Mitteldeutsche Zeitung zum Leitzins

Halle/MZ (ots)

Lagarde hat einen schweren Fehler gemacht. Sie hat zu spät erkannt, welche Folgen die Aggressionspolitik Russlands und der Überfall auf die Ukraine zeitigen. Damals schoss die Inflation wegen steigender Energiepreise in die Höhe. Die EZB reagierte zunächst nicht.

Um die Scharte auszuwetzen, schaltete sie im Sommer 2022 um und zog die Zinsschraube in zehn Schritten so heftig an, dass es quietschte. Zum Glück hat sie nun die Zinspause verkündet. Bei einer weiteren Zinserhöhung hätte eine nur schwer kontrollierbare Abwärtsspirale gedroht. Hauptfaktor dafür ist der neue Nahostkrieg und seine ökonomischen Folgen.

Verbraucher werden es Lagarde und den übrigen EZB-Ratsmitgliedern danken, zumal derzeit alles für einen schnellen Rückgang der Inflation spricht.

