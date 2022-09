Deutsches Institut für Service-Qualität

Deutscher Gesundheits-Award 2022

Auszeichnung der aus Kundensicht besten Gesundheits-Anbieter in 44 Kategorien - Award feiert Premiere

Essen (ots)

Das Thema Gesundheit ist in den letzten Jahren stark in den Fokus gerückt. Doch welche Anbieter aus dem Gesundheitssektor stehen in der Gunst der Kundinnen und Kunden ganz oben? Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender ntv zeichnen im Rahmen des Branchenevents "Big Bang Health" erstmalig die beliebtesten Unternehmen mit dem "Deutschen Gesundheits-Award" aus. Die Basis bildet das Kundenvotum einer großen Befragung mit 31.486 Stimmen. Die feierliche Preisverleihung findet heute im Colosseum Theater in Essen statt (Sendehinweis: ntv Ratgeber, Montag, 5. September 2022, 18:35 Uhr).

Bewertet wurden Unternehmen und Anbieter aus 44 Kategorien, die die facettenreiche Branche abbilden - etwa Augenlaserkliniken, Sanitätshäuser, Pflegedienste, Apothekenkooperationen oder Bereiche wie Digital Health, Gesundheitsgeräte & -produkte, Vorsorge & Check-Up, Medizinische Beratung & Betreuung, Mentale Gesundheit & Coaching, Reha & Pflege und Ernährung & Wellness. Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität: "Die Zeit ist überfällig, das Thema Gesundheit im Rahmen eines Awards zu würdigen und die Top-Anbieter auszuzeichnen. Dadurch sorgen wir auch in diesem Bereich für mehr Transparenz für die Verbraucherinnen und Verbraucher."

Catja Stammen, ntv-Redaktionsleiterin Ratgeber-Magazine: "Die Gesundheitsbranche erfährt auch in der Öffentlichkeit zu Recht eine zunehmende Aufmerksamkeit. Der von ntv mitinitiierte Deutsche Gesundheits-Award ist Ausdruck unseres originären Anliegens der aktuellen und verbrauchernahen Berichterstattung."

Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Befragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit Anbietern aus der Gesundheitsbranche in den Bereichen Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebot und Kundenservice untersucht. Berücksichtigung fanden dabei vielzählige Einzelaspekte, etwa Qualität und Nutzen der Produkte bzw. Dienstleistungen, Angebotsvielfalt, Zuverlässigkeit, Kontaktmöglichkeiten vor Ort, per Telefon, Chat, E-Mail und über Social-Media-Kanäle sowie Reaktionen auf Kundenanfragen hinsichtlich Beratungskompetenz und Freundlichkeit. Zudem floss die Weiterempfehlungsbereitschaft der Kundinnen und Kunden in das Gesamtergebnis ein. Bewertet wurden insgesamt 405 Unternehmen; in die Einzelauswertung gelangten 332 Anbieter mit je mindestens 80 Kundenstimmen.

PREISTRÄGER "DEUTSCHER GESUNDHEITS-AWARD 2022"

(alphabetische Sortierung)

