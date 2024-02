Mit EDEKA auf Zeitreise / Zur richtigen Zeit am richtigen Ort: Neue Kampagne zeigt Vielfalt zum besten Preis bei EDEKA

EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG

Kampagne legt Fokus auf Vielfalt bei Obst & Gemüse

TV-Spot nimmt Kund:innen mit auf Zeitreise

Rezepte, Warenkunde und Gewinnspiel auf vielen Kanälen

Bei EDEKA gibt es alles, was das Herz begehrt - und noch mehr. In der neuen Kampagne, die ab KW 6 startet, steht die Sortimentsvielfalt im Obst- und Gemüsebereich im Fokus. Mit über 300 verschiedenen Obst- und Gemüsesorten zum attraktiven Preis-Leistungsverhältnis überzeugt EDEKA dabei jede:n Kund:in. Der kampagnenbegleitende TV-Spot auf https://youtu.be/4kCA34zsj4M zeigt, wie vielfältig das Obst- und Gemüsesortiment wirklich ist. Im Spot landen zwei Zeitreisende in der besten Zitrus- und Südfrucht-Zeit - natürlich bei EDEKA. Dabei überzeugt nicht nur die Anzahl der verschiedenen Warengruppen (Sortimentsbreite), sondern auch die Anzahl der verschiedenen Sorten innerhalb der Warengruppe (Sortimentstiefe). Vielfältige Aktionen rund um Gewinnspiel, Warenkunde und Rezeptideen begleiten die Kampagne ebenso wie eine unterhaltsame TikTok-Kampagne mit Content Creator:innen.

Wir lieben Lebensmittel und das in ihrer ganzen Vielfalt. Allein mit den über 300 Sorten an Obst und Gemüse bietet EDEKA eine tiefe und breite Auswahl an regionalen und internationalen Produkten. Zitronen, Avocado, Mango, Ingwer, Passionsfrucht, Aubergine und Co. lassen dabei nicht nur die Herzen von Vegetarier:innen und Veganer:innen höher schlagen. Ob exotisch oder heimisch: Obst- und Gemüsefans kommen bei EDEKA voll auf ihre (preisgünstigen) Kosten. Mit der neuen Kampagne zeigt EDEKA die große Vielfalt an gesunden Leckereien. Dass Kund:innen bei EDEKA jederzeit die richtige Auswahl finden, zeigt auch der begleitende TV-Spot: Zwei junge Zeitreisende landen mit einem Zeitreise-Einkaufswagen in der Obst- und Gemüseabteilung eines EDEKA-Marktes. Die beiden entdecken die überwältigende Vielfalt an Obst und Gemüse. Aufgeregt fragen sie einen EDEKAner in welcher Zeit sie gelandet sind und erfahren dabei, dass sie genau zur richtigen Zeit für Zitrus- bzw. Südfrüchte angekommen sind. Die Kampagne legt dabei den Schwerpunkt auf die Sortimentstiefe und -breite bei EDEKA. Die fachkundige Beratung durch die EDEKA-Mitarbeiter:innen runden das Angebot ab.

Frisch kommuniziert: vielfältige On- und Offline-Kommunikation

Der TV-Spot findet sich in gekürzter Fassung auch auf den Social Media Kanälen wieder, kombiniert mit zugeschnittenen Inhalten wie Rezepten, Tipps und Food-Hacks rund um Obst und Gemüse. Auf edeka.de/vielfalt wartet neben Koch- und Back-Rezepten ein großes Gewinnspiel, bei dem vom 26. Februar bis 24. März viele Gewinne bereitstehen. Kund:innen können sich zusätzlich mit den verschiedenen Warenkundethemen rund um exotische oder heimische Früchte auf der Website und im Newsletter informieren. Die Kampagne wird auch in den EDEKA-Märkten mit Plakaten und Displays verlängert. Auf TikTok setzen reichweitenstarke Creator:innen verschiedene Früchte in Szene. Auf den Kanälen der Creator:innen und von EDEKA zeigen unterhaltsame Videos, wie man beispielsweise Ananas, Pak Choi oder Passionsfrucht verarbeiten kann.

Den TV-Spot zur aktuellen Vielfaltskampagne finden Sie hier:

https://youtu.be/4kCA34zsj4M

