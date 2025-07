DeFi Technologies Inc.

DeFi Technologies-Tochter Valour übertrifft Marke von einer Milliarde US-Dollar an verwaltetem Vermögen

Valour übersteigt eine Milliarde US-Dollar AUM: Zum 22. Juli 2025 erreichte Valour ein verwaltetes Vermögen von 1,01 Mrd. USD – ein Anstieg von 31 % seit dem 30. Mai aufgrund der starken Nachfrage der Anleger und der steigenden Preise für digitale Vermögenswerte in seinem weltweit diversifizierten ETP-Portfolio.

Globale Expansion: Valour expandiert in wachstumsstarke Märkte wie Asien, Afrika und den Nahen Osten durch strategische Partnerschaften mit AsiaNext, SovFi, der Nairobi Securities Exchange und der Misyon Bank.

Valour expandiert in wachstumsstarke Märkte wie Asien, Afrika und den Nahen Osten durch strategische Partnerschaften mit AsiaNext, SovFi, der Nairobi Securities Exchange und der Misyon Bank. Wachstum der wiederkehrenden Umsätze: Valour baut sein vertikal integriertes Modell weiter aus und generiert wiederkehrende Umsätze durch Staking, Kreditvergabe und Verwaltungsgebühren. Die gemischte Rendite auf das gestakte AUM beträgt 8 % und liefert dem Unternehmen reinen Gewinn.

DeFi Technologies („Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi") schließt, gibt bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs"), das verwaltete Vermögen („AUM") von einer Milliarde US-Dollar überschritten haben.

Zum 22. Juli 2025 belaufen sich die AUM von Valour auf 1.009.993.748 USD (1,38 Mrd. CAD). Dies bedeutet einen Anstieg von 31 % gegenüber 771 Mio. USD zum 30. Mai 2025. Dieser Meilenstein spiegelt sowohl die anhaltende Nachfrage der Anleger nach regulierten Produkten für digitale Vermögenswerte als auch den steigenden Marktwert der zugrunde liegenden digitalen Vermögenswerte wider, aus denen sich das Produktportfolio von Valour zusammensetzt.

Valour bietet derzeit das weltweit vielfältigste Angebot an Digital Asset ETPs und verschafft Anlegern den Zugang zu einem breiten Spektrum an Kryptowährungen, darunter wichtige Layer-1-Coins, Staking-Assets und aufstrebende Token. Damit ist das Unternehmen gut positioniert, um von Aufwärtspotenzialen in mehreren Marktsegmenten zu profitieren.

Strategisches globales Wachstum und Produktinnovation

Mit über 75 börsennotierten Produkten an europäischen Börsen baut Valour seine Führungsposition bei regulierten ETPs für digitale Vermögenswerte weiter aus. Das Unternehmen bleibt weiterhin darauf fokussiert, Investoren einen besseren Zugang zu sicheren, transparenten und rechtskonformen Anlagen in digitale Vermögenswerte zu ermöglichen.

Neben seiner europäischen Präsenz expandiert Valour aktiv in wachstumsstarke internationale Märkte, darunter Asien, Afrika und der Nahe Osten:

In Asien hat Valour Vereinbarungen mit AsiaNext und SovFi unterzeichnet, um seine ETPs an regulierten Börsen in Singapur und darüber hinaus zu notieren.

In Afrika ebnet eine Partnerschaft mit der Nairobi Securities Exchange (NSE) den Weg für die Schaffung, die Emission und den Handel von ETPs mit digitalen Vermögenswerten auf dem gesamten Kontinent.

ebnet eine Partnerschaft mit der den Weg für die Schaffung, die Emission und den Handel von ETPs mit digitalen Vermögenswerten auf dem gesamten Kontinent. In der Türkei kooperieren DeFi Technologies und seine Tochtergesellschaft Valour mit Misyon Bank und Misyon Kripto, um eine Reihe innovativer ETPs einzuführen, die türkischen Anlegern über vertraute, regulierte Anlagekanäle institutionelles Engagement in Vermögenswerten wie Bitcoin und Ethereum bieten.

Diese Partnerschaften positionieren Valour als Wegbereiter in aufstrebenden Märkten mit einer schnell reifenden Infrastruktur für digitale Vermögenswerte und klaren regulatorischen Rahmenbedingungen.

Monetarisierung von AUM durch vertikale Integration

Valour generiert Einnahmen durch ein vertikal integriertes Modell, das Staking, Kredite und Verwaltungsgebühren kombiniert:

Im Q1 2025 erzielte Valour 10 Mio. USD an Staking- und Krediterträgen und 2,6 Mio. USD an Verwaltungsgebühren.

erzielte Valour an Staking- und Krediterträgen und an Verwaltungsgebühren. Valour erzielt eine gemischte Rendite von etwa 8 % auf sein verwaltetes Vermögen und behält diese Rendite als Gewinn ein.

Dieser Ansatz versetzt Valour in die Lage, wiederkehrende, protokollgesteuerte Cashflows zu generieren, die ein nachhaltiges Wachstum unterstützen und die Margen mit steigenden AUM ausweiten.

„Das erneute Überschreiten der Marke von einer Milliarde US-Dollar ist nicht nur ein Meilenstein, sondern ein klares Signal für das starke Vertrauen des Marktes in unsere Plattform", so Olivier Roussy Newton, CEO bei DeFi Technologies. „Valour bietet differenzierte, regulierte digitale Anlageprodukte in großem Umfang an, und unsere globale Expansionsstrategie eröffnet bereits neue Marktchancen. Wir konzentrieren uns weiterhin auf den Aufbau einer erstklassigen ETP-Plattform, die den Wert aller Ebenen der digitalen Wirtschaft erfasst."

Informationen zu DeFi Technologies DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi") schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell ein diversifiziertes Engagement in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu mehr als fünfundsechzig der weltweit innovativsten digitalen Vermögenswerte bietet, Stillman Digital, ein Prime-Broker für digitale Vermögenswerte, der sich auf institutionelle Ausführung und Verwahrung konzentriert, Reflexivity Research, das führende Forschung im Bereich digitaler Vermögenswerte anbietet, Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien sowie Infrastrukturen entwickelt, und DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsgeschäftszweig des Unternehmens. Mit seinem umfassenden Fachwissen im Bereich Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter. Für weitere Informationen besuchen Sie https://defi.tech/

Tochtergesellschaften von DeFi Technologies

Informationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, „ETPs"), die es privaten sowie institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Für weitere Informationen zu Valour, zum Abonnieren oder zum Erhalt von Aktualisierungen besuchen Sie valour.com.

Informationen zu Reflexivity Research Reflexivity Research LLC ist ein führendes Research-Unternehmen, das sich auf die Erstellung von qualitativ hochwertigen, detaillierten Research-Reports für die Bitcoin- und die digitale Vermögenswertbranche spezialisiert hat, um Investoren wertvolle Einblicke zu gewähren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.reflexivityresearch.com/

Informationen zu Stillman Digital Stillman Digital ist ein führender Anbieter für digitale Asset-Liquidität, der grenzenlose Liquiditätslösungen für Unternehmen anbietet und sich auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung sowie Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.stillmandigital.com.

Informationen zu Neuronomics AG Die Neuronomics AG ist eine Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich auf KI-gestützte quantitative Handelsstrategien spezialisiert hat. Durch die Integration von künstlicher Intelligenz, computergestützter Neurowissenschaft und quantitativer Finanzwirtschaft liefert Neuronomics innovative Lösungen, die eine überlegene risikobereinigte Performance auf den Finanzmärkten ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.neuronomics.com/.

