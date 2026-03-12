DVAG Deutsche Vermögensberatung AG

Bedarf wächst: DVAG und Generali setzen erfolgreiche Trikotaktion fort

Über 8.700 Mannschaften erhielten 2025 neue Ausstattung

Bild-Infos

Download

Frankfurt (ots)

Ein starkes Zeichen für den Amateur- und Breitensport: Die Trikotaktion von DVAG und Generali Deutschland erreichte 2025 eine neue Größenordnung. Mit der Trikotaktion 2025 wurden rund 8.700 Mannschaften in ganz Deutschland neu ausgestattet - darunter etwa 2.660 Kinder- und Jugendteams. Die beiden Partner knüpften damit nicht nur an die große Resonanz der vergangenen Jahre an, sondern zeigten auch erneut, wie kraftvoll und nachhaltig ihr gemeinsames Engagement im Amateur- und Breitensport wirkt.

Seit Beginn der Aktion im Jahr 2014 wurden bereits 34.500 Trikotsets ausgegeben. Insgesamt erhielten mehr als 500.000 Spielerinnen und Spieler vollständige Spielkleidungen. In Summe entspricht dies über 1,5 Millionen verteilten Sportartikeln. Diese Zahlen spiegeln nicht nur das stetige Wachstum der Initiative wider, sondern auch die kontinuierliche Stärke der Partnerschaft zwischen DVAG und Generali. Allein im Jahr 2025 belief sich das gemeinsame Ausstattungsvolumen auf rund 4,7 Millionen Euro.

Stark für die Region: Vermögensberaterinnen und Vermögensberater zeigen lokales Engagement

Die Trikotaktion lebt vom regionalen Einsatz der Vermögensberaterinnen und Vermögensberater. In bundesweit mehr als 5.200 Direktionen und Geschäftsstellen engagieren sie sich vor Ort und unterstützen Vereine aller Größen und Sportarten. Neben Fußball und Tennis, die traditionell besonders gefragt sind, profitieren zunehmend auch andere Teamsportarten vom Angebot. Die Unterstützung reicht dabei längst über Trikotsätze hinaus: Viele Teams erhalten zusätzliche Sportartikel oder eine Trainingsausstattung - ein Beitrag, der gerade kleineren Vereinen hilft, den Sportbetrieb aufrechtzuerhalten. Für viele Mannschaften ist die Ausstattung eine wichtige Entlastung angesichts begrenzter finanzieller Ressourcen im Amateur- und Jugendbereich. Dass dieses Engagement Jahr für Jahr wächst, unterstreicht eindrucksvoll die regionale Verankerung der Vermögensberater.

Breitensport im Fokus: ein Baustein der Initiative "Partner des Sports"

Die Trikotaktion ist Teil der gemeinsamen sportbezogenen Aktivitäten von DVAG und Generali. Beide Partner bündeln ihr Engagement im Rahmen der Initiative "Partner des Sports", die Sportler, Trainer, Ehrenamtliche und Vereine in ganz Deutschland unterstützt - in allen Regionen, in allen Sportarten, an der Spitze wie an der Basis. "Die große Resonanz auf unsere Trikotaktion zeigt, wie entscheidend verlässliche Unterstützung im Breitensport ist. Viele Vereine tragen - oft ehrenamtlich - wesentlich dazu bei, Kindern und Jugendlichen Sporterfahrungen zu ermöglichen. Dass wir Tausende Mannschaften mit Ausrüstung unterstützen können, sehen wir als unsere Verantwortung an, um diese wertvolle Arbeit zu erleichtern", so Marcus Aßmuth, Mitglied des Vorstands der DVAG.

Zum Gesamtpaket gehören unter anderem:

ein bundesweiter Sponsoringfördertopf, aus dem 2025 mehr als 680 neue regionale Partnerschaften entstanden sind,

der Sport-Elite-Talk, über den 170 regionale Kundenevents mit Spitzenathletinnen und -athleten, die zum großen Teil von der DVAG zu Keynote-Speakern ausgebildet wurden, ermöglicht wurden,

zusätzliche Maßnahmen zur Förderung von Sportlerinnen und Sportlern im Spitzensport.

Die DVAG stärkt so sowohl das Ehrenamt als auch den Leistungsbereich - und unterstreicht ihre gesellschaftliche Verantwortung im deutschen Sport.

Original-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuell