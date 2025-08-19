DeFi Technologies Inc.

DeFi Technologies kündigt das erste „Insights Symposium" an, das am 25. September 2025 in Frankfurt stattfinden wird

DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentralem Finanzwesen schließt, gab heute den Start des DeFi Technologies Insights Symposium bekannt, das erstmals am 25. September 2025 in Frankfurt stattfinden wird.

Das DeFi Technologies Insights Symposium ist eine neue globale Initiative, die hochrangige, persönliche Diskussionen über die Zukunft des Finanzwesens fördern soll. Mit der Unterstützung von DeFi Technologies und seinen Ökosystempartnern Valour, Stillman Digital, Reflexivity Research, Neuronomics, SovFi und BTQ Technologies wird das Symposium institutionelle Investoren, Regulierungsbehörden, Technologen und Vordenker zusammenbringen, um zu erforschen, wie dezentralisierte Finanzen (DeFi) und traditionelle Finanzen (TradFi) über Märkte, Infrastruktur und Regulierung hinweg konvergieren.

Das Symposium bietet institutionellen Anlegern die Gelegenheit, das DeFi-Technologies-Ökosystem besser kennenzulernen, die wichtigsten Einflussfaktoren auf die Unternehmenskennzahlen zu verstehen und exklusive Einblicke in die Technologie sowie die Anlageprodukte des Unternehmens – darunter die Valour-ETP-Produktlinie – zu erhalten. Die Veranstaltungen dienen als Mittel, um einen bevorzugten Einblick und Zugang zu den Produkten und Dienstleistungen der Unternehmen des DeFi Technologies-Portfolios zu erhalten.

„DeFi Technologies konzentriert sich darauf, die Verbindung zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und der aufstrebenden digitalen Wirtschaft herzustellen", sagt Olivier Roussy Newton, CEO von DeFi Technologies. „Das Insights Symposium ist eine Erweiterung dieser Mission – es bringt institutionelle Anleger, Regulierungsbehörden und Innovatoren zusammen, um die wirklichen wichtigen Gespräche zu führen, die die Zukunft des Finanzwesens prägen. Indem DeFi Technologies diese führenden Akteure der Branche zusammenbringt, ist das Unternehmen nicht nur ein Teilnehmer an diesem Wandel, sondern eine wichtige Plattform, die ihn ermöglicht."

Ein strategisches, globales Forum für Finanzinnovationen

Das Symposium findet bei seiner ersten Ausgabe in Frankfurt statt und soll weltweit ausgerollt werden. Zukünftige Veranstaltungen sind in wichtigen Finanzzentren wie Abu Dhabi, Hongkong, São Paulo, London, New York und Zürich geplant. Bei jeder Veranstaltung wird die regionale Dynamik betrachtet und gleichzeitig ein einheitlicher globaler Fokus beibehalten: die Ermöglichung eines effizienten Kapitalmarktzugangs zu sicheren, regelkonformen und skalierbaren Ökosystemen für digitale Vermögenswerte.

Die Frankfurter Ausgabe wird ein kuratiertes, ausschließlich eingeladenes Publikum aus institutionellen Akteuren wie Staatsfonds, Zentralbanken, Vermögensverwaltern, Tokenisierungsplattformen, politischen Entscheidungsträgern und Blockchain-Protokoll-Stiftungen präsentieren.

Die Teilnehmenden erwartet eine Mischung aus Keynotes, privaten Rundtischgesprächen und strategischen Diskussionsrunden zu folgenden Themen:

Die Regulierungswege für die DeFi-Integration

Institutioneller Zugang zum Ertrag in der Kette

Tokenisierte Fonds und Verbriefung

Die Rolle der KI auf den Finanzmärkten und bei Finanzgeschäften

Die Auswirkungen des Quantencomputings auf die Infrastruktur für digitale Vermögenswerte

Zu jeder Ausgabe des Symposiums wird ein von Reflexivity Research produziertes und herausgegebenes Marktforschungsjournal erscheinen, in dem die wichtigsten Erkenntnisse, Strategien und Innovationen, die auf der Veranstaltung diskutiert wurden, zusammengefasst werden.

Ausgewählte Redner auf der Veranstaltung in Frankfurt

An der Eröffnungssitzung werden Vordenker sowohl aus dem traditionellen Finanzwesen als auch aus dem Bereich der digitalen Vermögenswerte teilnehmen, unter anderem:

Denis Oevermann , Investment Strategy, Bitcoin Suisse

, Investment Strategy, Bitcoin Suisse Manfred Knof , Executive Chairman, Valour

, Executive Chairman, Valour Ladi Williams , Head of Thematics, STOXX

, Head of Thematics, STOXX Johanna Belitz , Head of Nordics, Valour

, Head of Nordics, Valour Joachim Schwerin , DG GROW, Europäische Kommission

, DG GROW, Europäische Kommission Mariana de la Roche , BlackVogel

, BlackVogel Per Von Rosen , Director, DeFi Technologies

, Director, DeFi Technologies Michael Kometer , Mitgründer, Neuronomics

, Mitgründer, Neuronomics Andrew Forson, President, DeFi Technologies; Chief Growth Officer, Valour

Brückenschlag zwischen Kapitalmärkten und der Digital Asset Economy

Das DeFi Technologies Insights Symposium ist Teil einer umfassenden strategischen Initiative des Unternehmens, sein Ökosystem an die sich wandelnden Anforderungen von institutionellen Kapitalgebern und Börsenteilnehmern anzupassen. Durch die Bereitstellung von geografischen Marktinformationen, Einblicken in die Passung zwischen Produkt und Markt und umsetzbaren Perspektiven für die Infrastruktur digitaler Vermögenswerte unterstützt das Symposium die Mission von DeFi Technologies, die traditionellen Kapitalmärkte mit der aufstrebenden Welt der dezentralen Finanzen zu verbinden.

Alle Details zur Veranstaltung unter: https://defi.tech/symposia

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi") schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell ein diversifiziertes Engagement in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu mehr als fünfundsechzig der weltweit innovativsten digitalen Vermögenswerte bietet, Stillman Digital, ein Prime-Broker für digitale Vermögenswerte, der sich auf institutionelle Ausführung und Verwahrung konzentriert, Reflexivity Research, das führende Forschung im Bereich digitaler Vermögenswerte anbietet, Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien und Infrastrukturen entwickelt, und DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsgeschäftszweig des Unternehmens. Mit seinem umfassenden Fachwissen im Bereich Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter; weitere Informationen finden Sie auf: https://defi.tech/

Tochtergesellschaften von DeFi Technologies

Informationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, „ETPs"), die es privaten sowie institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Wenn Sie weitere Informationen über Valour wünschen, unseren Newsletter abonnieren oder regelmäßige Updates erhalten möchten, besuchen Sie bitte valour.com.

Informationen zu Stillman Digital Stillman Digital ist ein führender Anbieter von Liquidität für digitale Vermögenswerte, der grenzenlose Liquiditätslösungen für Unternehmen anbietet und sich auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.stillmandigital.com.

Informationen zu Reflexivity Research Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung von qualitativ hochwertigen, detaillierten Forschungsberichten für die Bitcoin- und die digitale Vermögenswertbranche spezialisiert hat, um Investoren wertvolle Einblicke zu gewähren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.reflexivityresearch.com/

Informationen zu Neuronomics AG Die Neuronomics AG ist eine Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich auf KI-gestützte quantitative Handelsstrategien spezialisiert hat. Durch die Integration von künstlicher Intelligenz, computergestützter Neurowissenschaft und quantitativer Finanzwirtschaft liefert Neuronomics innovative Lösungen, die eine überlegene risikobereinigte Performance auf den Finanzmärkten ermöglichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.neuronomics.com/.

Analystenberichte zu DeFi Technologies

Eine vollständige Liste der Analystenberichte zu DeFi Technologies finden Sie hier: https://defi.tech/investor-relations#research.

Für Anfragen von institutionellen Anlegern, Fonds oder Family Offices wenden Sie sich bitte an: ir@defi.tech

