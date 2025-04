DREAME INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED

Dreame startet Verkauf der Z1-Serie: Erster intelligenter Poolroboter ab 999 EUR erhältlich

Frühkäufer profitieren von einem Einführungsrabatt von 200 EUR in den ersten 14 Tagen

Berlin (ots)

Dreame Technology, Pionier innovativer Haushaltsgeräte, gibt heute den Verkaufsstart seiner brandneuen Z1-Serie bekannt - der ersten Poolroboter-Serie des Unternehmens. Der Einstiegspreis liegt bei 999 EUR, zum Marktstart bietet Dreame jedoch einen exklusiven Rabatt von 200 EUR in den ersten 14 Tagen an. Das Angebot gilt über die offizielle Dreame-Website, Amazon Cyberport, sowie bei OTTO, OBI, HORNBACH und Bauhaus.

Effizienz trifft Innovation: So geht moderne Poolreinigung

Die Dreame Z1-Serie wurde entwickelt, um die Poolreinigung so einfach wie nie zuvor zu gestalten. Herzstück der Roboter ist die firmeneigene PoolSense(TM)-Technologie mit dem weltweit ersten Triple Surround Fusion Perception System. Durch die Kombination von Ultraschall und 3D-Strukturlicht scannt und kartiert der Z1 jede Poolform - ob rechteckig, rund oder frei geformt - und erstellt eine intelligente Reinigungsroute für lückenlose Sauberkeit.

Mit einer Saugkraft von 30 m³/h zählt der Z1 zur Spitzenklasse der Branche. Er entfernt zuverlässig Schmutz, Blätter und Algen von Boden und Wänden und sorgt so für ein dauerhaft sauberes und hygienisches Badeerlebnis - ganz ohne mühsame manuelle Nacharbeit oder häufige Wasserbehandlungen. Nach erledigter Reinigung kehrt der Z1 automatisch zum Beckenrand zurück und lässt sich dort bequem entnehmen - kein Haken, kein schweres Heben nötig.

Noch mehr Kontrolle mit dem Z1 Pro: LiFi-Fernbedienung als Branchenneuheit

Der Z1 Pro bietet ein besonderes Extra für alle, die bei der Poolreinigung gerne die Kontrolle behalten: die erste LiFi-gesteuerte Fernbedienung der Branche. Mit ihr lässt sich der Roboter in Echtzeit manuell steuern - perfekt für gezielte Reinigungen oder präzise Positionskorrekturen. So wird Poolpflege noch flexibler, intuitiver und interaktiver.

Verfügbarkeit und Preise

Die Dreame Z1-Serie ist ab sofort erhältlich. Zum Launch profitieren Kunden von einem attraktiven Einführungsangebot:

Dreame Z1: UVP 999 EUR -> Launch-Preis: 799 EUR

Dreame Z1 Pro: UVP 1299 EUR -> Launch-Preis: 1099 EUR

Erhältlich über die offizielle Dreame-Website, Amazon, Cyberport, sowie bei OTTO, OBI, HORNBACH und Bauhaus.

Über Dreame Technology

Dreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen für Konsumgüter, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte spezialisiert hat. Das Ziel des Unternehmens ist es, das tägliche Leben durch modernste Technologie zu verbessern. Mit über 150 zentralen Patenten hat Dreame bahnbrechende Innovationen in den Bereichen Hochgeschwindigkeitsmotoren, monokulare Maschinenvision, SLAM (Simultane Lokalisierung und Kartierung) sowie Mehrkegel-Zyklontrennung entwickelt.

Heute bietet Dreame eine umfassende Produktpalette an, die unter anderem Saugroboter, Nass- und Trockensauger, kabellose Stabstaubsauger, Rasenmäher und Haarpflegeprodukte umfasst - allesamt darauf ausgelegt, leistungsstarke Ergebnisse zu liefern und mühelose Reinigungserlebnisse zu ermöglichen. Als führendes Unternehmen im Bereich Haus- und Gartenpflege setzt Dreame weiterhin Maßstäbe in puncto Komfort und Innovation in allen Produktlinien und sorgt dafür, dass Nutzer täglich von smarteren und saubereren Wohnräumen profitieren können. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/

Original-Content von: DREAME INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED, übermittelt durch news aktuell