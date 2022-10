SAT.1

Wer wird Deutschlands beste:r Hobbybäcker:in? Jubiläums-Finale von "Das große Backen" am Sonntag in SAT.1

Unterföhring

Caterina, Christa oder Raheem: Wer wird Deutschlands beste:r Hobbybäcker:in? Zum letzten Mal in der Jubiläumsstaffel von "Das große Backen" sagt Moderatorin Enie van de Meiklokjes am Sonntag, 23. Oktober 2022, die magischen Worte: "Auf die Plätzchen, fertig, backt!"

Die Schwäbin Caterina (28), der Hannoveraner Raheem (31) und die Allgäuerin Christa (28) backen am Sonntag um 17:20 Uhr in SAT.1 um den goldenen Cupcake, das eigene Backbuch und 10.000 Euro. Jetzt gilt es, auch die letzten Aufgaben im Finale von "Das große Backen" mit Bravour zu meistern. Tricky: Es gibt mit den "Moskauer Mousse-Türmchen" eine technische Prüfung reloaded. 2020 endete diese bei "Das große Promibacken" in einem großen Desaster. Ob die drei Finalist:innen diese anspruchsvolle Herausforderung besser im Griff haben?

Zuvor müssen "Schnitten de luxe" auf Patisserie-Niveau gefertigt werden. Nur die beiden Besten dieser zwei Herausforderungen dürfen zur finalen Challenge antreten: Eine dreistöckige Jubiläumstorte für die Jubiläumsstaffel. Wen küren die Juroren Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs zur beste:n Hobbybäcker:in Deutschlands?

Digital gefragter denn je: Das Suchinteresse bei Google lag um 24,6 Prozent höher als in der letzten Staffel. Joyn verzeichnete einen Zuwachs von 32 Prozent bei den Abrufen.

Erfolgreiche Jubiläumsstaffel: Bis einschl. Halbfinale erreichte die zehnte Staffel einen hervorragenden Schnitt von 13,0 Prozent (Marktanteil Z. 14-49 J.) inkl. 15,9 Prozent am 9.10. - dem besten Folgenwert seit drei Jahren.

Basis: Marktstandard TV. Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment | Business Intelligence, Erstellt: 20.10.2022

Das Finale der 10. Staffel von "Das große Backen", produziert von Tower Productions, am Sonntag, 23. Oktober 2022, um 17:20 Uhr in SAT.1.

