SAT.1

Staffelbestwert! "Hochzeit auf den ersten Blick" überzeugt in der SAT.1-Prime-Time

Unterföhring (ots)

Blind Date mit Topquote: Die vierte Episode von "Hochzeit auf den ersten Blick" punktet am Montagabend mit hervorragenden 10,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen. Das SAT.1-Sozialexperiment erzielt damit den besten Wert der aktuellen Staffel. Insgesamt verfolgten 3,61 Millionen Zuschauer:innen, wie sich die beiden Singles Jana und Markus, die beim Blind Date am Standesamt zum ersten Mal in ihrem Leben aufeinander trafen, das Ja-Wort gaben (Nettoreichweite ab 3 Jahren).

In der fünften Folge treffen Michaela aus Bielefeld (NRW) und Oliver aus Herzogenaurach (Bayern) aufeinander. Ob die beiden den Mut aufbringen, eine rechtsgültige Ehe mit einer/einem bis dahin unbekannten Partner:in einzugehen, sehen SAT.1-Zuschauer:innen am Montag, 31. Oktober 2022, um 20:15 Uhr.

"Hochzeit auf den ersten Blick" - immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Basis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence; Erstellt: 25.10.2022 (vorläufig gewichtet)

