waipu.tv

waipu.tv launcht innovativen HYBRID Stick

Erster TV-Stick sowohl mit DVB-T2, DVB-C und IPTV-Empfang

Volle Flexibilität und einfacher Technologie-Switch

Erste Tests zeigen beste Bewertungen

München (ots)

waipu.tv erweitert sein Hardware-Sortiment und launcht mit dem neuen waipu.tv HYBRID Stick eine innovative Brückentechnologie. Herkömmliche TV-Sticks bieten lediglich die Möglichkeit über den Fernseher zu streamen. Der neue waipu.tv HYBRID Stick ermöglicht neben IPTV-Streaming auch die nahtlose Nutzung von Kabel- und Antennenfernsehen. So können klassische Kabel- und Antennen-Haushalte mit nur einem Gerät alle Empfangswege nutzen und IPTV mit all seinen Vorteilen entdecken. Erste Tests von renommierten Fachzeitschriften kommen alle zu einem Ergebnis und bewerten den Stick mit der Auszeichnung "sehr gut".

Hybrid-TV-Stick als Brücke zwischen alter und neuer Technologie

Durch den Wegfall des Nebenkostenprivilegs[1] stehen ab Juli 2024 zwölf Millionen Haushalte vor der Entscheidung, welchen TV-Empfangsweg sie zukünftig nutzen möchten. Aktuelle Marktforschungsergebnisse von waipu.tv zeigen, dass zumindest noch die Hälfte der Haushalte an Kabel festhalten wollen[2]. Viele dieser Nutzer sehen aber jetzt schon die Vorteile von IPTV2, wie beispielsweise die Komfort-Funktionen wie Pause, Neustart oder Aufnahme. Im EPG (Programmübersicht) des neuen HYBRID Sticks werden die Sender der unterschiedlichen Empfangswege einfach nahtlos zusammengeführt und können nach Wunsch mit einem Klick ausgewählt werden. Somit ist der Hybrid Stick die Antwort für alle noch Unentschlossenen oder all jede, die ihr aktuelles Angebot einfach um Sender und Funktionalitäten ergänzen möchten. Mit dem HYBRID Stick können Nutzer nahtlos zwischen den Empfangswelten wechseln und sich in Ruhe von den Vorzügen von IPTV überzeugen.

Mit dem waipu.tv HYBRID Stick wird jeder Fernseher zum Smart-TV, der Fernsehempfang erfolgt einfach und zuverlässig über das WLAN. Über den Google Play Store stehen tausende weitere Apps zum Download bereit. Über die spezielle waipu.tv-Fernbedienung kann sowohl der Fernseher als auch der waipu.tv HYBRID Stick gesteuert werden. Die Fernbedienung verfügt über Schnellwahltasten, die für die Nutzung von waipu.tv optimiert sind. So lassen sich z.B. aufgezeichnete Sendungen, die waiputhek und die Programmübersicht mit nur einem Klick aufrufen. Auch Netflix und YouTube sind über entsprechende Schnellwahltasten erreichbar.

"Wir bieten mit dem waipu.tv HYBRID Stick eine Brückentechnologie, die den Nutzer nahtlos und ohne Stress von den alten TV-Empfangswegen auf das moderne und zukunftsfähige IPTV mit waipu.tv überführt. Die Nutzer können so zunächst weiterhin alt Vertrautes nutzen, aber gleichzeitig die neuen digitalen Komfortfunktionen und ein deutlich breiteres Content-Angebot entdecken", so Markus Härtenstein, Vorstand bei EXARING AG, Betreiberin von waipu.tv.

waipu.tv HYBRID Stick überzeugt mit "sehr gut"

Die Fachzeitschriften SATVISION, HDTV Magazin und DIGITAL FERNSEHEN bewerten den Stick mit höchster Auszeichnung. Die SATVISION kommt zu dem Fazit: Der beste TV-Stick für Streaming und klassisches, lineares Fernsehen und verleiht dem Device das bislang höchste Testurteil seiner Klasse von 95,2 Prozent. Die Fachzeitschriften HDTV Magazin und DIGITAL FERNSEHEN benoten den Stick mit einem "sehr gut" und dem Ergebnis "Mit dem neuen Waipu.tv Hybrid Stick macht auch das Schauen linearer TV-Sender richtig Spaß". Dabei werden besonders die einfache Bedienbarkeit und die Vielfältigkeit hervorgehoben.

Erstklassiges Entertainment über den waipu.tv HYBRID Stick

waipu.tv bietet mit dem Perfect Plus-Paket mehr als 260 TV-Sender, davon 246 in brillanter HD-Qualität, inklusive 67 Pay-TV-Sender. Ergänzt wird das Angebot durch die waiputhek mit über 30.000 Filmen und Serien auf Abruf. Darüber hinaus sind Unterhaltungs-Apps, wie Netflix, DAZN oder YouTube, sowie alle bekannten Sendermediatheken bereits vorinstalliert. Die Einrichtung funktioniert intuitiv und Dank seiner kompakten Größe verschwindet der Stick einfach hinter dem Fernseher. Der waipu.tv HYBRID Stick kann ab sofort bei Amazon sowie in Freenet-Shops erworben werden.

Leistungsfähiges Betriebssystem, funktionale, belastbare Hardware

Der waipu.tv HYBRID Stick setzt auf Android TV als Betriebssystem. Er basiert technisch auf dem bereits etablierten 4K-TV-Stick und der Quad-Core-Prozessor (Amlogic S905C3) wurde speziell für Streaming von Live-TV optimiert. Zwei GByte Arbeitsspeicher, 32 GByte internen Speicher und WiFi 5 sorgen für eine entsprechende Schnelligkeit in der Übertragung. Das Streaming-Device wird an den TV über ein HDMI-Kabel angeschlossen.

Über waipu.tv

waipu.tv ist ein Unternehmen der EXARING AG, einer Gesellschaft für Entwicklung von IP-Entertainment-Services. waipu.tv ist die führende OPEN-IPTV Plattform in Deutschland mit über 1 Million Abo-Kunden und erreicht über ein dediziertes Glasfasernetz mehr als 30 Millionen Haushalte in bester Qualität.

waipu.tv kann am TV-Gerät aber auch über alle anderen Geräte im WLAN kabellos genutzt werden. Dabei ist eine Nutzung auch auf mehreren Geräten gleichzeitig möglich. Die OPEN-IPTV Plattform bietet targetierte Werbemöglichkeiten auch im Live-TV, bis hin zum Einkauf direkt aus dem TV-Erlebnis heraus, ganz ohne Medienbruch.

Die Muttergesellschaft EXARING AG wurde 2013 in München gegründet. Größter Einzelaktionär ist die freenet AG. Gründer und Vorstandsvorsitzender ist Christoph Bellmer.

Weitere Infos unter www.waipu.tv und www.exaring.de

[1] Das Nebenkostenprivileg verpflichtete bisher fast alle Mieter in Deutschland, Kabelfernsehen über ihre Nebenkosten zu beziehen. Diese können spätestens ab 01. Juli 2024eigenständig den für sie besten TV-Empfangsweg wählen.

[2] https://www.waipu.tv/app/uploads/2023/07/zahlen_fakten_open-iptv.pdf

Original-Content von: waipu.tv, übermittelt durch news aktuell