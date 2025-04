Von wegen Behördenservice: Zwei Drittel der Deutschen fühlen sich als "Bittsteller"

Tallinn (ots) - +++ Deutsche sind bei der Beantragung einer e-Residency in Estland ganz vorn +++ Menschen mit Wohnsitz in Deutschland haben bisher fast 2.000 Firmen in Estland gegründet +++ Schon 278 Firmengründungen 2022 +++ Estnische e-Residenten aus Deutschland gründen vor allem Unternehmensberatungen, IT-Firmen und Onlineshops +++ 5.584 deutsche Staatsbürger besitzen eine e-Residency in Estland. Das sind 5,8 ...

mehr