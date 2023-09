Gala

Anastacia: "Deutsch ist wirklich schwer"

Hamburg (ots)

In Deutschland hat US-Sängerin Anastacia, 55 ("I'm Outta Love") die größte Fangemeinde, und auf ihrem neuen Album singt sie sogar die Hits deutscher Interpreten auf Englisch - sie selbst aber spreche kein Deutsch: "Ich hatte zwar mal Unterricht, aber ich habe es aufgegeben. Deutsch ist wirklich schwer. ,Umarmung' - warum muss das so schrecklich lang sein, auf Englisch heißt es ,hug', das reicht doch." Ihr Lieblingsessen? "Ich liebe Spätzle. Spätzle mit Käse!", sagt Anastacia diese Woche in GALA.

Die Sängerin, deren Markenzeichen markante Brillen sind, erzählt außerdem: "Die Brillen sind in einem speziellen Schränkchen. Ich muss alle Gestelle gut sehen können, um eine Auswahl zu treffen. Das klingt jetzt aber wirklich nach deutscher Ordnung, oder?"

Original-Content von: Gala, übermittelt durch news aktuell