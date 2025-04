RHÖN-KLINIKUM AG

Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie und Neuroradiologie am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt stellt sich neu auf

Bad Neustadt a.d. Saale

Neue Doppelspitze: Prof. Dr. André Kemmling verstärkt an der Seite von Privatdozent Dr. Lukas Lehmkuhl das Leitungsteam des radiologischen und neuroradiologischen Fachbereichs am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt.

Die Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie und Neuroradiologie am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt hat sich für die Zukunft neu aufgestellt: Prof. Dr. André Kemmling verstärkt ab sofort das chefärztliche Führungsteam und wird die Klinik gemeinsam mit PD Dr. Lukas Lehmkuhl im kollegialen System leiten und so die hohe Expertise im Bereich der Radiologie und Neuroradiologie am Campus weiter ausbauen. Diese Veränderung geht Hand in Hand mit einer umfassenden strukturellen Neuausrichtung der Klinik und einer Namensänderung: Die Klinik trägt nun den Titel "Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie und Neuroradiologie". PD Dr. Lukas Lehmkuhl, der bereits seit 2017 als Chefarzt der bildgebenden Radiologie am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt tätig ist, freut sich auf die Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Kemmling: "Die neue Doppelspitze bietet enorme Vorteile - wir können uns gegenseitig ergänzen und voneinander profitieren, was uns ermöglicht, die Klinik noch weiter zu stärken. Mit Prof. Dr. Kemmling gewinnen wir einen Experten, der unser Behandlungsspektrum um wichtige innovative Verfahren erweitert."

Der 48-jährige Mediziner ist in Münster geboren und im Saarland aufgewachsen. Nach dem Studium der Medizin in Heidelberg und der Facharztausbildung in Münster hat er sich auf die Neuroradiologie spezialisiert. In seiner beruflichen Laufbahn hat er sich besonders auf die interventionelle endovaskuläre Behandlung von Hals- und Hirngefäßerkrankungen, wie z.B. Schlaganfälle und Hirnaneurysmen, fokussiert. Darüber hinaus engagiert sich Prof. Dr. Kemmling in der Forschung und der Lehre im Bereich der Notfall-Neuroradiologie. Nach dem Medizinstudium an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg und der Approbation als Arzt im Jahr 2004 erlangte er 2012 den Facharzt für Radiologie und spezialisierte sich auf Neuroradiologie an den Universitätskliniken in Mannheim, Hamburg, Lübeck sowie am Massachusetts General Hospital in Boston. Dort konnte er tiefgehende klinische und akademische Erfahrungen sammeln. Besonders hervorzuheben ist seine Forschung in der Notfall-Neuroradiologie, insbesondere zur diagnostischen CT-Bildgebung und der endovaskulären Behandlung von Schlaganfällen. Seit 2021 ist er Direktor und Lehrstuhlinhaber der Klinik für Neuroradiologie am Universitätsklinikum Marburg, wo er den neurovaskulären Behandlungsschwerpunkt weiterentwickelt hat.

Nun wird er seine Tätigkeit als Chefarzt für interventionelle Radiologie und Neuroradiologie am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt aufnehmen. Zudem bleibt er weiterhin Direktor der Klinik für Neuroradiologie am Universitätsklinikum Marburg. Er wird beide Positionen ausfüllen und bestmögliche Synergieeffekte für eine optimale Patientenversorgung und fachärztliche Ausbildung nutzen. "Mit Prof. Kemmling haben wir einen anerkannten Experten mit langjähriger Erfahrung, insbesondere im Bereich der interventionellen Radiologie und Neuroradiologie, gewinnen können. Der Ausbau unseres radiologischen Fachzentrums unterstreicht einmal mehr die Stärkung unseres Campus für klinische Angebote. Damit können wir unseren Versorgungsauftrag weiterhin mit höchster Expertise erfüllen und bieten durch die enge Verbindung zum UKGM in Marburg innerhalb des RHÖN-Konzerns auch eine standortübergreifende radiologische Behandlung für Patienten hier vor Ort an" so Hannah Gilles, Geschäftsführende Direktorin am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt.

Prof. Dr. Kemmling ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Seine Frau, ebenso Fachärztin für Radiologie, unterstützt ihn beruflich in seinem Team.

Ausbau neurovaskulärer Klinikschwerpunkt

Die künftige Ausrichtung des Fachbereichs Radiologie umfasst eine erweiterte und interdisziplinäre Struktur, die besonders die Neuroradiologie und die Behandlung vaskulärer Notfälle optimiert. Unter der Leitung von Chefarzt PD Dr. Lehmkuhl wurde die Klinik für Radiologie bereits als Schwerpunktzentrum für kardiovaskuläre Bildgebung zertifiziert. Mit der Neuaufstellung wird nun auch der neurovaskuläre Schwerpunkt ausgebaut, um eine umfassende Versorgung von Patienten mit komplexen Hirn- und Halsgefäßerkrankungen sicherzustellen. Prof. Dr. Kemmling ist zertifizierter Spezialist für interventionelle Neuroradiologie. Beide Chefärzte sind überzeugt, dass die Erweiterung des neurovaskulären Schwerpunkts einen wichtigen Schritt zu einer noch effektiveren und spezialisierten Patientenversorgung darstellt. Zu den erweiterten Leistungen gehören die Behandlung von Erweiterungen der Blutgefäße im Gehirn (Aneurysmen), Engpässen in den Blutgefäßen in Gehirn und Hals sowie Eingriffe bei bestimmten Fehlbildungen der Blutgefäße im Gehirn. Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Einführung einer Neurovaskulären Sprechstunde, die Patienten mit speziellen Diagnosen wie Schlaganfall, Kopfschmerzen oder pulsierenden Ohrgeräuschen bei Hirngefäßerkrankungen gezielt versorgt.

Ausblick mit zukunftsweisenden Weiterbildungsmöglichkeiten

Mit der neuen Chefarzt-Doppelspitze wird das gesamte Spektrum der radiologischen Methoden und Indikationen abgedeckt. Es liegen die Voraussetzungen sowohl für die volle Weiterbildungsermächtigung für die Radiologie als auch den Schwerpunkt Neuroradiologie vor. So kann nun die gesamte Weiterbildung am RHÖN-KLINIKUM Campus absolviert werden. Um als Facharzt für Radiologie in Deutschland tätig zu werden, muss eine Weiterbildung im Gebiet Radiologie absolviert werden. Anschließend können sich Fachärzte für Radiologie beispielsweise mit dem Schwerpunkt Neuroradiologie weiterqualifizieren und nach frühestens zwei Jahren eine weitere Prüfung ablegen. PD Dr. Lehmkuhl und Prof. Dr. Kemmling sehen die Sicherstellung einer umfassenden und strukturierten Weiterbildung des radiologischen Nachwuchses als eine ihrer zentralen Aufgaben an.

"Die Neustrukturierung der Klinik für Radiologie und die Erweiterung des neurovaskulären Zentrums setzen einen wichtigen Akzent in der Weiterentwicklung unserer medizinischen Ausrichtung am Campus," sagt Prof. Dr. Sebastian Kerber, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik für Kardiologie I am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt. Zur neu aufgestellten radiologischen Fachabteilung als Weiterbildungsstätte betont er: "Die Radiologie in Bad Neustadt hat hohe Expertise und hat systematisch in die Weiterbildung investiert. Diese Investition sichert nicht nur die Qualität einer hochwertigen Patientenversorgung, sondern auch die Zukunft des Standorts Bad Neustadt durch hochspezialisierte Experten. Durch die Bündelung von Expertisen, enge Vernetzung und fortschrittliche Technologien ist dies eine nachhaltige Investition für die Zukunft."

Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, steht für eine sektorenübergreifende medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Auf einem Klinikgelände verzahnt der Campus ambulante und stationäre Angebote mit einer Vielzahl medizinischer Service- und Vorsorgeleistungen, die bisher räumlich getrennt waren: niedergelassene Fachärzte, Kliniken unterschiedlicher Fachdisziplinen wie Herzmedizin, orthopädischer Chirurgie oder auch Neurologie arbeiten Hand in Hand mit der Pflege und der Rehabilitation zusammen. Die digitale Vernetzung aller am Behandlungsprozess beteiligten Akteure - mit innovativen IT-Lösungen und Kommunikationssystemen - ist dabei unverzichtbar.

systemen - ist dabei unverzichtbar. www.campus-nes.de

