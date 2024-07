emporia Telecom GmbH & Co. KG

Nachfolger des emporia-Bestsellers: Das Smartphone, das in jede Tasche passt

Linz

Die europäische Smartphone-Company emporia bringt in diesen Tagen den Nachfolger seines bisherigen Smartphone-Bestsellers auf den Markt. Auf das emporiaSMART.5 – in Deutschland dreimal in Folge zum Seniorensmartphone des Jahres gekürt – folgt das emporiaSMART.6lite.

Ob Hand-, Brust-, Sakko- Gürtel-, Bauch- oder Umhängetasche, ob vordere oder hintere Hosentasche – das kompakte emporiaSMART6lite passt überall rein. Gleichzeitig ist die Bildschirmgröße mit 5,45 Zoll ausreichend groß, um gute Lesbarkeit und Bedienbarkeit sicherzustellen. emporia ist neben Apple der einzige Hersteller, der aktuell ein Smartphone mit diesen kompakten Maßen im Portfolio hat.

Design und Entwicklung made in Europe

Sowohl Design als auch Hard- und Softwareentwicklung sind made in Europe. In das Lastenheft für das neue Smartphone sind – wie bei emporia bereits Standard – wieder Vorschläge und Wünsche der Kundinnen und Kunden eingeflossen.

Neben der handlichen Größe – dieser Wunsch kam hauptsächlich von den Männern – wurde das SMART.6lite auch mit einer Fingerprint-Taste ausgestattet. Diese ermöglicht Zwei-Faktor-Authentifizierung, unabdingbar bei Bankgeschäften oder bei der Anmeldung zum digitalen Amt. Das Betriebssystem ist Android 13.

Zudem verfügt das emporiaSMART.6lite über den bewährten No-Panic-Button. Dieser außenliegende, direkt erreichbare Notfallknopf gibt Sicherheit, zum Beispiel wenn man nachts allein unterwegs ist. Der Button ist als Favourite-Key konzipiert und kann auch mit anderen Funktionen (zum Beispiel Taschenlampe oder Auslöser für die Kamera) belegt werden.

Schöne Bilder gelingen mit der Dreifach-Hauptkamera, die sowohl Makro- als auch Porträt- und Nachtaufnahmen möglich macht und die über HD und Auto-Modus verfügt. Für das obligate Selfie wird die 8 MP-Frontkamera geklickt.

Serienmäßig ausgeliefert wird das emporiaSMART.6lite mit dem interaktiven, patentierten Smartcover. Dieses erlaubt die Bedienung wichtiger Funktionen (Anrufe abnehmen und auflegen, Kamera und Taschenlampe) bei geschlossenem Zustand. Außerdem im Lieferumfang enthalten: Die Ladeschale für einfaches Laden und komfortables Freisprechen sowie eine umfassende, gedruckte Bedienungsanleitung.

UVP: 249 Euro

Original-Content von: emporia Telecom GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell