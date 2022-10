SAT.1

Wo lebt meine Schwester? Julia Leischik sucht am Sonntag, 30. Oktober, die Familie von Wiebke

Wer sind meine leiblichen Eltern? Wo lebt meine Schwester? Julia Leischik sucht mit ihrem Team bereits im zehnten Jahr für SAT.1 weltweit nach Menschen, die vermisst werden. Die neuen Folgen von "Julia Leischik sucht - Bitte melde Dich" starten am Sonntag, 30. Oktober 2022, 17:55 Uhr.

In Folge 1 sucht Wiebke ihre Wurzeln: Sie kommt 1965 in Hamburg zur Welt und wird 1972 von der Cousine ihrer leiblichen Mutter in England adoptiert. 2005 bekommt sie einen überraschenden Anruf: Ihre Schwester Jutta ist in England und will sie sehen. Misstrauisch blockt Wiebke den Kontakt ab. Diese Entscheidung bereut sie heute sehr. In ihrer Verzweiflung wendet Wiebke sich aus England an Julia Leischik.

"Julia Leischik sucht - Bitte melde Dich": neue Folgen ab 30. Oktober 2022 sonntags um 17:55 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Barrierefrei: Auf Videotext Seite 149 gibt es Untertitel für Gehörlose und Hörbeeinträchtigte.

Hashtag: #BitteMeldeDich

