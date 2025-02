DREAME INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED

Erstklassige Technik, unglaublicher Preis: Dreame L50 Pro Ultra startet mit 200 Euro Rabatt

Ab sofort: Dreame L50 Ultra Pro ist für 1.099EUR erhältlich - nur für kurze Zeit!

Dreame Technology, Pionier innovativer Haushaltsgeräte, stellt mit Freude den L50 Pro Ultra vor - ein vielseitiges Modell, das hochwertige Funktionen mit einem herausragenden Preis-Leistungs-Verhältnis vereint. Das Ziel: Premium-Reinigung für noch mehr Nutzer zugänglich machen. Der L50 Pro Ultra ist ab sofort zum Preis von 1.299 EUR erhältlich. Wer jedoch schnell ist, profitiert von einem exklusiven Sonderrabatt: In den ersten zwei Wochen gibt es das Modell mit einem satten Rabatt von 200 EUR, sodass der Preis auf nur 1.099 EUR sinkt.

Entwickelt, um eine gründliche und mühelose Reinigung zu bieten, verfügt der L50 Pro Ultra über eine Saugleistung von 19.500 Pa, Dual-Flex-Arm-Technologie, das EasyLeap(TM)-System und eine fortschrittliche All-in-One PowerDock-Station. Mit diesen leistungsstarken Funktionen bietet der Saugroboter ein erstklassiges Reinigungserlebnis, das auf moderne Haushalte zugeschnitten ist.

Premium-Funktionen für ein unvergleichliches Reinigungserlebnis

- Reinigung unter niedrigen Möbeln leicht gemacht: Das VersaLift Navigationssystem passt den DToF-Sensor für präzises Scannen und Hindernisvermeidung an, sodass der L50 Pro Ultra unter Möbeln (bis zu 89,5 mm Höhe) reinigen kann. Fortschrittliche Kameras und KI-gesteuerte Algorithmen sorgen für eine reibungslose, autonome Bedienung.

- Hyper Clean - Hundertprozentige Vermeidung von Haarverwicklungen*: Mit der HyperStream(TM) Detangling DuoBrush entfernt der L50 Pro Ultra verhedderte Haare mithilfe spezialisierter Luftkanäle und zweifacher Bürsten, was den Wartungsaufwand reduziert und die langfristige Effizienz verbessert.

- Mühelose Navigation über Hindernisse:Das EasyLeap(TM)-System ermöglicht es dem L50 Pro Ultra, Stufen und Türschwellen bis zu 4 cm* zu überwinden, was eine nahtlose Bewegung über verschiedene Bodenebenen und Wohn-Layouts hinweg gewährleistet.

- AceClean DryBoard(TM)-System für eine intelligentere Wischmopp-Wartung: Ein System aus 20 Sprühdüsen sorgt für eine gleichmäßige Wasserverteilung, während ein abnehmbarer Filter Gerüche verhindert. Das Waschbrett-Design hält das Wischmopptuch sauber, reduziert Wasserreste und verhindert Verstopfungen.

Der L50 Pro Ultra vereint fortschrittliche Technologien der X50-Serie und bietet eine perfekte Balance aus innovativer Spitzenleistung und erschwinglichem Preis. Während die X50-Serie nach wie vor das Flaggschiff von Dreame bleibt, bietet der L50 Pro Ultra ebenfalls herausragende Leistung - jedoch mit einem starken Fokus auf Vielseitigkeit und einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Schnell sein lohnt sich: Exklusiver Launch-Rabatt auf den L50 Pro Ultra

Zur Feier der Markteinführung gibt es den L50 Pro Ultra mit einem Rabatt von 200 EUR, sodass der Preis in den ersten 14 Tagen auf nur 1.099 EUR sinkt. Kunden können das Modell bequem über die offizielle Dreame-Website, Amazon, Media Markt, Saturn und OTTO erwerben.

Hinweis:

*4 cm: Bezieht sich auf die Höhe des zweifachen Schrittes. Für das Überqueren eines einzelnen Hindernisses und einen einzelnen vertikalen Schritt beträgt die höchste Hindernisüberquerungshöhe 2,2 cm. Basierend auf unseren internen Labortests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umweltfaktoren variieren.

*100% Haarentwirrung: Basierend auf unseren internen Labordaten. Die tatsächlichen Ergebnisse hängen von der Umgebung ab.

Über Dreame Technology

Dreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen für Konsumgüter, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte spezialisiert hat. Das Ziel des Unternehmens ist es, das tägliche Leben durch modernste Technologie zu verbessern. Mit über 150 zentralen Patenten hat Dreame bahnbrechende Innovationen in den Bereichen Hochgeschwindigkeitsmotoren, monokulare Maschinenvision, SLAM (Simultane Lokalisierung und Kartierung) sowie Mehrkegel-Zyklontrennung entwickelt.

Heute bietet Dreame eine umfassende Produktpalette an, die unter anderem Saugroboter, Nass- und Trockensauger, kabellose Stabstaubsauger, Rasenmäher und Haarpflegeprodukte umfasst - allesamt darauf ausgelegt, leistungsstarke Ergebnisse zu liefern und mühelose Reinigungserlebnisse zu ermöglichen. Als führendes Unternehmen im Bereich Haus- und Gartenpflege setzt Dreame weiterhin Maßstäbe in puncto Komfort und Innovation in allen Produktlinien und sorgt dafür, dass Nutzer täglich von smarteren und saubereren Wohnräumen profitieren können. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/