ÄRZTE & KLINIKEN

Ärzte- & Kliniksuche - Portale

Das Rehaportal (Qualitätskliniken.de), Jameda, Weisse Liste

Augenlaserkliniken

Care Vision, Euro Eyes

Check-Up-Zentren

Alta Klinik, Gesundheitscheck.de, Helios Prevention Center

Reha-Kliniken

Asklepios, Mediclin, Rehakliniken ZAR

Videosprechstunden

Doctolib, Fernarzt, Qunomedical

BARRIEREFREIHEIT & ERGONOMIE

Ergonomische Büromöbel - Marken

Ergotopia, Flexispot, Interstuhl

Ergonomische Büromöbel - Online-Shops

Büromöbel Experte Shop, Chairgo, Ergonomie Welt

Online-Sanitätshäuser

Careshop, Sanitaetshaus24.de, Vitego

Sanitätshäuser

Schaub, Seeger, Stolle

ERNÄHRUNG & NAHRUNGSERGÄNZUNG

Ernährungsportale

Schlankr, Slimcoach, WW Weight Watchers

Glutenfreie Lebensmittel

3 Pauly, Gefro, Werz

Nahrungsergänzung & Vitamine - Marken

Abeti, Biogena, Doppelherz

Nahrungsergänzung & Vitamine - Online-Shops

Medicom, Myfairtrades.com, Nu3

Superfood-Marken - Online-Shops

Keimster, Kernenergie, Raab Vitalfood

GESUNDHEITSPRODUKTE

Blutdruckgeräte - Marken & Apps

Beurer, Braun Healthcare, Pulox

Gesundheitspflege/-produkte - Online-Shops

Aktivshop, Medisana

Hörakustiker

Auric Hörcenter, Fielmann, Hörpartner

Medizintechnik - Online-Shops

Doccheck Shop, Praxisdienst

Rehaprodukte - Online-Shops

MC Seniorenprodukte, Pflegebetten-24.de, Rehashop.de

Schnarch- und Knirscherschienen - Online-Shops

Schnarchladen.de, Snorflex, Somnora

Zykluscomputer/-tracker

Clearblue, Cyclotest, Ovula Ring

MENTALE GESUNDHEIT & COACHING

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Die Gesundheitsmanager, Machfit

Digitale Anbieter für mentale Gesundheit

Ein guter Plan - Die App, Hellobetter, Minddoc

Digitale Anbieter Yoga & Meditation

7 Mind, Yoga Easy, Yoga Me Home

Meditation-Informationsportale

Sinnsucher, Yogaworld

Schlaf-Informationsportale

Inspire, Schlafkampagne

Therapeutensuche

DPtV Deutsche Psychotherapeuten Vereinigung, Psychotherapeutensuche.de, Therapie.de

Wellness- & Gesundheitsreisen - Portale

Relax Guide, Verwoehnwochenende.de, Wellnessurlaub.com

Wellness- & Gesundheitsreisen - Veranstalter

Fit Reisen, Wainando

PFLEGE

Ambulante Pflegedienste

Bonitas Pflegegruppe, Korian, Vivianum

Pflegebetten Hersteller

Bock, Mühle Pflegebetten, Wissner-Bosserhoff

Pflegedienste & Pflegeheime - Vergleichsportale

AOK Pflege, Navigator BKK Pflegefinder, Vdesk Pflegelotse

Pflegedienste & Pflegekräfte - Vermittlung

Deutsche Seniorenbetreuung, Hausengel, Verbund Pflegehilfe

PHARMAZIE, KOSMETIK & HYGIENE

Allergie-Informationsportale

Allergieinformationsdienst, Allergopharma, Mein Allergie Portale

Apothekenkoooperationen

Easy Apotheke, Gesund leben-Apotheken, Linda Apotheken

Hygieneartikel - Online-Shops

1plushygiene.de, Hygi.de, Idealclean.de

Medizinische Beratung - Portale

Apotheken-Umschau.de, Netdoktor, Onmeda

Naturheilkunde - Online-Shops

Apowelis, Bio-aop, Omp Versandapotheke

Naturkosmetik - Marken

Khadi, Lavera, Weleda

Natukosmetik - Online-Shops

Amazingy, Ecco Verde, Naturpur Shop

Online-Apotheken

Doc Morris, Medikamente-per-Klick.de, Shop-Apotheke.com

Vergleichsportale Online-Apotheken

Apomio.de, Medipreis, Medizinfuchs.de

Zahnpflegeprodukte - Marken

Colgate, Meridol, Sensodyne

SONDERKATEGORIE STARTUPS

Colorsafe, Get Steps, My Sheepi

Veröffentlichung unter Nennung der Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität / ntv

Original-Content von: Deutsches Institut für Service-Qualität, übermittelt durch news aktuell