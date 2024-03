ZDF

ZDFinfo-Programmänderung Woche 15/24

Mainz (ots)

Dienstag, 09.04. Bitte Programmänderungen beachten: 7.05 ZDF.reportage Familie XXL Kinder, Chaos, Abenteuer Deutschland 2023 „ZDF.reportage: ZDF.reportage - Zocken bis zur Pleite“ entfällt 7.35 TRU Stories Gute Eltern? Kleinwuchs, na und? Deutschland 2024 „Billigware Sex - Ausgebeutet für 30 Euro“ entfällt 7.58 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.00 TRU Stories Gute Eltern? Wenn Kinder Mütter werden Deutschland 2024 8.20 TRU Stories Gute Eltern? Zwei Mamas und ihr Kind Deutschland 2024 „Nackt im Netz - Der geheime Handel mit Sexfotos“ entfällt 8.45 Wohne meinen Traum Gestern Stall, heute Wohntraum Deutschland 2024 9.15 Wohne meinen Traum Modernität trifft Natur Deutschland 2024 „Das System Pornhub - Schmutzige Geschäfte mit der Lust“ um 9.00 Uhr entfällt 9.50 Wohne meinen Traum Glas, Beton, Stahl Luxus mit Ausblick Deutschland 2024 „Ghislaine Maxwell: Sexhandel in der High Society“ entfällt 10.20 Luxusklasse - Amazing Hotels Abu Dhabi - Märchenschloss im Wüstensand Großbritannien 2021 „Sex, Macht und Lügen - In der Politik“ entfällt 11.05 Luxusklasse - Amazing Hotels Madeira - Glamour auf der Blumeninsel Großbritannien 2021 „Sex, Macht und Lügen - Auf Bühne und Leinwand“ entfällt 11.50 Luxusklasse - Amazing Hotels Island - Style in Feuer und Eis Großbritannien 2021 „Sex, Macht und Lügen - Im Sport“ entfällt (weiterer Ablauf ab 12.35 Uhr wie vorgesehen)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell