NORMA reduziert Anfang Dezember die Preise auf Weihnachtsleckereien wie Lebkuchen und Konfekt um bis zu 14 Prozent

Weihnachtsnaschereien im Preis gesenkt

Nürnberg (ots)

Perfekt für die Adventszeit! NORMA reduziert gleich für mehrere Artikel aus dem Weihnachtssüßigkeiten-Sortiment die Preise um bis zu 14 Prozent. Richtig gespart wird unter anderem beim Stollenkonfekt mit Marzipanfüllung, das statt 3,49 Euro jetzt nur noch 2,99 Euro kostet. Wer bei NORMA jetzt zugreift und für sich oder seine Liebsten einkauft, macht also garantiert alles richtig! Der Lebensmittel-Händler NORMA reduziert erneut die Preise auf beliebte Produkte, die von Kundinnen und Kunden besonders nachgefragt werden. Damit bleibt der Discounter seiner Linie treu und hat in diesem Jahr bereits bei mehreren hundert Artikeln die Preisvorteile direkt an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA aus dieser Woche im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit): GOLDORA Runde Braune Lebkuchen, 200 g Bislang: 1,59 EUR Jetzt: 1,39 EUR GOLDORA Schoko Lollis Weihnachts-/Schneemann, 150 g Bislang: 1,99 EUR Jetzt: 1,79 EUR GOLDORA Lebkuchenherzen gefüllt, mit Vollmilchschokolade überzogen, 300 g Bislang: 2,49 EUR Jetzt: 2,19 EUR GOLDORA Lebkuchenherzen gefüllt, mit Zartbitterschokolade überzogen, 300 g Bislang: 2,49 EUR Jetzt: 2,19 EUR GOLDORA Stollenkonfekt mit Marzipanfüllung, 350 g Bislang: 3,49 EUR Jetzt: 2,99 EUR Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

