Der Ticketvorverkauf für das SAT.1-Winter-Event "Promi Big Brother" startet ab sofort

Unterföhring (ots)

5. Oktober 2022. Die Nächte werden länger - und ab Freitag, 18. November, deutlich unterhaltsamer: SAT.1 zeigt die Jubiläumsstaffel von "Promi Big Brother" als Winter-Event. In der ersten Folge ziehen ab 20:15 Uhr die Bewohner:innen ein. Danach lässt der Große Bruder die prominenten Bewohner:innen in seiner Welt 24 Stunden lang nicht aus den Augen. Bis zum Finale im Dezember läuft "Promi Big Brother" täglich jeweils ab 22:15 Uhr. Marlene Lufen und Jochen Schropp moderieren "Promi Big Brother" live aus Köln. Direkt im Anschluss übernehmen Melissa Khalaj und Jochen Bendel in "Promi Big Brother - Die Late Night Show" die tägliche Live-Nachbesprechung in SAT.1. Jochen Schropp: "Dieses Jahr dürfen wir unseren Promis beim Lachen, Weinen, Streiten und Versöhnen zusehen, ohne das Grillfest des Nachbarn oder eine heiße Sommer-Party am Strand zu verpassen. Im Winter mache ich es mir nach Sonnenuntergang sowieso am liebsten auf der Couch gemütlich. Mit 'Promi Big Brother' bieten wir das perfekte Gegenprogramm zur Fußball-WM - mit dem großen Unterschied, dass bei uns jede:r willkommen ist." "Promi Big Brother" live im Publikum erleben: Ab heute startet der Ticket-Vorverkauf für die täglichen Live-Shows in Köln. Die Tickets sind ab sofort unter https://tickets.endemolshine.de/shows/213-promi-big-brother/ erhältlich. Produziert wird "Promi Big Brother" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag von SAT.1.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 18. November 2022, täglich live in SAT.1 und auf Joyn Hashtag zur Show:#PromiBB

