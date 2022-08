Bertrandt AG

Aufbau von Gesamtfahrzeugprototypen für New OEM

Bertrandt gibt auf Automechanika exklusive Projekteinblicke

Bild-Infos

Download

Ehningen (ots)

Der Engineering-Dienstleister präsentiert auf der Weltleitmesse in Frankfurt unter anderem seine Kompetenz im Gesamtfahrzeugprototypenaufbau. Bertrandt unterstützt den jungen Solar Mobility OEM Sono Motors beim Bau einer Flotte von Serien-Validierungsfahrzeugen des Fahrzeugmodells Sion und zeigt exklusive Komponenten auf der Messe.

Der Konzern stellt seine standortübergreifende Zusammenarbeit und Kompetenz im Bereich der Elektromobilität unter Beweis: Für den Kunden Sono Motors und dessen Modell Sion baut das Unternehmen 16 Gesamtfahrzeuge seiner Serien-Validierungsflotte auf. Aufgrund der fast 50-jährigen Erfahrung kann Bertrandt die Anforderungen schnell, präzise und zuverlässig umsetzen. "Es ist eine spannende Aufgabe, in einem jungen, agilen Unternehmen die sehr prozessorientierten Anforderungen und Standards der etablierten Automobilindustrie zu integrieren. Daher freuen wir uns, Sono Motors mit unserer langjährigen Expertise und dem umfassenden Know-how der Kolleginnen und Kollegen unterstützen zu können und gemeinsam an einem klimafreundlichen Produkt für eine nachhaltige mobile Zukunft zu arbeiten", so Hans-Gerd Claus, Mitglied des Vorstands der Bertrandt AG.

Auf der Automechanika, die vom 13. bis 17. September 2022 in Frankfurt stattfindet, gibt Bertrandt auf seinem Stand (D10, Halle 9) Einblicke in die Arbeit für Sono Motors. Als Exponat-Highlight präsentiert das Unternehmen eine Türkonstruktion mit integrierten Solarzellen sowie das Cockpit (Instrumententafel) des Sion. Besucher erhalten darüber hinaus exklusive Einblicke in die Leistungsfelder After Sales und Next Media Solutions.

Der Auf- und Umbau von Gesamtfahrzeugprototypen nimmt bei Bertrandt seit vielen Jahren eine große Rolle ein. Die entsprechende Kompetenz stellt das Unternehmen auch Sono Motors zur Verfügung. So werden 16 Serien-Validierungsfahrzeuge gesamtheitlich aufgebaut - von der Vormontage bis hin zur Ausstattung des Fahrzeugs mit entsprechender Messtechnik. "Egal ob Einzelfahrzeug oder Kleinserien - wir unterstützen unsere Kunden entlang des gesamten Lebenszyklus von Fahrzeugprototypen. Dafür stehen uns konzernweit rund 70.000 qm Bearbeitungsfläche und mehr als 180 Hebebühnen zur Verfügung", erklärt Ralf Domogalla, Leiter Vehicle & Prototype Services.

Darüber hinaus konnte Bertrandt für Sono Motors auch seine Expertise im Bereich Laserschweißverfahren einbringen. "Wir haben einzelne Komponenten mit dem Laserschweißverfahren gefertigt. Diese Technik ist sehr aufwändig und gleichzeitig äußerst bedeutsam für die Zukunft. Zudem haben wir die Serien-Validierungsbatterien umfangreich in unseren Laboren und Klimakammern abgesichert und getestet", so Thomas von Harten, Leiter eMobility Systems.

Des Weiteren erfolgen elektrische und funktionale Tests auf einem der e-Achsen- bzw. Road-to-Rig-Prüfstände. "Unseren Kunden können wir das ganze Spektrum an erforderlichen Tests anbieten und sie auch beim Test-Design beraten. Eine der Besonderheiten bei uns ist, dass wir nach Versuchsende sehr schnell eine umfangreiche Analyse der Ergebnisse zur Verfügung stellen, für die wir eine durch uns entwickelte entsprechende Toolchain nutzen. In anspruchsvollen und dynamischen Projekten reagieren wir im Verlauf kurzfristig und flexibel auf Kundenwünsche", sagt Karl-Heinz Weinberger, Leiter eMobility Testing Solutions bei Bertrandt.

Auch das Bertrandt Tochterunternehmen Philotech konnte bereits Leistungen für Sono Motors im Bereich funktionale Sicherheit erbringen. Für etwa 40 Fahrzeugfunktionen begleitete Philotech die Konzeptphase, nahm Analysen und Risikobewertungen vor und entwickelte daraufhin die funktionalen Sicherheitskonzepte nach ISO 26262. "Dem Kunden kommt unsere umfangreiche Industrieerfahrung im Bereich funktionale Sicherheit zugute. Er profitiert von unseren Normen- und Methodenkenntnissen sowie unserer Anwendungs- und Argumentationserfahrung", erklärt Dr. Kai-Uwe Dörr, Head of Software Development.

Über Bertrandt

Als führender Entwicklungsdienstleister in den Bereichen Automotive, Luftfahrt und Maschinenbau fokussiert sich Bertrandt auf erstklassige technologieorientierte Dienstleistung für die Mobilität von heute und morgen! Die Trends Digitalisierung, Autonome Systeme, Vernetzung und Elektromobilität spielen hierbei eine zentrale Rolle. Durch unsere fast 50-jährige branchenübergreifende Expertise und eine weltweite Präsenz sind wir in der Lage, kundenzentrierte Lösungen schnell und effizient zu erarbeiten. Unsere Stärken liegen in der Fähigkeit, Projekte ganzheitlich umzusetzen - von der Beratung über die Umsetzung und Absicherung bis hin zu Produktionsüberführung und After Sales sowie in der Geschwindigkeit, in der wir Projekte skalieren können. Für die Herausforderungen unserer Kunden engagieren sich rund 13.000 Mitarbeiter*innen an über 50 Standorten weltweit.

Original-Content von: Bertrandt AG, übermittelt durch news aktuell