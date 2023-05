Ford-Werke GmbH

Ford Pro Preview App: Kunden können den neuen Transit Custom bereits jetzt in allen Details virtuell erleben

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Köln (ots)

Speziell entwickelter Vinyl-Fotoboden und Ford Pro "Virtual Transit Custom Preview App" bringen das Wunschfahrzeug per Augmented Reality-Technologie aufs Tablet

Potenzielle Käufer erhalten bereits vor dem Marktstart einen realistischen Eindruck von den zahlreichen Neuerungen, mit denen Europas meistverkaufter Transporter aufwartet

Die nächste Generation des Ford Transit Custom*, Europas meistverkauftem leichten Nutzfahrzeug1, ist bereits bestellbar - die Markteinführung ist ab Mitte 2023 geplant. Ab sofort können Kunden den neuen 1,0-Tonnen-Transporter von innen und außen bis ins Detail kennenlernen. Möglich macht dies die Ford Pro "Virtual Transit Custom Preview App". Sie projiziert das Fahrzeug mittels Augmented Reality - einer Mischung aus realer und computergenerierter Wirklichkeit - aufs Tablet und ermöglicht so einen virtuellen Rundgang um und auch einen Einblick in das lebensgroße digitale Modell. Für diesen attraktiven Service benötigen die teilnehmenden Ford-Händler außer der Ford Pro "Virtual Transit Custom Preview App" und einem kompatiblen Endgerät lediglich einen von Ford erhältlichen, speziell entwickelten Fotoboden aus Vinyl. Wer in der App den Button "Loslegen" antippt und die Kamera des Tablets auf den im Showroom ausgelegten Fotoboden richtet, bekommt den neuen Ford Transit Custom als 3D-Modell in Originalgröße auf dem Display angezeigt.

Mit dem Mobilgerät in der Hand können die Kunden das virtuelle Fahrzeug von nah und fern sowie aus allen Blickwinkeln in Ruhe betrachten. Auf dem Tablet-Bildschirm lassen sich zudem verschiedene Funktionen ausprobieren - etwa die Türen öffnen und schließen, um die Einstiegs- und Belademöglichkeiten zu erkunden. Die App-Nutzer können auch das Innere des Transit Custom inspizieren. Auf diese Weise erhalten sie ein Gefühl für die Größe des Laderaums oder der Anmutung und Ergonomie des Cockpits.

Vorteil für potenzielle Käufer: Sie erhalten bereits vor dem Marktstart einen zuverlässigen und realistischen Eindruck von den zahlreichen Neuerungen, mit denen die neue Transit Custom-Modellgeneration aufwartet. So zeichnen sich alle Varianten durch ein weiter verbessertes Produkterlebnis aus - etwa durch das auf Wunsch verfügbare "Mobile Office"-Paket. Es beinhaltet unter anderem ein innovatives Lenkrad, das sich in der Neigung bis in die Waagrechte verstellen lässt und somit als Arbeitsunterlage oder als kleiner Frühstücks-Tisch genutzt werden kann. Die neue Fahrzeug-Plattform mit Einzelrad-Aufhängung hinten ermöglicht zudem eine niedrigere Ladebodenhöhe. Zur Wahl stehen die Radstände "kurz" und "lang" sowie die beiden Dachhöhen "flach" und "hoch". Bei der niedrigeren Dachvariante bleibt die Gesamthöhe des Fahrzeugs unter zwei Metern. Damit eignet es sich auch für höhenbeschränkte Parkhäuser oder Garagen.

Neu ist auch eine Ausstattungsvariante mit L-förmiger Trennwand ("Multicab"). Sie separiert bis zu fünf Sitzplätze vom Laderaum - drei vorne, zwei in der zweiten Reihe -, während gleichzeitig bis zu drei Meter lange Gegenstände wie zum Beispiel Kajaks problemlos transportiert werden können.

1) Ford Europa berücksichtigt folgende 21 europäische Märkte, auf denen das Unternehmen mit eigenen Verkaufsorganisationen vertreten ist: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechien, Türkei und Ungarn.

* Kraftstoffverbrauch des neuen Ford Transit Custom in l/100 km##: Genaue Angaben gibt Ford rechtzeitig vor Verkaufsbeginn des neuen Modells bekannt.

## Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 hat das WLTP den "Neuen Europäischen Fahrzyklus" (NEFZ), das bisherige Prüfverfahren, ersetzt. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen.

Die angegebenen Werte dieses Fahrzeugtyps wurden bereits anhand des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt und zu Vergleichszwecken zurückgerechnet. Bitte beachten Sie, dass für CO2-Ausstoß-basierte Steuern oder Abgaben seit dem 1.September 2018 die nach WLTP ermittelten Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Daher können für die Bemessung solcher Steuern und Abgaben andere Werte als die hier angegebenen gelten.

Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Für weitere Informationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.

Ford-Werke GmbH

Die Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen rund 19.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com.

Original-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell