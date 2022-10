SAT.1

Eine Talkshow für alle. "Britt - Der Talk" startet Montag in SAT.1

Unterföhring

Gute Nachricht. Der Daily Talk ist wieder da. Britt ist wieder da. SAT.1 lädt am kommenden Montag, 24. Oktober, zur ersten Ausgabe von "Britt - Der Talk" ein. Um 16:00 Uhr begrüßt Britt Hagedorn ihre ersten Gäste zum Thema "Anders als andere - ich will so bleiben, wie ich bin!". Mit dem Startschuss von #Britt kommen täglich Menschen mit ihren ganz persönlichen Sorgen, Freuden und Meinungen zu Wort.

Britt Hagedorn:"Ab Montag rücken wir in 'Britt - Der Talk' wieder die Themen mehr ins Spotlight, die uns alle im Alltag tangieren. Aktuell beschäftigen wir uns in den Nachrichten und politischen Talks hauptsächlich mit epochalen Krisen und weltverändernden Ereignissen. Und wir hören die Meinungen von Expert:innen und Politiker:innen dazu. Das ist wichtig und notwendig, aber unser Alltag besteht auch noch aus vielen ganz normalen Freuden, Sorgen und Nöten. Und ihnen wollen wir in meinem Daily Talk wieder eine Plattform geben. Ich bin voller Vorfreude, dass meine Gäste ab Montag die Themen mit uns teilen, die ihnen ganz persönlich auf der Seele brennen!"

Mit der Premiere der ersten Ausgabe #Britt darf wieder täglich zwischen 16:00 und 17:00 Uhr in SAT.1 getalkt, diskutiert, gestritten und gelacht werden.

In Zockerlaune: Daniel Boschmann stimmt die Zuschauer:innen spielend auf die Prime Time ein

Hält ER, was SIE verspricht? Ab sofort sucht Daniel Boschmann bei "Mein Mann kann" immer von Montag bis Freitag, um 19 Uhr, in SAT.1 das "Powerpaar des Tages". Drei Paare zocken täglich in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt auf das Können der besseren Hälfte. Wer kann die Fähigkeiten des Partners am besten einschätzen? Und wer pokert zu hoch? Wer geht bis ans Limit und wächst über sich hinaus? Und welches Paar sahnt den Titel und den Tagesgewinn von 2.500 Euro ab?

Daniel Boschmann: "'Mein Mann kann' in der Montag-bis-Freitag-Variante ist schnell, direkt, ehrlich, witzig und steckt immer wieder voller Überraschungen. Ich liebe es, mit den Paaren zu zocken. 'Mein Mann kann' ist die perfekte tägliche Dosis gute Laune. Danke, SAT.1!"

Das ist der neue Vorabend ab Montag, 24. Oktober, in SAT.1:

Um 16 Uhr darf bei "Britt - Der Talk" diskutiert, gelacht und gestritten werden

darf bei diskutiert, gelacht und gestritten werden Um 17 Uhr heißt es "Lenßen übernimmt"

heißt es Um 18 Uhr müssen Paare bei Starkoch Alexander Kumptner in "Doppelt kocht besser" starke Nerven am Kochtopf beweisen

müssen Paare bei Starkoch Alexander Kumptner in starke Nerven am Kochtopf beweisen Und um 19 Uhr lässt Moderator Daniel Boschmann in "Mein Mann kann" Paare intensiv zocken

