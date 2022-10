SAT.1

Von "Botox - vorher war besser als nachher" bis "Gendern - voll wichtig oder total unnötig?": Das sind die Themen der ersten Woche "Britt - Der Talk" in SAT.1

"Was haben Wikinger früher gemacht? Sie haben ihre eigenen Werte und Moralvorstellungen gehabt und ihren eigenen Kompass, nach dem sie gelebt haben", sagt Alexander, einer der ersten sechs Gäste von Britt Hagedorn bei "Britt - Der Talk". Am Montag um 16 Uhr erklärt der Wikinger aus Leidenschaft im neuen SAT.1-Daily-Talk zum Thema "Anders als andere - ich will so bleiben, wie ich bin!": "Ich bin als Außenseiter geboren, mit einer Lippen-Kiefer-Gaumenspalte, das sieht man auch ein bisschen, und ich brauchte eine Community, in der man sich zu Hause und geborgen fühlt." Zur Premiere von #Britt kommen neben Alexander fünf weitere Talk-Gäste zu Wort, die auffallen - durch ihren Lebensstil, ihren Look, ihr Verhalten. Und sie erzählen, was das in ihrem Alltag ausmacht.

Das sind die Themen der ersten Woche "Britt - Der Talk" ab Montag, 24. Oktober, in SAT.1:

24. Oktober, 16 Uhr: "Anders als andere - ich will so bleiben, wie ich bin!"

25. Oktober, 16 Uhr: "Sei still - ich still so, wie ich will!"

26. Oktober, 16 Uhr: "Gendern - voll wichtig oder total unnötig?"

27. Oktober, 16 Uhr: "Botox - vorher war besser als nachher"

28. Oktober, 16 Uhr: "Tanztee oder Tinder - auf meinen Topf passt kein Deckel!"

