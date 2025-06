DREAME INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED

Von der Mittellinie ins Wohnzimmer: Bastian Schweinsteiger wird Markenbotschafter von Dreame Eine legendäre Partnerschaft für das smarte Zuhause der Zukunft

Dreame Technology, der smarte Haushaltsinnovator bekannt für seine innovativen Haushaltsgeräte, freut sich, Bastian Schweinsteiger als offiziellen Markenbotschafter bekanntzugeben. Diese Partnerschaft vereint eine der größten Sportikonen Deutschlands mit einem Unternehmen, das seit 2024* die Nummer 1 unter den Saugroboter-Marken in Deutschland ist - verbunden durch gemeinsame Werte wie Leistung, Präzision und den unermüdlichen Anspruch an Exzellenz.

Ein Champion auf und neben dem Platz

Als wahres Symbol des deutschen Fußballs absolvierte Bastian Schweinsteiger 121 Länderspiele, führte die Nationalmannschaft als Kapitän an und spielte eine Schlüsselrolle beim WM-Sieg 2014. Mit acht Bundesliga-Titeln, einem Gewinn der UEFA Champions League und zahlreichen individuellen Auszeichnungen ist sein Name untrennbar mit der Fußballgeschichte verbunden. Abseits des Spielfelds zeigt er mit seinem Engagement für soziale Projekte und den Breitensport dieselbe Integrität und Führungsstärke, die auch seine sportliche Laufbahn geprägt haben.

Sean Chen, Geschäftsführer von Dreame im Bereich Westeuropa, erklärt: "Bei Dreame schätzen wir Ausdauer, Innovationsgeist und den unerschütterlichen Willen zur Spitzenleistung - Werte, die Bastian sowohl auf dem Spielfeld als auch im Leben verkörpert. Seine beeindruckende Karriere zeigt, was möglich ist, wenn Leidenschaft auf Beharrlichkeit trifft - genau das spiegeln auch unsere Produkte wider. Wir sind stolz, Bastian als Markenbotschafter willkommen zu heißen und freuen uns darauf, seine Dreame-Erfahrungen mit Familien in ganz Deutschland zu teilen."

Bastian Schweinsteiger ergänzt: "Das rasante Wachstum von Dreame in Deutschland zeigt, wie sehr innovative und benutzerfreundliche Smart-Home-Lösungen den Alltag wirklich vereinfachen und bereichern können. Ich vertraue Dreame in meinem Zuhause und schätze die Zeit und Mühe, die mir die Produkte ersparen. Ich freue mich auf die Partnerschaft mit Dreame und unseren gemeinsamen Weg zur Exzellenz."

Näher an Nutzern & Fans in ganz Deutschland

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Bastian Schweinsteiger Dreame bei bevorstehenden Produkteinführungen und Markenaktivitäten begleiten. Seine Präsenz bringt die Marke noch näher an die Verbraucher - mit hochkarätigen Möglichkeiten zur direkten Interaktion mit Nutzern und Fans und zur Inspiration weiterer Haushalte durch Dreames Vision intelligenter, nutzerzentrierter Innovation.

Vom Herausforderer zur Nummer 1: Dreames Weg in Deutschland

Dreame hat sich rasant als Marktführer im deutschen Smart-Home-Sektor etabliert. Bis März 2024 erreichte das Saugroboter-Sortiment einen Marktanteil von 47,8 % - und über 60 % im Premiumsegment - und sicherte sich damit die Spitzenposition in Deutschland. Aufbauend auf diesem Erfolg eröffnete Dreame am 7. Februar 2025 seinen ersten deutschen Flagship-Store im renommierten Frankfurter MyZeil-Einkaufszentrum, der Besuchern ein intensives, interaktives Erlebnis mit den neuesten Innovationen bietet. Ein zweiter Flagship-Store folgt im 4. Quartal 2025 in München - ein weiterer Schritt zur Stärkung der lokalen Präsenz und Nutzerbindung.

Der Treiber dieses Erfolgs ist Dreames kompromissloser Fokus auf Innovation. Mit Technologien wie dem ProLeap(TM)-System, Robotic Flex-Arm(TM) und VersaLift(TM) Navigation meistert Dreame alltägliche Reinigungsherausforderungen - von Türschwellen über Ecken bis hin zu niedrigem Mobiliar - mit Präzision und Leichtigkeit und setzt neue Leistungsstandards in der Branche.

*Quelle: Daten unabhängiger Drittanbieter.

Über Dreame Technology

Dreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen für Konsumgüter, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte spezialisiert hat. Das Ziel des Unternehmens ist es, das tägliche Leben durch modernste Technologie zu verbessern. Mit über 150 zentralen Patenten hat Dreame bahnbrechende Innovationen in den Bereichen Hochgeschwindigkeitsmotoren, monokulare Maschinenvision, SLAM (Simultane Lokalisierung und Kartierung) sowie Mehrkegel-Zyklontrennung entwickelt.

Heute bietet Dreame eine umfassende Produktpalette an, die unter anderem Saugroboter, Nass- und Trockensauger, kabellose Stabstaubsauger, Rasenmäher und Haarpflegeprodukte umfasst - allesamt darauf ausgelegt, leistungsstarke Ergebnisse zu liefern und mühelose Reinigungserlebnisse zu ermöglichen. Als führendes Unternehmen im Bereich Haus- und Gartenpflege setzt Dreame weiterhin Maßstäbe in puncto Komfort und Innovation in allen Produktlinien und sorgt dafür, dass Nutzer täglich von smarteren und saubereren Wohnräumen profitieren können. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/

