähigkeiten erfordern. Ericssons 5G Advanced-Softwareprodukte wie Outdoor Positioning und Mission Critical Services bieten diese umsatzsteigernden Fähigkeiten. Darüber hinaus bietet die Software-Suite Lösungen, die das Benutzererlebnis verbessern und die Kosten durch Premium Network Performance und KI-gesteuerte Automatisierung in Echtzeit reduzieren. Angesichts ihrer Konzentration auf die Optimierung von Ressourcen müssen Dienstleister Netzfunktionen priorisieren, die ihre Geschäftsziele unterstützen."

"AT&T ist Vorreiter bei der Erkundung neuer Geschäftsmöglichkeiten und unternimmt einen weiteren Schritt, um die Grundlage für die Monetarisierung neuer Dienste durch erweiterte Fähigkeiten mit Ericsson 5G Advanced zu schaffen", sagt Rob Soni, VP, RAN Technology, AT&T. "Durch die Integration dieser hochmodernen Lösungen können wir die Leistung unseres Netzes steigern und betriebliche Effizienz erreichen, alles mit dem Ziel, unsere Kunden besser zu bedienen."

John Saw, EVP und Chief Technology Officer, T-Mobile US, sagt: "Die nächste Welle der 5G-Innovation ist da, und wir erweitern das landesweite 5G-SA-Netz von T-Mobile, um 5G Advanced bereits Ende dieses Jahres zu unterstützen. Gemeinsam mit Ericsson sind wir Vorreiter bei der Entwicklung und Einführung von 5G Advanced mit Funktionen wie L4S, 5G RedCap und Aggregation mit bis zu sechs Trägern. Diese Verbesserungen schaffen neue Möglichkeiten für Unternehmen und Kunden, indem sie die Uplink-Geschwindigkeiten verbessern, den Energieverbrauch senken und ein schnelleres, zuverlässigeres Erlebnis bieten."

Über Ericsson

Die leistungsstarken, programmierbaren Mobilfunknetze von Ericsson bieten täglich Konnektivität für Milliarden von Menschen. Seit fast 150 Jahren sind wir Pioniere bei der Entwicklung von Kommunikationstechnologien. Wir bieten Mobilfunk- und Konnektivitätslösungen für Netzbetreiber und Unternehmen an. Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern lassen wir die digitale Welt von morgen Wirklichkeit werden.

Das 1876 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit zirka 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und arbeitet mit Kunden in rund 180 Ländern zusammen. 2023 erwirtschaftete Ericsson einen Umsatz von 263,4 Milliarden SEK. Ericsson ist an der NASDAQ in Stockholm und New York gelistet.

Ericsson hat über mehrere Jahrzehnte einen führenden Beitrag zum 3rd Generation Partnership Project (3GPP) und zur Entwicklung globaler Mobilfunkstandards geleistet, von denen sowohl die Verbraucher:innen als auch die Unternehmen weltweit profitieren. Ericssons Patentportfolio umfasst mehr als 60.000 erteilte Patente und wird durch unsere führende Position als 5G-Ausrüster sowie jährliche Investitionen von mehr als 4 Milliarden US-Dollar in Forschung und Entwicklung gestärkt.

Ericsson ist an einem Großteil aller kommerziell eingeführten 5G-Livenetze beteiligt. Zu den 162 durch Ericsson unterstützten 5G-Livenetzen weltweit zählen unter anderem auch Netze in Deutschland und der Schweiz. www.ericsson.com/5g

In Deutschland beschäftigt Ericsson rund 2.400 Mitarbeitende an 12 Standorten - darunter rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung (F&E). Der Hauptsitz ist Düsseldorf.

Original-Content von: Ericsson GmbH, übermittelt durch news aktuell