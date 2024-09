BioCina

EnGeneIC wählt BioCina als globalen CDMO aus, um seine bahnbrechende Krebstherapie voranzutreiben

Adelaide, Südaustralien (ots/PRNewswire)

BioCina Pty Ltd., ein globales End-to-End-Auftragsunternehmen für die Entwicklung und Herstellung von Biologika (CDMO), gab eine neue Partnerschaft mit dem Arzneimittelentwickler EnGeneIC Pty Ltd. für ein Projekt bekannt, das den Technologietransfer, das Prozess-Scaling und die GMP-Batch-Herstellung von EnGeneICs proprietärem „EnGeneIC Dream Vector" (EDV™) Nanozellen umfasst.

EnGeneIC hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Krebsbehandlung durch gezielte Zyto-Immuntherapie zu verändern, indem es Antikörper-Nanozell-Wirkstoffkonjugate (ANDCs) unter Verwendung seiner EDV™ Plattform entwickelt, die auf Antikörper ausgerichtete, nicht lebende „Nanozellen" einsetzt, um zytotoxische Nutzlasten direkt in Tumorzellen zu bringen. ANDCs ermöglichen den Einsatz von hochwirksamen Chemotherapeutika, die von Nanozellen eingekapselt werden, wodurch die systemische Toxizität verringert wird, und bieten gleichzeitig ein neues Mittel zur Behandlung von arzneimittelresistenten Krebsarten und zur Stimulierung einer starken Immunantwort gegen Krebs. Dieser duale Ansatz zielt auf sicherere, gezieltere Behandlungen mit weniger Nebenwirkungen für Patienten ab, die keine andere Möglichkeit haben. BioCina wird ein umfassendes Paket von Dienstleistungen zur Vorbereitung der klinischen und kommerziellen Herstellung von EDVs anbieten.

Mark W. Womack, Chief Executive Officer von BioCina, erklärte: „Ich bin sehr stolz darauf, dass BioCina damit betraut wurde, das transformative Therapeutikum von EnGeneIC voranzutreiben, das das Potenzial hat, einen tiefgreifenden Einfluss auf bisher unbehandelbare Krebsarten zu haben."

Der Mitbegründer und CEO von EnGeneIC, Dr. Himanshu Brahmbhatt, erklärte: „EnGeneIC hat mehrere Jahre lang nach einem cGMP-Vertragshersteller für seine EDV-Krebstherapeutika gesucht. Es war ein schwieriger Weg, und wir sind sehr froh, dass wir unsere Technologie dem professionellen Team von BioCina anvertrauen können. Mark Womack und seine Kollegen sind insofern bemerkenswert, als sie sich aufrichtig um die Notlage von Krebspatienten kümmern. Dies gibt EnGeneIC große Zuversicht, dass es der Partnerschaft gelingen wird, Krebspatienten zeitnah EDV-Therapeutika in cGMP-Qualität zur Verfügung zu stellen."

Information zu BioCina

BioCina ist ein weltweit tätiges Auftragsunternehmen für die Entwicklung und Herstellung von Biologika, das qualitativ hochwertige und kosteneffiziente Zelllinien-, Prozess-, Analyse- und Formulierungsentwicklung sowie klinische und kommerzielle cGMP-Herstellung für mikrobielle, pDNA- und mRNA-Modalitäten anbietet. Die erste Anlage von BioCina in Adelaide, Südaustralien, kann auf eine lange Geschichte in der Entwicklung und Herstellung von klinischen und kommerziellen Arzneimitteln zurückblicken, die von den meisten kritischen KMU mit einer durchschnittlichen Betriebszugehörigkeit von mehr als 15 Jahren am Standort unterstützt wird. BioCina rühmt sich einer erstklassigen Qualität und hat die behördlichen Inspektionen durch die US FDA, EMA, TGA und Health Canada erfolgreich bestanden. Durch die Partnerschaft mit NovaCina bietet BioCina seinen Kunden eine qualitativ hochwertige Abfüll- und Veredelungslösung. BioCina ist stolz darauf, Kunden auf der ganzen Welt zu haben, darunter in den USA, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Australien bietet einen der attraktivsten Steueranreize weltweit (bis zu 48,5 % Rückerstattung in bar) und eines der weltweit besten Versuchsnetze, was das Land zu einem idealen Standort für biologische Unternehmen macht, die in die Vergrößerung und Herstellung von Produkten investieren wollen. Weitere Informationen finden Sie unter https://biocina.com.

Information zu EnGeneIC

EnGeneIC ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich auf die Weiterentwicklung seiner firmeneigenen Nanozellentechnologie EDV™ (EnGeneIC Dream Vector) für Anwendungen in der Onkologie und bei Infektionskrankheiten konzentriert. Die Nanozelle EDV™ ist die Grundlage einer erstklassigen Antikörper-Nanozell-Wirkstoffkonjugat-Plattform für die Bereitstellung einer Reihe von therapeutischen Nutzlasten – Medikamente, siRNAs, miRNAs, Adjuvantien – über Antikörper, die auf die Oberfläche von Krebszellen abzielen, mit minimaler Toxizität. Bei Krebsanwendungen ermöglicht die EDV-Technologie die Verabreichung der wirksamsten Chemotherapeutika, wodurch Arzneimittelresistenzen effektiv überwunden und Tumorzellen abgetötet werden können, während gleichzeitig das Immunsystem des Patienten stimuliert wird, was eine starke Anti-Tumor-Reaktion ermöglicht. EnGeneIC wird derzeit in Australien und den USA in klinischen Studien der Phase IIa bei Patienten mit schwer behandelbaren Krebsarten mit geringer Überlebensrate, einschließlich Patienten mit metastasierendem Bauchspeicheldrüsenkrebs, getestet.

media@biocina.com

Original-Content von: BioCina, übermittelt durch news aktuell