30 Jahre "Geh aufs Ganze!": Im Dezember wird donnerstags in SAT.1 wieder gezonkt

Zocken gegen den Meister: Jörg Draeger und Daniel Boschmann gehen ab Donnerstag, 8. Dezember 2022, in der Prime Time wieder aufs Ganze. SAT.1 schickt die Kult-Gameshow "Geh aufs Ganze!" in der Vorweihnachtszeit in eine weitere Staffel. In drei neuen Ausgaben haben zufällig ausgewählte Kandidat:innen aus dem Publikum die Chance auf eine Bescherung mit attraktiven Geld- und Sachpreise hinter Toren, in Kisten oder Umschlägen. Wer sich jedoch verzockt, auf den wartet der bekannteste und beliebteste Trostpreis der Fernsehgeschichte: der Zonk.

2022 ist ein ganz besonderes Jahr für "Geh aufs Ganze!", denn die Zockershow feiert 30-jähriges Jubiläum. 1992 spielte Jörg Draeger in SAT.1 erstmals um Tor 1, Tor 2 oder Tor 3. Der Spaß am Spiel ist ungebrochen: Die erste Staffel der "Geh auf Ganze!"-Neuauflage erzielte Ende 2021 herausragende Marktanteile von bis zu 17,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Die erfolgreiche Zockershow mit Jörg Draeger und Daniel Boschmann wird produziert von UFA Show & Factual.

"Geh aufs Ganze!" - drei Folgen, ab 8. Dezember 2022, donnerstags, 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

