NORMA

Mehr Gehalt für Auszubildende und dual Studierende bei NORMA ab 01.01.2025

Erstklassige Karrierechancen und überdurchschnittliche Vergütung

Bild-Infos

Download

Nürnberg (ots)

Ein neues Jahr bringt neue Möglichkeiten: Für die Auszubildenden und dualen Studierenden bei NORMA beginnt 2025 mit einer erfreulichen Nachricht. Denn der Nürnberger Lebensmittel-Händler erhöht die Ausbildungsgehälter zum 01.01.2025 deutlich. Azubis im ersten und zweiten Lehrjahr können sich auf 150 Euro pro Monat mehr freuen. Im dritten Jahr steigt das Gehalt um 50 Euro pro Monat. Auch die dual Studierenden erhalten satte 150 Euro mehr im Monat für die Dauer der drei Studienjahre. Mit der Erhöhung der Gehälter unterstreicht NORMA erneut, dass die Ausbildung und Förderung von Nachwuchstalenten einen hohen Stellenwert im Unternehmen einnehmen.

Hervorragende Möglichkeiten während und nach der Ausbildung

Ab Januar 2025 gibt's für die NORMA-Lehrlinge im ersten Ausbildungsjahr 1.300 Euro monatlich (statt bisher 1.150 Euro). Im zweiten Jahr steigt das Monatsgehalt auf 1.400 Euro (bisher 1.250 Euro), im dritten Jahr auf 1.500 Euro (bisher 1.450 Euro) zzgl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld - das kann sich sehen lassen. Die Ausbildungsvergütung beim Nürnberger Lebensmittel-Händler liegt damit nicht nur über dem Branchendurchschnitt, sondern auch deutlich über den bundesweiten Tarifvereinbarungen.

Auch die Gehälter der dualen Studierenden bei NORMA steigen im neuen Jahr. Satte 1.700 Euro (vorher 1.550 Euro) pro Monat füllen die Geldbeutel bereits in den ersten beiden Semestern. Im dritten und vierten Semester gibt's dann 1.800 Euro (zuvor 1.650 Euro). Mit 2.000 Euro monatlich (statt zuvor 1.850 Euro) sind die Bacheloranwärterinnen und -anwärter in den letzten beiden Semestern bestens für den Start ins Berufsleben aufgestellt.

Nach der Ausbildung oder dem Studium bieten sich den Nachwuchskräften bei NORMA beste Karrieremöglichkeiten. Dank flacher Hierarchien und zahlreicher Aufstiegschancen können die jungen Talente ihre berufliche Laufbahn bei NORMA erfolgreich gestalten.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell