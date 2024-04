5G-Smartphone mit No-Panic-Button für schlaue Rechner

emporia Telecom GmbH & Co. KG

Linz

Der europäische Smartphone-Hersteller emporia bringt mit dem ME.6 ein 5G-Smartphone mit Vollausstattung für kostenbewusste Menschen auf den Markt. Einzigartig ist der außenliegende No-Panic-Button, der das Gefühl von Sicherheit auf Knopfdruck vermittelt.

emporia ist mit mehr als 30 Jahren Marktpräsenz in Europa eine beständige und für seine Qualität vielfach ausgezeichnete Marke. Karin Schaumberger, Verkaufs- und Marketing-Chefin emporia International: „Mit dem ME.6 sprechen wir Menschen an, die die Bodyguard-Funktion eines Handys zu schätzen wissen.“

Das ME.6 hat alles eingepackt, was man von einem Smartphone erwarten darf: Neueste 5G-Technologie, Android 13, 3fach-Hauptkamera und Kamera Pro, schneller Octacore-Prozessor, NFC, Spracheingabe, ASHA-Support (besonders gute Hörqualität auch mit einem Hörgerät) oder der Fingerprint-Sensor, der mittlerweile in vielen europäischen Ländern Voraussetzung für die Nutzung des digitalen Amtes ist.

Darüber hinaus bietet das emporiaME.6 einen einzigartigen No-Panic-Button. Dieser außenliegende Button – leicht erkennbar als Herz in einem roten Kreis – an der Rückseite des Handys ist jederzeit direkt erreichbar, ohne dass man ein Menü durchsuchen oder irgendwelche komplizierten Tastenkombinationen drücken muss.

Das gute Gefühl, nicht allein zu sein

Wird der No-Panic-Button an der Rückseite des Handys drei Sekunden lang gedrückt, wird automatisch der internationale Notruf 112 aktiviert. Gleichzeitig werden die eigenen Notfallkontakte, die man selbst definieren kann, angerufen und die Standortdaten zur schnellen Auffindbarkeit werden übermittelt.

Das Smartphone beginnt zu blinken und ein akustischer Alarm ertönt, sodass die unmittelbare Umgebung aufmerksam wird. Außerdem wird der Freisprechmodus aktiviert, sodass der Angerufene mithören kann, was sich ereignet hat, auch wenn man das Handy nicht am Ohr hat. Zu guter Letzt wird auch noch ein Live-Video erstellt, damit der angerufene Notfallkontakt sehen kann, was passiert ist.

„Diese Funktionen können in Situationen, in denen schnelle Reaktion erforderlich ist, lebensrettend sein. Der No-Panic-Button vermittelt das gute Gefühl, dass man nicht allein ist“, sagt Karin Schaumberger.

Das ME.6 startet standardmäßig im Android-Modus hoch. Über das Systemmenü kann das Handy auch in einen übersichtlichen einfach-Modus mit deutlicheren Schriften und großen Bedienfeldern umgestellt werden. In diesem Modus ist auch das Info-Center zu finden, wo alle Benachrichtigungen (z.B. verpasster Anruf, neue E-Mail oder WhatsApp-Nachricht) zusammenlaufen.

Entwickelt und designt haben das emporiaME.6 die Hard- und Software-Experten und Industrial-Designer von emporia in Deutschland und in Österreich. 80 Prozent der Wertschöpfung aus diesem Smartphone werden in Europa erwirtschaftet.

Das emporiaME.6 ist in Deutschland und Österreich für 299,90 Euro erhältlich.

