Oliver Masucci: "Bei uns lief die Versöhnung übers Essen"

Er ist einer der erfolgreichsten Schauspieler Deutschlands - aber seine Eltern hatten sich gewünscht, dass er Pizzabäcker wird: Oliver Masucci, 54, erzählt diese Woche in GALA von seiner Kindheit in Bonn. Masuccis Vater ist Italiener, die Mutter Deutsche. Sein Vater habe ihn "Traumtänzer" genannt, weil er nicht an das Talent des Sohnes geglaubt habe. Masucci: "Wir sind Italiener, wir hatten eine nahrhafte Streitkultur. Die Versöhnung lief immer übers Essen. Davor haben wir uns angebrüllt. Und dann haben wieder alle zusammen gekocht und gegessen. Rinderrouladen trafen auf Involtini, Polpette in Tomatensauce auf Frikadellen mit Senf."

Er selbst sei als Vater auch ein bisschen streng: "Ich wäre nicht da, wo ich jetzt bin, wenn mir alles leicht gemacht worden wäre. Diesen Ehrgeiz habe ich verinnerlicht und ihn unbewusst auch meinen Kindern mitgegeben. Es ist langweilig, seinen Töchtern zum Geburtstag eine Gucci-Handtasche zu kaufen. Sie brauchen doch selbst ein Ziel."

