WestLotto

LOTTO 6aus49: Jackpot im Raum Wuppertal geknackt

Rund vier Millionen Euro Gewinn mit Systemschein

Münster (ots)

Am Freitag spielte ein Tipper im Raum Wuppertal in einer WestLotto-Annahmestelle - Samstag wurde er zum Millionär. Er war einer von bundesweit drei Spielteilnehmern, die auf ihrem Lottoschein alle Gewinnzahlen plus Superzahl richtig tippte. Damit machte ihn die Samstagsziehung (23. August) rund vier Millionen Euro reicher.

Mit den Gewinnzahlen 3, 9, 13, 21, 23 und 27 sowie der passenden Superzahl 9 traf der Spielteilnehmer aus dem Raum Wuppertal zusammen mit zwei bayrischen Spielteilnehmern die Gewinnklasse 1 und knackte damit den Jackpot. Die drei Tipper teilen sich den Gewinn und erhalten jeweils mehr als vier Millionen Euro.

Gewinn dank Systemspiel

Der Millionen-Treffer aus NRW wurde mit einem Vollsystem 007 erzielt. Dabei werden sieben statt sechs Glückszahlen angekreuzt. Pro Feld zahlte er dafür 8,40 Euro. Insgesamt investierte der Spielteilnehmer inklusive Gebühren 17,80 Euro für seinen Tippschein, die sich mehr als bezahlt machten: Durch das Systemspiel erzielte der Spielauftrag neben dem Treffer im ersten Rang mit sechs Richtigen und der Superzahl zudem noch sechsmal die Gewinnklasse 3 (5 Richtige und Superzahl), was einen zusätzlichen Gewinn von 29.545,20 Euro bedeutet. Somit erhält der Glückspilz aus NRW eine Gesamtgewinnsumme von 4.096.357,40 Euro.

Weitere Hochgewinne in NRW

Auch weitere Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen durften sich über einen Hochgewinn freuen: Zwei Tipper aus dem Kreis Wesel und dem Raum Dortmund waren in der zweiten Gewinnklasse von LOTTO 6aus49 erfolgreich und erzielten Gewinne von jeweils 920.953 Euro. Zudem verschaffte die Zusatzlotterie SUPER 6 einem Internet-Tipper einen Gewinn von 100.000 Euro.

