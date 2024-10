waipu.tv

Großer linearer TV-Verbreitungswege Vergleich

München (ots)

Zusammenfassung: Fachzeitschrift DIGITAL FERNSEHEN vergleicht die sechs wichtigsten TV-Empfangswege mit dem Ergebnis: Bestbewertung für IPTV - im Speziellen für waipu.tv

IPTV - und insbesondere waipu.tv - bietet die größte Programmvielfalt und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. So das Ergebnis eines großen Empfangswege-Checks, durchgeführt durch die Redaktion von DIGITAL FERNSEHEN in der aktuellen Ausgabe. Verglichen wurden dabei die sechs wichtigsten linearen TV-Plattformen und Übertragungswege in Deutschland hinsichtlich ihrer Programmvielfalt und Komfortleistungen. Also die klassischen Empfangswege der terrestrischen Übertragung (Freenet TV), Satellit (HD+), Kabel-TV (Vodafone GigaTV) sowie die moderne Übertragungstechnik IPTV durch ihre größten Vertreter waipu.tv, Magenta TV und Zattoo. Je Provider wurde das attraktivste TV-Paket ausgewählt. Der Vergleichsschwerpunkt wurde auf die linearen Senderangebote hinsichtlich Programmvielfalt gelegt. Ebenfalls verglichen wurden die Pay-TV-Angebote und Komfortfunktionen.

IPTV-Anbieter sind Spitzenreiter bei Programmvielfalt

Das Ergebnis zeigt deutlich, dass IPTV-Anbieter dominieren: waipu.tv, MagentaTV und Zattoo bieten eine große Auswahl an Kanälen. Diese Plattformen erlauben flexiblen Zugang und erweitern das traditionelle Fernsehen. Dabei bietet vor allem waipu.tv mit über 280 Kanälen die größte Vielfalt, insbesondere im Bereich Serie und Film, Sport, Musik, Dokumentation, Kinder- und Familienprogramm. Der Anbieter punktet hier durch eine große Auswahl an Programmen. Magenta TV und Zattoo sind ebenfalls stark, vor allem bei regionalen Programmen.

waipu.tv bietet hochwertiges Pay-TV ohne Zusatzkosten

Außerdem hat sich die Redaktion mit dem Pay-TV-Angebot der Anbieter auseinandergesetzt und kam zu folgendem Fazit: "Pay-TV verursacht nicht bei allen Anbietern auch Zusatzkosten. waipu.tv hat über 70 Pay-TV-Sender in seinem Perfect Plus-Paket für attraktive 12,99 Euro monatlich integriert. Fans von Filmen, Serien und Dokumentationen, Sportbegeisterte, aber auch die Kids sowie Musikfans werden dadurch mit attraktiven, in der Regel werbeunterbrechungsfreien Spartensendern versorgt. Dazu gehören Sender wie 13th Street, Kinowelt TV, History Channel, National Geographic, sämtliche Pay-TV-Sender der RTL- sowie ProSiebenSat.1-Gruppe, aber auch TNT Film, Fix&Foxi und viele mehr."

Komfortfunktionen bei IPTV-Anbietern mittlerweile Standard

Auch die Komfortfunktionen wurden untersucht. Mittels der Neustart- oder Replay-Funktion haben TV-Zuschauer die Möglichkeit, laufende TV-Programme neu zu starten und somit von Anfang an zu sehen, auch wenn sie bereits begonnen haben. Diese Funktionen werden durch die IPTV-Anbieter bestens bedient und ermöglichen den Zuschauern somit, noch komfortabler das TV-Programm zu erleben.

waipu.tv wird "Vielfältigstes TV-Angebot" und gewinnt "Preis-Leistungs-Verhältnis"

Die Ergebnisse des Tests verdeutlichen also den Trend hin zu modernen Übertragungswegen, die große Programmvielfalt, Flexibilität und Komfort bieten. Mit 280 Sendermarken, davon über 260 HD-Programme bekommt das Perfect Plus-Paket von waipu.tv die Bestwertung für das vielfältigste Programmangebot. Die Zeitschrift beschließt: "Wer viele Sender für sein investiertes Geld sehen will, kommt um das Angebot nicht herum". waipu.tv erhält damit das Siegel "Vielfältigstes TV-Angebot" und bietet außerdem laut Test das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.

"Die Ergebnisse zeigen, dass IPTV mit dem umfangreichen Senderangebot den traditionellen DVB-Technologien deutlich überlegen ist", sagt Markus Härtenstein, Vorstand bei Exaring AG, der Betreiberin von waipu.tv. "Besonders hervorzuheben ist die hohe Anzahl an HD-Sendern und hochwertigen Pay-TV-Angeboten, die Flexibilität der Konditionen und die zahlreichen Komfortfunktionen, die IPTV-Anbieter wie waipu.tv den Nutzern bieten."

"Im Vergleich der Programmvielfalt linearer Empfangswege in Deutschland hat IPTV die Nase vorn und bietet das beste Fernseherlebnis, das derzeit möglich ist", sagt Ricardo Petzold, Chefredakteur bei DIGITAL FERNSEHEN. Petzold weiter: "Mit seiner umfassenden Vielfalt an Sendungen, dem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis und seinen Komfortfunktionen ist es die beste Wahl für alle, die ein umfassendes Fernsehangebot suchen. Dennoch muss jeder individuell nach seinen Bedürfnissen entscheiden. Auch die Übertragungswege Antenne und Satellit sind wegen günstiger fortlaufender Kosten attraktiv. Diejenigen, die eine breite Palette an Sendern und Funktionen benötigen, werden durch IPTV-Angebote wie waipu.tv aber deutlich besser abgeholt."

Der detaillierte Vergleich ist nachzulesen in der aktuellen Ausgabe von DIGITAL-FERNSEHEN oder online unter: https://ots.de/pkfSys

Die Frage nach dem besten Empfangsweg beschäftigt gerade Millionen Haushalte in Deutschland. Denn seit dem Wegfall des Nebenkostenprivilegs, das bisher den Empfangsweg zumindest für die meisten Kabelhaushalte festgelegt hat, steht es den Haushalten frei, selbstbestimmt darüber zu entscheiden, wie das TV-Signal zu ihnen gelangt. Die Entscheidung für einen Empfangsweg ist laut einer Umfrage von waipu.tv, Marktführer für OPEN-IPTV, sehr stark preis- beziehungsweise angebotsgetrieben [1]. Auch spielen flexible Vertragsgestaltung und Flexibilität in der Anwendung sowie zusätzliche Komfortleistungen eine große Rolle.

[1] https://ots.de/A9nMrn

Original-Content von: waipu.tv, übermittelt durch news aktuell