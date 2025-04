DREAME INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED

Dreame stellt die Z1 und C1 Serien vor und definiert die Pool- und Fensterreinigung neu!

Nizza (ots)

Smarter denn je: Dreame erweitert sein Portfolio um die ersten Pool- und Fensterreinigungsroboter

Dreame Technology, einer der weltweit führenden Anbieter intelligenter Reinigungslösungen, wagt mit zwei spannenden Neuvorstellungen den Schritt vor die Haustüre: Mit dem ersten Poolreinigungsroboter der Dreame Z1-Serie und dem ersten Fensterreinigungsroboter der Dreame C1-Serie bringt das Unternehmen seine bewährte Automatisierungs-Expertise nun auch nach draußen. Die smarten Helfer setzen neue Maßstäbe in der Pool- und Fensterreinigung - für ein rundum müheloses und intelligentes Reinigungserlebnis.

"Unsere Mission bei Dreame ist einfach: Wir wollen die Menschen von der Hausarbeit befreien, damit sie mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge haben", sagt Sean Chen, Managing Director von Dreame WEU. "Wir haben die Haushaltsreinigung mit modernster KI und leistungsstarker Automatisierung bereits neu definiert. Nach dem Erfolg unserer Roboter-Staubsauger, Nass- und Trockensauger und Roboter-Rasenmäher im Premium-Segment expandieren wir nun in die Bereiche Poolreinigung und Fensterreinigung, um unser Ökosystem an Smart Home-Lösungen weiter zu bereichern."

Dreame Z1-Serie: Intelligente Poolreinigung

Die Pflege eines Pools kann schnell zur zeit- und kostenintensiven Herausforderung werden - nicht selten schlägt sie mit über 1.000 EUR pro Jahr zu Buche. Die Dreame Z1-Serie bringt frischen Wind in die Poolreinigung: Mit ihrem intelligenten, kabellosen Design sorgt sie für eine gründliche Reinigung - ganz ohne Kabelsalat oder komplizierte Einstellungen. Einfach einsetzen, zurücklehnen und den Pool genießen.

PoolSense(TM) Technologie - intelligente Navigation für jeden Pool

Die Dreame Z1-Serie hebt die Poolreinigung auf ein völlig neues Level: Ausgestattet mit der innovativen PoolSense(TM) Technologie ist sie der weltweit erste Poolreinigungsroboter mit einem Triple Surround Fusion Perception System. Dieses fortschrittliche System kombiniert Ultraschalltechnologie mit strukturiertem 3D-Licht, um die Form des Pools zu erfassen und sich ihr dynamisch anzupassen - für eine lückenlose, gründliche Reinigung. Ob rechteckig, rund oder individuell geformt: Die Z1-Serie analysiert automatisch die Gegebenheiten und findet effizient die optimale Reinigungsroute. Gleichzeitig erkennt sie gängige Hindernisse wie Abflüsse, Leitern oder Ablagerungen und umfährt sie gekonnt.

30m³/h - Starke Absaugung

Mit einer beeindruckenden Saugleistung von 30 m³/h sagt die Z1-Serie Laub, Schmutz und Algen den Kampf an - und zwar gründlich. Sowohl am Boden als auch an den Wänden sorgt der smarte Poolroboter für strahlende Sauberkeit, damit das Poolwasser das ganze Jahr über klar, hygienisch und einladend bleibt.

Automatisches Parken am Poolrand für müheloses Aufsammeln

Nach getaner Arbeit fährt der Z1 automatisch an den Beckenrand und macht das Herausnehmen zum Kinderspiel. Kein umständliches Hantieren mit Haken, kein schweres Heben - einfach greifen, rausnehmen und fertig.

Z1 Pro - Der weltweit erste kabellose Poolreiniger mit Fernbedienung

Für alle, die gerne selbst das Steuer in die Hand nehmen, bietet der Z1 Pro ein echtes Highlight: die weltweit erste Fernbedienung mit LiFi-Technologie. Damit lässt sich der Poolroboter manuell und punktgenau navigieren - ideal für gezielte Reinigungen oder maximale Kontrolle bei der Manövrierung.

Dreame C1 Serie: Smartes und sicheres Fensterputzen

Fensterputzen kann mühsam, zeitraubend - und nicht selten sogar gefährlich sein. Die Dreame C1-Serie schafft hier Abhilfe: Mit intelligenter Automatisierung nimmt sie Ihnen die Arbeit ab und sorgt für streifenfreie Sauberkeit, ganz ohne Aufwand. Einfach anbringen, starten - und den Ausblick genießen.

CornerClean(TM) Technologie für effektive Eckenreinigung

Die Dreame C1-Serie ist mit der innovativen CornerClean(TM)-Technologie ausgestattet - speziell entwickelt, um auch schwer erreichbare Fensterecken mühelos zu reinigen. Flexible Reinigungsbürsten passen sich intelligent an, verlängern die Reichweite und federn sanft zurück, sobald sie den Glasrahmen berühren. So bleibt das Reinigungstuch optimal ausgerichtet und erzielt ein makelloses Ergebnis. Die Eckenabdeckung verbessert sich dadurch um bis zu 90 % - für streifenfreie Sauberkeit bis in den letzten Winkel.

Intelligente Wegfindung für umfassende Deckung

Die C1-Serie denkt mit: Sie erkennt automatisch die Kantenlänge der Glasfläche und passt ihre Ausrichtung intelligent an. Ein dynamischer Algorithmus wählt dabei selbstständig den optimalen Reinigungsweg - im Z- oder N-Muster - für maximale Effizienz. Hochpräzise Sensoren sorgen gleichzeitig für einen exakten Schwerkraftausgleich und damit für eine ruhige, gleichmäßige Bewegung über die gesamte Fläche hinweg.

Schnelle Auto-Wiederaufnahme für hohe Effizienz

Wird die Reinigung - etwa durch den Nutzer oder ein unerwartetes Ereignis wie eine Ablösung - unterbrochen, merkt sich die C1-Serie exakt, wo sie aufgehört hat. Nach dem Wiederanbringen kehrt der Roboter automatisch zu seiner letzten Position zurück und setzt die Reinigung nahtlos fort. Erst wenn die gesamte Fläche gründlich gereinigt ist, kehrt er zuverlässig zu seinem Startpunkt zurück.

C1 Station - Erweiterte Reinigungsleistung

Für größere Fensterflächen und längere Einsätze ist die C1 Station die ideale Wahl: Mit einem leistungsstarken 7.800 mAh-Akku bietet sie eine beeindruckende Laufzeit von bis zu 180 Minuten und reinigt dabei Flächen von bis zu 90 m². Selbst bei niedrigem Akkustand bleibt sie dank 30 Minuten Sicherheits-Saugkraft zuverlässig haften - und kann sogar während des Ladevorgangs weiter reinigen, um Ausfallzeiten zu vermeiden. Ausgestattet mit 800 N starken Saugnäpfen und einem verstärkten Sicherheitsseil sorgt sie jederzeit für maximale Stabilität und Sicherheit im Betrieb.

Preise und Verfügbarkeit

Die Dreame Z1- und C1-Serien sind bald verfügbar - sowohl über die offizielle Dreame-Website, bei Amazon als auch im ausgewählten Fachhandel.

Dreame Z1 - 999 EUR ab 15. April - Startangebot: 799 EUR (-200 EUR) für 14 Tage

Dreame Z1 Pro - 1299 EUR ab 15. April - Startangebot: 1099 EUR (-200 EUR) für 14 Tage

Dreame C1 - 399 EUR ab 15. Mai

Dreame C1 Station - 599 EUR ab Ende Mai

Mit der Einführung der Z1- und C1-Serien definiert Dreame die smarte Hauspflege neu - mit innovativen Lösungen, die alltägliche Reinigungsaufgaben in ein müheloses, freihändiges Erlebnis verwandeln.

Über Dreame Technology

Dreame Technology wurde 2017 gegründet als innovatives Unternehmen für Verbraucherprodukte, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte konzentriert und die Vision hat, das Leben durch Technologie zu verbessern. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/

