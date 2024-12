STECKER & KÄUPER GmbH

Content-Marketing als Bewerber- und Kundenmagnet: Das Erfolgsrezept der STECKER & KÄUPER GmbH

Bild-Infos

Download

Soest (ots)

Unternehmen fällt es immer schwerer, sich durch digitales Marketing von der Konkurrenz abzuheben. Rene Käuper und Dennis Stecker haben die Lösung: Mit maßgeschneiderten Strategien und hochwertigem Content-Marketing unterstützen sie ihre Kunden der STECKER & KÄUPER GmbH dabei, eine aussagekräftige Marke aufzubauen und sich digital als hochwertigen Anbieter und Arbeitgeber in Szene zu setzen. Hier erfahren Sie, was ihr Erfolgsrezept im Content-Marketing auszeichnet.

Wenn Bewerbungen und Kundenanfragen ausbleiben, ist den meisten Unternehmen inzwischen klar, dass sie aktiv gegensteuern müssen. Digitales Marketing ist dafür eines der beliebtesten und effektivsten Mittel – allerdings funktioniert nicht alles, was Agenturen verschreiben. Schaltet ein Unternehmen blindlings Anzeigen oder vertraut es der falschen Agentur, verbrennt es damit schlimmstenfalls nur Geld, ohne nennenswerte Resultate zu erzielen. „Digitale Maßnahmen sind inzwischen in nahezu allen Branchen im Mainstream angelangt“, erklärt Dennis Stecker von der STECKER & KÄUPER GmbH. „Wer nur dasselbe tut wie alle anderen, geht daher unweigerlich in der Masse unter.“

„Was es braucht, ganzheitliche Konzepte. Gerade das Content-Marketing bietet das Potenzial, beeindruckende Resultate zu erzielen. Um sich aus der Vergleichbarkeit zu befreien, müssen Unternehmen jedoch ein stimmiges Gesamtbild vermitteln und konstant im Blickfeld ihrer Zielgruppe bleiben“, ergänzt sein Geschäftspartner Rene Käuper, der bei der STECKER & KÄUPER GmbH für die Expertise im Online-Marketing verantwortlich ist. Gemeinsam mit einem zehnköpfigen Expertenteam haben er und Recruiting-Experte Dennis Stecker einen Ansatz entwickelt, der Content-Marketing mit Webdesign, Bewerbermanagement und modernster Software kombiniert, um ihre Klienten dauerhaft attraktiver für Bewerber und potenzielle Kunden zu machen.

Branding, Marketing und Recruiting erfordern einen ganzheitlichen Ansatz

Recruiting, Branding und Marketing sind heute enger verzahnt als je zuvor – eine Tatsache, die auch die Arbeitsweise der STECKER & KÄUPER GmbH prägt. „Viele Agenturen fokussieren sich noch immer hauptsächlich auf eine Leistung“, erklärt Rene Käuper. „Dabei vernachlässigen sie jedoch das Gesamtbild des Außenauftritts und das Potenzial synergetischer Effekte.“ So würde eine Anzeigenkampagne auf Google Ads zwar durchaus potenzielle Bewerber oder Neukunden aufmerksam machen – wenn die Website und die Social-Media-Kanäle des Unternehmens nicht mit professionellem Content bespielt werden, geht dieses Interesse aber ebenso schnell wieder verloren.

Aus diesem Grund arbeiten Dennis Stecker und Rene Käuper nicht mit Insellösungen oder Standardpaketen, sondern erarbeiten mit jedem Kunden eine individuell an dessen Bedürfnisse angepasste Strategie. Dabei spielt das Content-Marketing eine tragende Rolle. „Wir wollen unsere Kunden nicht nur einmalig voranbringen, sondern kontinuierlich für ihre Zielgruppe sichtbar machen. Dafür ist es unerlässlich, eine digitale Präsenz aufzubauen und die Unternehmenskanäle aktiv mit professionell erstelltem und relevantem Content zu bespielen“, erklärt Dennis Stecker. Je nach Bedürfnissen und Zielen des Kunden sind dabei verschiedene Mittel sinnvoll, um bei der Zielgruppe einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen – zum Beispiel Podcasts oder Imagefilme.

Mit Expertenwissen und individuellen Lösungen zum Erfolg

Erklärtes Ziel der STECKER & KÄUPER GmbH ist es, möglichst viele der benötigten Leistungen aus einer Hand abzubilden, um ein wirklich ganzheitliches, eng verzahntes Konzept zu bieten. So bieten Dennis Stecker und Rene Käuper ihren Kunden nicht nur Unterstützung bei der Entwicklung einer geeigneten Content-Strategie, sondern unter anderem auch bei der Modernisierung und professionellen Verwaltung der Unternehmens-Website sowie der Erstellung hochwertiger Imagefilme und Podcasts. Auch für das Onboarding neuer Mitarbeiter haben sie Lösungen parat. „Jeder Kunde hat andere Bedürfnisse. Wir sind deshalb bestrebt, maßgeschneiderte Lösungsansätze zu liefern und für jeden unserer Kunden eine Strategie zu entwickeln, die seinen Zielen optimal zuarbeitet“, erklärt Dennis Stecker. „Dabei ist es irrelevant, wie groß das Unternehmen des Kunden ist – unsere Methoden funktionieren sowohl bei Einzelunternehmen als auch bei Großkonzernen.“

Um ihren Service fortlaufend zu verbessern, beteiligen sich Dennis Stecker und Rene Käuper ebenfalls daran, neue Software zu entwickeln. Ihr neuestes Produkt, ein digitales Tool für das Recruiting und die Verwaltung von Marketing-Kampagnen, soll es ihren Kunden in Zukunft ermöglichen, Stellenanzeigen mit nur wenigen Klicks auf verschiedenen Jobportalen einzustellen und eingehende Bewerbungen und Kundenanfragen zentral zu betreuen. Auch eine Anbindung zusätzlicher Tools für das Performance-Marketing sowie KI-Unterstützung bei der Content-Erstellung und der Optimierung von Kampagnen sind im Leistungsumfang inbegriffen. Mit diesem Tool wollen die Experten ihren ganzheitlichen und maßgeschneiderten Ansatz weiter ergänzen. „Der beste Service erfordert umfassende Analysen und die richtigen Werkzeuge. Wir bieten unseren Kunden schon heute beides aus einer Hand“, so Rene Käuper abschließend.

Möchten Sie Ihrer Marke zu mehr Bekanntheit verhelfen und so dauerhaft mehr kaufkräftige Kunden und qualifizierte Bewerber anziehen? Dann buchen Sie jetzt Ihr persönliches Erstgespräch – das Expertenteam der STECKER & KÄUPER GmbH berät Sie gerne!

Original-Content von: STECKER & KÄUPER GmbH, übermittelt durch news aktuell