Frühbucher oder Last Minute? "Der SAT.1 Reise-Check!" entlarvt versteckte Urlaubskosten

Großer Urlaub - kleine Preise? 54 Prozent der Deutschen planen 2023 eine Pauschalreise, wie eine von SAT.1 in Auftrag gegebene repräsentative Umfrage verrät. Viele der Urlauber:innen fürchten sich vor versteckten Kosten: "Der SAT.1 Reise-Check!" (Donnerstag, 10. November 2022, 20:15 Uhr) schafft Abhilfe - pünktlich zum Start der Frühbuchersaison.

Verbraucher:innen haben bei der Reisebuchung die Qual der Wahl: TUI, AIDA, FTI, Schauinsland oder DERTOUR? "Der SAT.1 Reise-Check" nimmt die fünf bekanntesten Reisemarken unter die Lupe. Bei welchem Anbieter urlaubt es sich mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis? Wo und wie kann man am einfachsten buchen? Wo und wie am reibungslosesten stornieren? Wann lohnt sich eine Reiserücktrittsversicherung und in welchem Fall ein Flex-Aufschlag?

Der "SAT.1 Reise-Check!" begleitet Urlauber:innen bei exemplarischen Testreisen, befragt die Chef:innen der größten Reisemarken und lässt Expert:innen die Angebote einordnen. Ausgangspunkt ist wie in jeder Folge des "SAT.1 Checks" eine von SAT.1 in Auftrag gegebene aktuelle, repräsentative Verbraucherumfrage*.

"Der SAT.1 Reise-Check! TUI, AIDA, DERTOUR & Co." am Donnerstag, 10. November 2022, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Die Woche darauf (17. November 2022 um 20:15 Uhr) zeigt SAT.1 "Der SAT.1 Bio-Check! ALDI, REWE, denns & Co.".

*Quelle: Ipsos im Auftrag von SAT.1.

